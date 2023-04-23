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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Удинезе
3:0
Конец матча
Кремонезе
0'
1:0
2' Гол
Самарджич Лазар
26' Желтая карточка
Серникола Леонардо
2:0
27' Гол
Перес Неуэн
3:0
36' Гол
Саксесс Исаак
47' Желтая карточка
Самарджич Лазар
64' Желтая карточка
Афена-Гьян Феликс
78' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
87' Желтая карточка
Валери Эмануэле
90'+5
3:0. Гол Айзека Саксесса (видео)...
2:0. Гол Науена Переса (видео). ...
1:0. Гол Лазара Самарджича (виде...

Ход матча

2'
Самарджич Лазар
(Ловрич Санди)
1:0
26'
 
Серникола Леонардо
27'
Перес Неуэн
(Самарджич Лазар)
2:0
36'
Саксесс Исаак
(Бийол Яка)
3:0
42'
Гомеш Бету
Саксесс Исаак
 
44'
 
Афена-Гьян Феликс
Цаджу Франк
46'
 
Айву Эмануэль
Серникола Леонардо
46'
 
Окереке Давид
Кастаньетти Микеле
47'
Самарджич Лазар
 
60'
 
Квальята Джакомо
Дессерс Сириль
64'
 
Афена-Гьян Феликс
65'
Арслан Толгай-Али
Самарджич Лазар
 
75'
 
Alberto Basso Ricci
Буонаюто Кристиан
78'
Арслан Толгай-Али
 
84'
Масина Адам
Бекао Родриго
 
84'
Эбоселе Фести
Эхизибуэ Кингсли
 
85'
Пафунди Симоне
Перейра Роберто
 
87'
 
Валери Эмануэле

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 389 Количество передач 418
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Удинезе 85.5% (106)
X 12.9% (16)
Кремонезе 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
5
Васкес
Хоан
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
19
Кастаньетти
Микеле
26
Бенасси
Марко
10
Буонаюто
Кристиан
74
Цаджу
Франк
90
Дессерс
Сириль
Удинезе
3-5-1-1
Кремонезе
4-3-1-2

История личных встреч

Удинезе
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.32
Самарджич Лазар 5 0.16
Перейра Роберто 4 0.13
Ловрич Санди 4 0.13
Удоги Дестини 3 0.1
Бийол Яка 3 0.1
Делофеу Херард 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Эхизибуэ Кингсли 2 0.06
Перес Неуэн 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 6 0.19
Чофани Даниэль 6 (3) 0.19
Окереке Давид 5 (1) 0.16
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перес Неуэн 6 1
Бийол Яка 7 0
Эхизибуэ Кингсли 6 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Феррари Алекс 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кремонезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

15
16
Удинезе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Кремонезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
24

Волевые поражения

10
3
Удинезе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
57% (17)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Кремонезе
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
26

Волевые поражения

25
19

Голы по времени матча

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
5
20%
2
11%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
5
20%
6
32%
76-90

Пропущено

16
28
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
5
31%
4
14%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
1
6%
6
21%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 23
1
7%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
7
47%
3
33%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
23%
2
8%
1-15
2
9%
6
24%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
7
28%
76-90

Забито

40
28
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
6
15%
4
14%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
6
15%
1
4%
31-45
3
8%
6
21%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
12
30%
9
32%
76-90

Пропущено

38
53
21 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
10
26%
6
11%
1-15
3
8%
12
23%
16-30
8
21%
8
15%
31-45
9
24%
4
8%
46-60
4
11%
10
19%
61-75
4
11%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1
Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3

Результаты матчей

Удинезе
Кремонезе

Точный счет

2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
8
7
7
1.5
2
13
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
6
9
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
18
12
12
18
1.5
8
22
4
26
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
6.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
11.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
12.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Удинезе: 48%, Кремонезе: 52%.
  • 94'
    Масина Адам ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Афена-Гьян Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    94'
    Джакомо Квальята из команды Кремонезе подал угловой справа.
  • 93'
    Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Кремонезе пытается что-то создать.
  • 92'
    Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Удинезе: 48%, Кремонезе: 52%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Удинезе 85.5% (106)
    X 12.9% (16)
    Кремонезе 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Удинезе 3:0 Кремонезе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 3:0 Кремонезе

    Исход игры
    Удинезе
    85.5% (106)
    Ничья
    12.9% (16)
    Кремонезе
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    37.9% (47)
    1:0 Удинезе
    25.8% (32)
    2:0 Удинезе
    16.1% (20)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    3:1 Удинезе
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Удинезе
    1.6% (2)
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