Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Удар от ворот произведет Монца

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Иццо Армандо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кальдирола Лука нанес удар в каркас ворот!

83' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Мачин Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Монца

76' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

76' Куаме Кристиан из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кастровилли Гаэтано пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

74' Удар от ворот произведет Фиорентина

74' Кастровилли Гаэтано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Йович Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

71' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Иццо Армандо получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Ровелла Николо из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Хорошую попытку сделал Соттиль Рикардо . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч возобновлен

64' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Г О О О О О Л - Пессина Маттео из команды Монца забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Пьетро Терраччано прыгнул не в ту сторону.

58' Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи

57' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Бираги Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Бираги Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Фиорентина

52' Оооо... вот это был удар! Колпани Андреа должен был забить с этой позиции.

51' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Амрабат Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Монца

48' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля