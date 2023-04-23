Тур: 31. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Фурно Франческо
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.32
|Самарджич Лазар
|5
|0.16
|Перейра Роберто
|4
|0.13
|Ловрич Санди
|4
|0.13
|Удоги Дестини
|3
|0.1
|Бийол Яка
|3
|0.1
|Делофеу Херард
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Масина Адам
|1
|0.03
|Перес Неуэн
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|6
|0.19
|Чофани Даниэль
|6 (3)
|0.19
|Окереке Давид
|5 (1)
|0.16
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Перес Неуэн
|6
|1
|Бийол Яка
|7
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|6
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|9
|0
|Пикель Шарль
|8
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Афена-Гьян Феликс
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кремонезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
15
16
Удинезе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Кремонезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
24
Волевые поражения
10
3
Удинезе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
57% (17)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Кремонезе
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
26
Волевые поражения
25
19
Голы по времени матча
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
5
20%
2
11%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
5
20%
6
32%
76-90
Пропущено
16
28
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
5
31%
4
14%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
1
6%
6
21%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 23
1
7%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
7
47%
3
33%
76-90
Пропущено
22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
23%
2
8%
1-15
2
9%
6
24%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
7
28%
76-90
Забито
40
28
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
6
15%
4
14%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
6
15%
1
4%
31-45
3
8%
6
21%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
12
30%
9
32%
76-90
Пропущено
38
53
21 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
10
26%
6
11%
1-15
3
8%
12
23%
16-30
8
21%
8
15%
31-45
9
24%
4
8%
46-60
4
11%
10
19%
61-75
4
11%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1
Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3
Результаты матчей
Удинезе
Кремонезе
Точный счет
2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
78
77
213
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
114
511
69
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
1812
1218
822
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|5.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|6.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|7.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|8.
|2:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|37 - 33
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|1:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|40 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|13.
|0:2 Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 43
|38
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|0:1 Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 55
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|9.
|2:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|16.
|0:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 12
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|11.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|0:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Кремонезе
Исход игры
Удинезе
85.5% (106)
Ничья
12.9% (16)
Кремонезе
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
37.9% (47)
1:0 Удинезе
25.8% (32)
2:0 Удинезе
16.1% (20)
1:1 Ничья
8.9% (11)
3:1 Удинезе
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Удинезе
1.6% (2)
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