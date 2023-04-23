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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Монца
0:2
Первый тайм: 15'
Фиорентина

Ход матча

8'
0:1
Куаме Кристиан
(Бираги Кристиано)
13'
0:2
Сапонара Риккардо
(Куаме Кристиан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 124
Монца 7.3% (9)
X 27.4% (34)
Фиорентина 65.3% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Фиорентина
9.00
4.50
2.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
99
Куаме
Кристиан
72
Барак
Антонин
8
Сапонара
Риккардо
9
Кабрал
Артур
Монца
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Фиорентина

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.17
Чиурриа Патрик 4 0.13
Капрари Джанлука 4 (1) 0.13
Пессина Маттео 3 (2) 0.1
Сенси Стефано 3 0.1
Мота Дани 3 0.1
Колпани Андреа 3 0.1
Петанья Андреа 2 (1) 0.07
Мари Пабло 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Ровелла Николо 1 0.03
Барберис Андреа 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.23
Гонсалес Николас 4 (2) 0.13
Бонавентура Джакомо 4 0.13
Йович Лука 4 0.13
Иконе Жонатан 2 0.07
Мандрагора Роландо 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Куаме Кристиан 2 0.07
Миленкович Никола 2 0.07
Барак Антонин 2 0.07
Бираги Кристиано 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 7 0
Сенси Стефано 6 0
Марлон 6 0
Капрари Джанлука 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Пессина Маттео 5 0
Донати Джулио 3 1
Ровелла Николо 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Палладино Раффаэле 3 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 10 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Мартинес Лукас II 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Барак Антонин 3 0
Куаме Кристиан 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Миленкович Никола 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0

Результаты матчей

Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
5
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фиорентина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

15
15
Монца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Фиорентина
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

24
20

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
1
5%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
2
11%
6
40%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
7
37%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
4%
5
22%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
7
30%
3
13%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

35
34
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
3
9%
5
15%
1-15
5
14%
6
18%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
6
17%
10
29%
29%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
6
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

41
34
17 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
5
12%
7
21%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
7
17%
7
21%
31-45
8
20%
5
15%
46-60
10
24%
4
12%
61-75
6
15%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1
Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1

Результаты матчей

Монца
Фиорентина

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Монца
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
22
8
10
20
1.5
10
20
3
27
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
6.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Фиорентина
 2:0 Заявка 31 12 9 10 37 - 33 45
9.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 31 10 12 9 40 - 39 42
12.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
13.
Монца
 0:2 Заявка 31 10 8 13 35 - 43 38
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 0:1 Заявка 31 3 10 18 27 - 55 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 2:0 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Удинезе
 1:0 Заявка 15 5 8 2 25 - 17 23
11.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
16.
Монца
 0:2 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 0:1 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Фиорентина
 2:0 Заявка 15 6 3 6 16 - 12 21
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Монца
 0:2 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 0:1 Заявка 16 1 7 8 18 - 30 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.7% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Монца 7.3% (9)
    X 27.4% (34)
    Фиорентина 65.3% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Фиорентина
    9.00
    4.50
    2.19
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монца 0:2 Фиорентина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:2 Фиорентина

    Исход игры
    Монца
    7.1% (9)
    Ничья
    28.3% (36)
    Фиорентина
    64.6% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.83% (61)
    Меньше
    49.17% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (95)
    Нет
    20.83% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    41.7% (53)
    1:1 Ничья
    26.8% (34)
    0:1 Фиорентина
    12.6% (16)
    0:2 Фиорентина
    4.7% (6)
    2:1 Монца
    3.1% (4)
    1:3 Фиорентина
    2.4% (3)
    1:0 Монца
    2.4% (3)
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