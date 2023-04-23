Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Удинезе , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

40' Саксесс Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Кремонезе

36' Г О О О О Л - Саксесс Исаак забивает с правой ноги!

35' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

35' Буонаюто Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удоги Дестини выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удоги Дестини из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Серникола Леонардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дессерс Сириль нанес удар в каркас ворот!

23' Бенасси Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Удинезе

21' Бенасси Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Саксесс Исаак нанес удар головой, но Марко Карнесекки спокойно отбил мяч.

20' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

18' Emanuele Valeri из команды Кремонезе в офсайде

17' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Перейра Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Кремонезе

14' Удоги Дестини из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

13' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Буонаюто Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бенасси Марко из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Кремонезе

6' Удар от ворот произведет Удинезе

2' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Самарджич Лазар записал гол на свой счет!

2' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Кремонезе начинает с центра поля