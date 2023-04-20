Тур: 31. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Маринелли Ливио
Позже
История личных встреч
Эмполи
Интер Милан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
10
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|4
|0.13
|Камбьяги Николо
|3
|0.1
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.07
|Марин Рэзван
|2
|0.07
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.07
|Сатриано Мартин
|2
|0.07
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Паризи Фабьяно
|2
|0.07
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (1)
|0.47
|Джеко Эдин
|7
|0.23
|Барелла Николо
|5
|0.17
|Димарко Федерико
|3
|0.1
|Лукаку Ромелу
|3 (2)
|0.1
|Мхитарян Генрих
|3
|0.1
|Корреа Хоакин
|3
|0.1
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.07
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Госенс Робин
|2
|0.07
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Хендерсон Лиам
|8
|0
|Паризи Фабьяно
|6
|1
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|8
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Барелла Николо
|5
|0
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Интер Милан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
0
9
Волевые поражения
8
10
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Интер Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
10
26
Эмполи
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Интер Милан
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
18
36
Голы по времени матча
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
6
27%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
2
14%
7
29%
29%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
5
36%
9
38%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
8%
3
11%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
2
17%
6
22%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
3
25%
5
19%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
6
27%
2
22%
76-90
Забито
26
49
10 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
2
8%
9
18%
1-15
4
15%
9
18%
16-30
4
15%
8
16%
31-45
4
15%
8
16%
46-60
6
23%
6
12%
61-75
6
23%
9
18%
76-90
Пропущено
36
33
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
5
14%
2
6%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
6
17%
4
12%
61-75
11
31%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1
Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0
Результаты матчей
Эмполи
Интер Милан
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
124
311
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
113
214
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
237
525
1416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|5.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|6.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|7.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|44
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 37
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|38 - 43
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|31 - 36
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|39 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|34 - 50
|30
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|24 - 43
|23
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|19 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
9.1% (4)
Интер Милан
90.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
45.5% (20)
0:2 Интер Милан
20.5% (9)
0:1 Интер Милан
15.9% (7)
1:1 Ничья
9.1% (4)
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