  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Эмполи
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 44
Эмполи 0% (0)
X 9.1% (4)
Интер Милан 90.9% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Интер Милан
6.44
6.45
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эмполи
Интер Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
4:2
К
3:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 4 0.13
Камбьяги Николо 3 0.1
Капуто Франческо 2 (1) 0.07
Марин Рэзван 2 0.07
Эбюэхи Тайронн 2 0.07
Сатриано Мартин 2 0.07
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Паризи Фабьяно 2 0.07
Ламмерс Сэм 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.47
Джеко Эдин 7 0.23
Барелла Николо 5 0.17
Димарко Федерико 3 0.1
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.1
Мхитарян Генрих 3 0.1
Корреа Хоакин 3 0.1
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
Брозович Марсело 2 0.07
Госенс Робин 2 0.07
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Хендерсон Лиам 8 0
Паризи Фабьяно 6 1
Бандинелли Филиппо 7 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Шкриньяр Милан 4 1
Барелла Николо 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Интер Милан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

0
9

Волевые поражения

8
10
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Интер Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

10
26
Эмполи
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Интер Милан
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

18
36

Голы по времени матча

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
6
27%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
2
14%
7
29%
29%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
5
36%
9
38%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
8%
3
11%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
2
17%
6
22%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
6
27%
2
22%
76-90

Забито

26
49
10 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
2
8%
9
18%
1-15
4
15%
9
18%
16-30
4
15%
8
16%
31-45
4
15%
8
16%
46-60
6
23%
6
12%
61-75
6
23%
9
18%
76-90

Пропущено

36
33
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
5
14%
2
6%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
6
17%
4
12%
61-75
11
31%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1
Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Интер Милан

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
4
3
11
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
3
2
14
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
23
7
5
25
1.5
14
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
6.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
7.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Сассуоло
 Заявка 30 11 7 12 38 - 43 40
11.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 30 6 12 12 34 - 50 30
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
3.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
4.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
5.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
8.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
9.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 6 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Эмполи 0% (0)
    X 9.1% (4)
    Интер Милан 90.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Интер Милан
    6.44
    6.45
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эмполи - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    9.1% (4)
    Интер Милан
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    45.5% (20)
    0:2 Интер Милан
    20.5% (9)
    0:1 Интер Милан
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эмполи
    Интер Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     