Тур: 31. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Фаббри Микаэль
История личных встреч
Ювентус
Наполи
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед
40 матчей
47.5%
12.5%
40%
19 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
16 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
20
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.94
0.95
Среднее время на гол
46
94
Всего голов
79
41
Голов в среднем за матч
1.98
1.03
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
45
87
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рабио Адриен
|8
|0.27
|Влахович Душан
|8 (2)
|0.27
|Милик Аркадиуш
|6
|0.2
|Кин Мойзе
|6
|0.2
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.13
|Костич Филип
|3
|0.1
|Данило Луис
|3
|0.1
|Бремер Глейсон
|3
|0.1
|Фаджоли Николо
|2
|0.07
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|21
|0.7
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.4
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.2
|Зелиньски Пётр
|3
|0.1
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.1
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.1
|Симеоне Джованни
|3
|0.1
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.07
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.07
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Распадори Джакомо
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|7
|0
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Рабио Адриен
|5
|0
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Паредес Леандро
|3
|1
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Щесны Войцех
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
6
0
Ювентус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Наполи
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
11
33
Ювентус
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
17% (5)
27% (8)
Наполи
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Сухие победы
13
9
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
17
33
Голы по времени матча
Забито
34
31
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
12%
2
6%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
9
26%
7
23%
76-90
Пропущено
12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
33
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
8%
5
15%
1-15
2
15%
4
12%
16-30
4
31%
7
21%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
3
23%
6
18%
61-75
1
8%
7
21%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
47
64
21 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
5
11%
7
11%
1-15
7
15%
9
14%
16-30
9
19%
14
22%
31-45
9
19%
9
14%
46-60
7
15%
11
17%
61-75
10
21%
14
22%
76-90
Пропущено
25
23
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
8
32%
4
17%
31-45
6
24%
6
26%
46-60
5
20%
5
22%
61-75
0
0%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1
Наполи
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2
Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0
Результаты матчей
Ювентус
Наполи
Точный счет
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
105
105
78
78
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
213
123
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
1218
228
822
1119
327
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|5.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|6.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|7.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|44
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 37
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|38 - 43
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|31 - 36
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|39 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|34 - 50
|30
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|24 - 43
|23
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|19 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
31.7% (13)
Ничья
34.1% (14)
Наполи
34.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (11)
1:2 Наполи
22% (9)
2:1 Ювентус
22% (9)
2:2 Ничья
7.3% (3)
0:1 Наполи
4.9% (2)
1:0 Ювентус
4.9% (2)
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