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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Милан
1:0
Перерыв
Лечче
0'
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Баскиротто Федерико
27' Желтая карточка
Тиав Малик
1:0
40' Гол
Леау Рафаэл
1:0. Гол Рафаэла Леау (видео). Ч...

Ход матча

14'
 
Баскиротто Федерико
27'
Тиав Малик
 
40'
Леау Рафаэл
(Тонали Сандро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 133
Милан 98.5% (131)
X 1.5% (2)
Лечче 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Лечче
1.59
7.30
7.68
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
8
Тонали
Сандро
30
Мессиас
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
28
Уден
Реми
11
Ди
Франческо
Федерико
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
Милан
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Милан
Лечче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:4
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2.5
2.4

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 11 0.35
Жиру Оливье 8 (1) 0.26
Диас Браим 5 0.16
Мессиас Жуниор 4 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.1
Ребич Анте 3 0.1
Тонали Сандро 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Салемакерс Алексис 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 7 (1) 0.23
Сисей Ассан 5 0.16
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Баскиротто Федерико 3 0.1
Ди Франческо Федерико 2 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 6 0
Калабрия Давиде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Тиав Малик 4 0
Томори Фикайо 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Юмтити Самуэль 6 0
Гонсалес Джоан 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Блен Алексис 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Галло Антонино 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Лечче
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

6
4
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лечче
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

18
10
Милан
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Лечче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

24
14

Голы по времени матча

Забито

26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
6
32%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
20%
5
24%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
3
15%
1
5%
76-90

Забито

47
27
21 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
15%
1
4%
1-15
8
17%
5
19%
16-30
6
13%
9
33%
31-45
7
15%
6
22%
46-60
9
19%
4
15%
61-75
10
21%
2
7%
76-90

Пропущено

39
35
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
5
13%
7
20%
1-15
9
23%
9
26%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
8
21%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0
Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0
Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Сампдория - Лечче 0:2 Лечче - Аталанта 2:1 Удинезе - Лечче 1:1

Результаты матчей

Милан
Лечче

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
7 раз 23%

Тоталы голов в матче

Милан
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
3
12
3
11
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
7
8
6
10
1.5
4
11
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
19
11
16
14
1.5
7
23
5
25
2.5
3
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Милан
 1:0 Заявка 31 16 8 7 50 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 0:1 Заявка 31 6 10 15 26 - 37 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 1:0 Заявка 15 10 3 2 29 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
11.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
12.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 0:1 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 1:0 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 0:1 Заявка 16 4 3 9 11 - 17 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    После навеса Гендрея с правого фланга Баскиротто пробивает головой, однако один из игроков "Милана" головой блокирует попытку капитана "Лечче"!
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Даниэле Чиффи к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Галло с левого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Блен в падении пытается дотянуться до мяча, но круглый в итоге ушел за лицевую линию.
  • 43'
    Позиционная атака "Милана" завершается забросом Браима Диаса в чужую штрафную - Фальконе на выходе забирает мяч.
  • 41'
    Первый же голевой момент сегодня реализует "Милан", на выручку, как это часто бывает, приходит стандартное положение.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РАФАЭЛ ЛЕАУ!
    Тонали разыгрывает угловой на левом фланге с Мессиасом и подает на дальнюю штангу, а Леау с близкого расстояния головой пробивает в противоход Фальконе!
  • 39'
    Эрнандес врывается в штрафную с левого края и простреливает в центр, однако Гендрей в подкате прерывает передачу соотечественника.
  • 38'
    Леау оказывается на газоне в нескольких метрах от угла штрафной площади, но нарушения арбитр не фиксирует.
  • 37'
    До 75 процентов игрового времени доходит владение "Милана", но по-прежнему моментов у ворот Фальконе не возникает.
  • 35'
    10 минут остается играть в первом тайме, явно не хватает динамики и эмоций "Милану", что вполне объяснимо после тяжелейшего матча в Неаполе.
  • Травма, повреждение
    33'
    Эрнандес получает повреждение в единоборстве с Бленом, помощь врачей нужна французскому защитнику "Милана".
  • 32'
    Ребич после заброса из глубины головой направляет мяч в створ ворот, но по дуге, никаких проблем у Фальконе не возникло.
  • 31'
    Если вспоминать матч первого круга, то тогда "Лечче" уже к середине первого тайма забил дважды, заставив "Милан" двигаться активнее. В итоге уже после перерыва россонери ответили дважды.
  • 30'
    Полчаса игры позади, по-прежнему у нас довольно вязкий футбол с минимумом интересных моментов.
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    • Фол, нарушение
      28'
      Штрафной в исполнении "Лечче" получается не самым удачным, мяч отскакивает на фланг, где Баскиротто фолит против Эрнандеса.
    • Желтая карточка
      27'
      Тиав срывает атаку "Лечче" фолом против Банды и получает желтую карточку.
    • 25'
      Пока в позиционном нападении у "Милана" ничего не получается, несмотря на 70 процентов игрового времени, всего один удар с ценностью 0,01 xG.
    • 23'
      Вертикальный заброс в чужую штрафную исполняют гости, однако адресата у него не оказалось, Меньян забрал мяч.
    • Угловой
      22'
      Угловой на правом фланге атаки зарабатывает "Милан", Тонали подает на ближнюю штангу, но выиграть борьбу россонери не удается.
    • 20'
      Еще одна позиционная атака "Лечче" завершается дальним ударом Удена - Меньян уверенно справляется с угрозой.
    • Штанга
      19'
      Момент у ворот "Милана"! Банда после навеса Гендрея пробивает головой практически в упор, однако штанга спасает Меньяна и всю команду хозяев!
    • Травма, повреждение
      18'
      Мессиас оказывается на газоне после одного из единоборств, требуется бразильцу помощь врачей.
    • Судья
      17'
      В итоге Даниэле Чиффи посмотрел эпизод и отменил своё решение, в мяч сыграл Баскиротто.
    • Видеоповтор
      16'
      Всё-таки есть вопросы у ВАР, отправляетс Даниэле Чиффи к монитору по подсказке видеоассистентов.
    • Пенальти!
      15'
      Пенальти в ворота "Лечче"! Эрнандес врывается в штрафную с левого края и оказывается на газоне после контакта в ногах с Баскиротто!
    • 14'
      Тонали наносит неприятный удар низом из-за пределов штрафной, Фальконе не без труда отбивает мяч в сторону, затем кулаком играет на выходе, смахивая снаряд на Леау, который плохо круглого обработал.
    • 13'
      Эрнандес прорвался по левому флангу и исполнил прострел на Ребича, который неудачно принял мяч, позволив защитникам перехватить его.
    • 12'
      Подачу с правого фланга исполняют гости, однако Меньян выходит из ворот и опережает Банду.
    • 11'
      Леау цепляется за мяч на левом фланге атаки, однако передача в штрафную легко прерывается защитниками гостей.
    • 10'
      Сисей неудачно приземляется на газон после верхового единоборства с Томори, но помощи врачей форварду "Лечче" не потребовалось.
    • 8'
      Калюлю становится адресатом заброса по правому флангу, однако сохранить мяч в поле игроку "Милана" не удалось.
    • 7'
      Если заглянуть в историю чуть подальше, то последняя победа "Лечче" над "Миланом" случилась в 2006 году, а на "Сан-Сиро" удавалось выиграть аж в 1997 году.
    • 6'
      В первом круге "Лечче" и "Милан" сыграли результативную ничью, а вообще за последние 15 лет россонери никогда не проигрывали сопернику - 5 побед и 4 ничьи.
    • 4'
      Пока не самые высокие скорости на "Сан-Сиро", "Милан" прощупывают слабые места в оборонительных порядках "Лечче".
    • 3'
      "Лечче" располагается на шестнадцатом месте всего в двух очков от зоны вылета, лишь в прошлом туре им удалось прервать 6-матчевую серию поражений, правда, домашняя ничья с последней командой турнира "Сампдорией" вряд ли может пойти в актив.
    • 2'
      "Милан" на неделе прошел в Лиге чемпионов "Наполи", сыграв 1:1 в Неаполе, а вот в Серии А команда Стефано Пиоли откатались на шестое место после сегодняшней победы "Интера" и возврата 15 очков "Ювентусу".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Милан имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Милан: 71%, Лечче: 29%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Блен Алексис наказан за толчок Тонали Сандро
    • 50'
      Тонали Сандро выиграл воздушное противоборство у Блен Алексис.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 48'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 48'
      Жуниор Мессиас успешно блокирует удар.
    • 47'
      Баскиротто Федерико из команды Лечче нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      47'
      Юлманд Мортен из команды Лечче подал угловой справа.
    • 46'
      Тонали Сандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 45'
      Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Лечче начинает контратаку
    • 45'
      Контроль мяча: Милан: 73%, Лечче: 27%.
    • 45'
      Баскиротто Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Лечче контролирует мяч.
    • 43'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Милан пытается что-то создать.
    • 43'
      Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      42'
      Диас Браим из команды Милан заходит слишком далеко, он валит Юлманд Мортен.
    • 42'
      Тиав Малик из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 41'
      Команда Милан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 41'
      Жуниор Мессиас сделал ключевой пас для гола!
    • 40'
      Тонали Сандро сделал результативную передачу.
    • Угловой
      40'
      Тонали Сандро из команды Милан подал угловой слева.
    • 40'
      Контроль мяча: Милан: 75%, Лечче: 25%.
    • 39'
      Баскиротто Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Лечче контролирует мяч.
    • 39'
      Милан пытается что-то создать.
    • 38'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Тиав Малик из команды Милан заходит слишком далеко, он валит Сисей Ассан.
    • 37'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Юмтити Самуэль из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Милан пытается что-то создать.
    • 36'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Юмтити Самуэль из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Диас Браим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Уден Реми из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Милан пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Милан: 74%, Лечче: 26%.
    • 34'
      Диас Браим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Милан контролирует мяч.
    • 34'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Эрнандес Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Тонали Сандро из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Милан контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сисей Ассан из команды Лечче толкнул локтем оппонента. Это Тиав Малик заработал фол
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Мессиас из команды Милан поставил подножку. Пострадал Галло Антонино
    • 30'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Милан: 74%, Лечче: 26%.
    • 29'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Милан пытается что-то создать.
    • 29'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      28'
      Баскиротто Федерико наказан за толчок Эрнандес Тео
    • 28'
      Томори Фикайо из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Тиав Малик из команды Милан поставил подножку. Пострадал Ламек Банда
    • 27'
      Лечче начинает контратаку
    • 27'
      Ламек Банда из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Милан пытается что-то создать.
    • 25'
      Ламек Банда из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Юмтити Самуэль из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Милан: 73%, Лечче: 27%.
    • 24'
      Милан контролирует мяч.
    • 23'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Милан пытается что-то создать.
    • 23'
      Сисей Ассан из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Тонали Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Галло Антонино ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Милан начинает контратаку
    • 22'
      Леау Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Милан контролирует мяч.
    • 21'
      Уден Реми пробует нанести удар издали, но Майк Меньян держит все под контролем
    • 20'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 20'
      Пьер Калулу из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Милан: 79%, Лечче: 21%.
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Ламек Банда должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Гендрей Валентин из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      19'
      Жуниор Мессиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Тиав Малик из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Юмтити Самуэль выиграл воздушное противоборство у Ребич Анте.
    • 17'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 17'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Милан не будет бить пенальти!
    • 15'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 15'
      Контроль мяча: Милан: 83%, Лечче: 17%.
    • Фол, нарушение
      14'
      ПЕНАЛЬТИ! - Баскиротто Федерико из команды Лечче нарушает правила против Эрнандес Тео.
    • 14'
      Милан пытается что-то создать.
    • 14'
      Гендрей Валентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Тонали Сандро пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
    • 14'
      Милан пытается что-то создать.
    • 13'
      Юлманд Мортен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Эрнандес Тео из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Милан контролирует мяч.
    • 13'
      Меньян Майк из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      12'
      Ребич Анте из команды Милан в офсайде
    • 11'
      Юлманд Мортен из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Милан: 80%, Лечче: 20%.
    • 9'
      Милан пытается что-то создать.
    • 9'
      Тиав Малик выиграл воздушное противоборство у Ламек Банда.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 8'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Игрок из команды Милан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Юмтити Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Тонали Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Милан контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 6'
      Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 6'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 5'
      Милан контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Милан: 55%, Лечче: 45%.
    • 5'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      4'
      Ди Франческо Федерико из команды Лечче заходит слишком далеко, он валит Диас Браим.
    • 4'
      Юлманд Мортен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Эрнандес Тео из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Милан пытается что-то создать.
    • 3'
      Милан контролирует мяч.
    • 2'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ди Франческо Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Милан контролирует мяч.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 1'
      Пьер Калулу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 46.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Лечче

    Исход игры
    Милан
    98.5% (131)
    Ничья
    1.5% (2)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.1% (34)
    Меньше
    71.9% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    22.31% (27)
    Нет
    77.69% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    46.6% (62)
    1:0 Милан
    18% (24)
    2:1 Милан
    12.8% (17)
    3:1 Милан
    6% (8)
    3:0 Милан
    3.8% (5)
    4:0 Милан
    1.5% (2)
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    Милан
    Лечче
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