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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Ювентус
 
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Наполи
Прогнозы 41
Ювентус 31.7% (13)
X 34.1% (14)
Наполи 34.1% (14)
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Ничья
Наполи
2.90
3.40
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История личных встреч

Ювентус
Наполи

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед

40 матчей

47.5%
12.5%
40%
19 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
16 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

44
20

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.94
0.95

Среднее время на гол

46
94

Всего голов

79
41

Голов в среднем за матч

1.98
1.03

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

45
87

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 8 0.27
Влахович Душан 8 (2) 0.27
Милик Аркадиуш 6 0.2
Кин Мойзе 6 0.2
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.13
Костич Филип 3 0.1
Данило Луис 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Фаджоли Николо 2 0.07
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.7
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.4
Элмас Эльиф 6 (1) 0.2
Зелиньски Пётр 3 0.1
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.1
Политано Маттео 3 (2) 0.1
Симеоне Джованни 3 0.1
Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Оливера Матиас 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Распадори Джакомо 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 7 0
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Куадрадо Хуан 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Рабио Адриен 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Паредес Леандро 3 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Гатти Федерико 3 0
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Миретти Фабио 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Щесны Войцех 1 0
Ровелла Николо 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Ювентус
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

6
0
Ювентус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Наполи
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

11
33
Ювентус
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
17% (5)
27% (8)
Наполи
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)

Сухие победы

13
9

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

17
33

Голы по времени матча

Забито

34
31
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
12%
2
6%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
9
26%
7
23%
76-90

Пропущено

12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
33
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
8%
5
15%
1-15
2
15%
4
12%
16-30
4
31%
7
21%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
3
23%
6
18%
61-75
1
8%
7
21%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

47
64
21 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
5
11%
7
11%
1-15
7
15%
9
14%
16-30
9
19%
14
22%
31-45
9
19%
9
14%
46-60
7
15%
11
17%
61-75
10
21%
14
22%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
8
32%
4
17%
31-45
6
24%
6
26%
46-60
5
20%
5
22%
61-75
0
0%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1
Наполи
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2
Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0

Результаты матчей

Ювентус
Наполи

Точный счет

1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
5
1.5
10
5
7
8
2.5
7
8
3
12
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
12
3
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
12
18
1.5
22
8
8
22
2.5
11
19
3
27
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
6.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
7.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Сассуоло
 Заявка 30 11 7 12 38 - 43 40
11.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 30 6 12 12 34 - 50 30
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
3.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
4.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
5.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
8.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
9.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.

    Главный судья: Фаббри Микаэль

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    • Прогнозы 41
    Ювентус 31.7% (13)
    X 34.1% (14)
    Наполи 34.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Наполи
    2.90
    3.40
    2.72
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    31.7% (13)
    Ничья
    34.1% (14)
    Наполи
    34.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (11)
    1:2 Наполи
    22% (9)
    2:1 Ювентус
    22% (9)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    0:1 Наполи
    4.9% (2)
    1:0 Ювентус
    4.9% (2)
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