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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Монца
3:2
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
8' Гол
Куаме Кристиан
0:2
13' Гол
Сапонара Риккардо
1:2
26' Гол в свои ворота
Бираги Кристиано
33' Желтая карточка
Аугусто Карлос
39' Желтая карточка
Барак Антонин
42' Желтая карточка
Миленкович Никола
2:2
43' Гол
Мота Дани
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Пессина Маттео
57' Желтая карточка
Амрабат Софьян
3:2
59' Пенальти
Пессина Маттео
68' Желтая карточка
Иццо Армандо
90' Желтая карточка
Ровелла Николо
90'+7
3:2. Гол Маттео Пессина с пеналь...
2:2. Гол Дани Мота (видео). Чемп...
1:2. Автогол Кристиано Бираги (в...
0:2. Гол Риккардо Сапонара (виде...
0:1. Гол Кристиана Куаме (видео)...

Ход матча

8'
0:1
Куаме Кристиан
(Бираги Кристиано)
13'
0:2
Сапонара Риккардо
(Куаме Кристиан)
26'
Бираги Кристиано
1:2
33'
Аугусто Карлос
 
39'
 
Барак Антонин
42'
 
Миленкович Никола
43'
Мота Дани
(Ди Грегорио Микеле)
2:2
45'
Пессина Маттео
 
57'
 
Амрабат Софьян
59'
Пессина Маттео
3:2
59'
 
Кастровилли Гаэтано
Барак Антонин
68'
Иццо Армандо
 
68'
Донати Джулио
Колпани Андреа
 
68'
Мачин Хосе
Пессина Маттео
 
71'
 
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
71'
 
Йович Лука
Амрабат Софьян
78'
Петанья Андреа
Капрари Джанлука
 
80'
 
Терзич Алекса
Додо Домилсон
87'
Валоти Матиа
Мота Дани
 
87'
Марлон
Иццо Армандо
 
89'
 
Соттиль Рикардо
Сапонара Риккардо
90'
Ровелла Николо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 330 Количество передач 402
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Монца 7.1% (9)
X 28.3% (36)
Фиорентина 64.6% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
99
Куаме
Кристиан
72
Барак
Антонин
8
Сапонара
Риккардо
9
Кабрал
Артур
Монца
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Фиорентина

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.16
Чиурриа Патрик 4 0.13
Капрари Джанлука 4 (1) 0.13
Пессина Маттео 4 (3) 0.13
Мота Дани 4 0.13
Сенси Стефано 3 0.1
Колпани Андреа 3 0.1
Петанья Андреа 2 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Ровелла Николо 1 0.03
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.23
Гонсалес Николас 4 (2) 0.13
Бонавентура Джакомо 4 0.13
Йович Лука 4 0.13
Куаме Кристиан 3 0.1
Сапонара Риккардо 3 0.1
Иконе Жонатан 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Бираги Кристиано 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 8 0
Сенси Стефано 6 0
Марлон 6 0
Капрари Джанлука 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Ровелла Николо 4 1
Пессина Маттео 5 0
Донати Джулио 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Палладино Раффаэле 3 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Барак Антонин 4 0
Мартинес Лукас II 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Миленкович Никола 3 0
Куаме Кристиан 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
8
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

15
15
Монца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Фиорентина
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

24
23

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
1
5%
5
28%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
3
17%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
29%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
5
24%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
7
37%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
4%
5
22%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
7
30%
3
13%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

37
37
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
3
8%
7
19%
1-15
5
14%
7
19%
16-30
7
19%
3
8%
31-45
7
19%
10
27%
46-60
9
24%
0
0%
61-75
6
16%
10
27%
76-90

Пропущено

44
36
20 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
7
16%
7
19%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
7
16%
8
22%
31-45
8
18%
6
17%
46-60
10
23%
4
11%
61-75
6
14%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1
Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1

Результаты матчей

Монца
Фиорентина

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Монца
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
23
8
11
20
1.5
11
20
4
27
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
6.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
11.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
12.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Шанс! Аугусто Карлос из команды Монца пробил головой, но мимо
  • 97'
    После классного второго тайма Монца совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Монца: 45%, Фиорентина: 55%.
  • 96'
    Соттиль Рикардо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Монца 7.1% (9)
    X 28.3% (36)
    Фиорентина 64.6% (82)
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