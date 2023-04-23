Тур: 31. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Сакки Хуан
0:2
Первый тайм: 15'
Ход матча
8'
13'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Фиорентина
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|5
|0.17
|Чиурриа Патрик
|4
|0.13
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.13
|Пессина Маттео
|3 (2)
|0.1
|Сенси Стефано
|3
|0.1
|Мота Дани
|3
|0.1
|Колпани Андреа
|3
|0.1
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.07
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Барберис Андреа
|0
|0
|Мачин Хосе
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.23
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.13
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.13
|Йович Лука
|4
|0.13
|Иконе Жонатан
|2
|0.07
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Куаме Кристиан
|2
|0.07
|Миленкович Никола
|2
|0.07
|Барак Антонин
|2
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|7
|0
|Сенси Стефано
|6
|0
|Марлон
|6
|0
|Капрари Джанлука
|6
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Пессина Маттео
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Ровелла Николо
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Аугусто Карлос
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|10
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
9
5
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фиорентина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
15
15
Монца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Фиорентина
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
24
20
Голы по времени матча
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
1
5%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
2
11%
6
40%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
7
37%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
4%
5
22%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
7
30%
3
13%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
35
34
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
3
9%
5
15%
1-15
5
14%
6
18%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
6
17%
10
29%
29%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
6
17%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
41
34
17 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
5
12%
7
21%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
7
17%
7
21%
31-45
8
20%
5
15%
46-60
10
24%
4
12%
61-75
6
15%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1
Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1
Результаты матчей
Монца
Фиорентина
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Монца
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
69
610
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
411
410
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
228
1020
1020
327
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|5.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|6.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|7.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|8.
|2:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|37 - 33
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|1:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|40 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|13.
|0:2 Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 43
|38
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|0:1 Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 55
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|9.
|2:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|16.
|0:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 12
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|11.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|0:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:2 Фиорентина
Исход игры
Монца
7.1% (9)
Ничья
28.3% (36)
Фиорентина
64.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
50.83% (61)
Меньше
49.17% (59)
Обе команды забьют
Да
79.17% (95)
Нет
20.83% (25)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
41.7% (53)
1:1 Ничья
26.8% (34)
0:1 Фиорентина
12.6% (16)
0:2 Фиорентина
4.7% (6)
2:1 Монца
3.1% (4)
1:3 Фиорентина
2.4% (3)
1:0 Монца
2.4% (3)
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