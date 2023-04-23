Тур: 31. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Сакки Хуан
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКуаме Кристиан
0:2
13' ГолСапонара Риккардо
1:2
26' Гол в свои воротаБираги Кристиано
33' Желтая карточкаАугусто Карлос
39' Желтая карточкаБарак Антонин
42' Желтая карточкаМиленкович Никола
2:2
43' ГолМота Дани
45' Undefined phrase: football_event_Пессина Маттео
57' Желтая карточкаАмрабат Софьян
3:2
59' ПенальтиПессина Маттео
68' Желтая карточкаИццо Армандо
90' Желтая карточкаРовелла Николо
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
13'
26'
1:2
33'
39'
43'
2:2
45'
57'
59'
3:2
68'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
330 Количество передач 402
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Фиорентина
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|5
|0.16
|Чиурриа Патрик
|4
|0.13
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.13
|Пессина Маттео
|4 (3)
|0.13
|Мота Дани
|4
|0.13
|Сенси Стефано
|3
|0.1
|Колпани Андреа
|3
|0.1
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.06
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Мачин Хосе
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.23
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.13
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.13
|Йович Лука
|4
|0.13
|Куаме Кристиан
|3
|0.1
|Сапонара Риккардо
|3
|0.1
|Иконе Жонатан
|2
|0.06
|Мандрагора Роландо
|2
|0.06
|Миленкович Никола
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|8
|0
|Сенси Стефано
|6
|0
|Марлон
|6
|0
|Капрари Джанлука
|6
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Ровелла Николо
|4
|1
|Пессина Маттео
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|3
|0
|Аугусто Карлос
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
8
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
15
15
Монца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Фиорентина
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
24
23
Голы по времени матча
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
1
5%
5
28%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
3
17%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
29%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
5
24%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
7
37%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
4%
5
22%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
7
30%
3
13%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
37
37
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
3
8%
7
19%
1-15
5
14%
7
19%
16-30
7
19%
3
8%
31-45
7
19%
10
27%
46-60
9
24%
0
0%
61-75
6
16%
10
27%
76-90
Пропущено
44
36
20 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
7
16%
7
19%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
7
16%
8
22%
31-45
8
18%
6
17%
46-60
10
23%
4
11%
61-75
6
14%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1
Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1
Результаты матчей
Монца
Фиорентина
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Монца
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
79
610
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
238
1120
1120
427
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|5.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|6.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|7.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|42 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10