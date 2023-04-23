ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РАФАЭЛ ЛЕАУ! Тонали разыгрывает угловой на левом фланге с Мессиасом и подает на дальнюю штангу, а Леау с близкого расстояния головой пробивает в противоход Фальконе!

Первый же голевой момент сегодня реализует "Милан", на выручку, как это часто бывает, приходит стандартное положение.

Галло с левого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Блен в падении пытается дотянуться до мяча, но круглый в итоге ушел за лицевую линию.

После навеса Гендрея с правого фланга Баскиротто пробивает головой, однако один из игроков "Милана" головой блокирует попытку капитана "Лечче"!

Полчаса игры позади, по-прежнему у нас довольно вязкий футбол с минимумом интересных моментов.

Если вспоминать матч первого круга, то тогда "Лечче" уже к середине первого тайма забил дважды, заставив "Милан" двигаться активнее. В итоге уже после перерыва россонери ответили дважды.

Ребич после заброса из глубины головой направляет мяч в створ ворот, но по дуге, никаких проблем у Фальконе не возникло.

10 минут остается играть в первом тайме, явно не хватает динамики и эмоций "Милану", что вполне объяснимо после тяжелейшего матча в Неаполе.

До 75 процентов игрового времени доходит владение "Милана", но по-прежнему моментов у ворот Фальконе не возникает.

Леау оказывается на газоне в нескольких метрах от угла штрафной площади, но нарушения арбитр не фиксирует.

Эрнандес врывается в штрафную с левого края и простреливает в центр, однако Гендрей в подкате прерывает передачу соотечественника.

Всё-таки есть вопросы у ВАР, отправляетс Даниэле Чиффи к монитору по подсказке видеоассистентов.

В итоге Даниэле Чиффи посмотрел эпизод и отменил своё решение, в мяч сыграл Баскиротто.

Мессиас оказывается на газоне после одного из единоборств, требуется бразильцу помощь врачей.

Момент у ворот "Милана"! Банда после навеса Гендрея пробивает головой практически в упор, однако штанга спасает Меньяна и всю команду хозяев!

Угловой на правом фланге атаки зарабатывает "Милан", Тонали подает на ближнюю штангу, но выиграть борьбу россонери не удается.

Вертикальный заброс в чужую штрафную исполняют гости, однако адресата у него не оказалось, Меньян забрал мяч.

Пока в позиционном нападении у "Милана" ничего не получается, несмотря на 70 процентов игрового времени, всего один удар с ценностью 0,01 xG.

Штрафной в исполнении "Лечче" получается не самым удачным, мяч отскакивает на фланг, где Баскиротто фолит против Эрнандеса.

15' Пенальти в ворота "Лечче"! Эрнандес врывается в штрафную с левого края и оказывается на газоне после контакта в ногах с Баскиротто!

14' Тонали наносит неприятный удар низом из-за пределов штрафной, Фальконе не без труда отбивает мяч в сторону, затем кулаком играет на выходе, смахивая снаряд на Леау, который плохо круглого обработал.

13' Эрнандес прорвался по левому флангу и исполнил прострел на Ребича, который неудачно принял мяч, позволив защитникам перехватить его.

12' Подачу с правого фланга исполняют гости, однако Меньян выходит из ворот и опережает Банду.

11' Леау цепляется за мяч на левом фланге атаки, однако передача в штрафную легко прерывается защитниками гостей.

10' Сисей неудачно приземляется на газон после верхового единоборства с Томори, но помощи врачей форварду "Лечче" не потребовалось.

8' Калюлю становится адресатом заброса по правому флангу, однако сохранить мяч в поле игроку "Милана" не удалось.

7' Если заглянуть в историю чуть подальше, то последняя победа "Лечче" над "Миланом" случилась в 2006 году, а на "Сан-Сиро" удавалось выиграть аж в 1997 году.

6' В первом круге "Лечче" и "Милан" сыграли результативную ничью, а вообще за последние 15 лет россонери никогда не проигрывали сопернику - 5 побед и 4 ничьи.

4' Пока не самые высокие скорости на "Сан-Сиро", "Милан" прощупывают слабые места в оборонительных порядках "Лечче".

3' "Лечче" располагается на шестнадцатом месте всего в двух очков от зоны вылета, лишь в прошлом туре им удалось прервать 6-матчевую серию поражений, правда, домашняя ничья с последней командой турнира "Сампдорией" вряд ли может пойти в актив.

2' "Милан" на неделе прошел в Лиге чемпионов "Наполи", сыграв 1:1 в Неаполе, а вот в Серии А команда Стефано Пиоли откатались на шестое место после сегодняшней победы "Интера" и возврата 15 очков "Ювентусу".