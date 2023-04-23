Тур: 31. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
14' Undefined phrase: football_event_Баскиротто Федерико
27' Желтая карточкаТиав Малик
1:0
40' ГолЛеау Рафаэл
Бонусы букмекеров
Ход матча
27'
40'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Лечче
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2.5
2.4
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|11
|0.35
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.26
|Диас Браим
|5
|0.16
|Мессиас Жуниор
|4
|0.13
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.1
|Ребич Анте
|3
|0.1
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|7 (1)
|0.23
|Сисей Ассан
|5
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Баскиротто Федерико
|3
|0.1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Крунич Раде
|6
|0
|Калабрия Давиде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Тиав Малик
|4
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|Гонсалес Джоан
|6
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Лечче
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
6
4
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лечче
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
18
10
Милан
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Лечче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
24
14
Голы по времени матча
Забито
26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
6
32%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
20%
5
24%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
3
15%
1
5%
76-90
Забито
47
27
21 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
15%
1
4%
1-15
8
17%
5
19%
16-30
6
13%
9
33%
31-45
7
15%
6
22%
46-60
9
19%
4
15%
61-75
10
21%
2
7%
76-90
Пропущено
39
35
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
5
13%
7
20%
1-15
9
23%
9
26%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
8
21%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0
Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0
Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Сампдория - Лечче 0:2 Лечче - Аталанта 2:1 Удинезе - Лечче 1:1
Результаты матчей
Милан
Лечче
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
7 раз 23%
Тоталы голов в матче
Милан
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
104
312
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
78
610
411
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1911
1614
723
525
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|5.
|1:0 Заявка
|31
|16
|8
|7
|50 - 37
|56
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|42 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|0:1 Заявка
|31
|6
|10
|15
|26 - 37
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
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|Специя
|Нзола М'Бала
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|Наполи
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|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 1:0 Лечче
Исход игры
Милан
98.5% (131)
Ничья
1.5% (2)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.1% (34)
Меньше
71.9% (87)
Обе команды забьют
Да
22.31% (27)
Нет
77.69% (94)
Популярный счёт
2:0 Милан
46.6% (62)
1:0 Милан
18% (24)
2:1 Милан
12.8% (17)
3:1 Милан
6% (8)
3:0 Милан
3.8% (5)
4:0 Милан
1.5% (2)
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