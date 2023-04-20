  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Милан
 
Позже
Лечче
Прогнозы 38
Милан 100% (38)
X 0% (0)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Лечче
1.54
4.30
7.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Лечче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:4
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2.5
2.4

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 10 0.33
Жиру Оливье 8 (1) 0.27
Диас Браим 5 0.17
Мессиас Жуниор 4 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.1
Ребич Анте 3 0.1
Тонали Сандро 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Побега Томмазо 2 0.07
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Салемакерс Алексис 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 7 (1) 0.23
Сисей Ассан 5 0.17
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Баскиротто Федерико 3 0.1
Ди Франческо Федерико 2 0.07
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 6 0
Калабрия Давиде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Томори Фикайо 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Юмтити Самуэль 6 0
Гонсалес Джоан 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Блен Алексис 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Галло Антонино 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Лечче
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

6
4
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лечче
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

18
10
Милан
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Лечче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

24
14

Голы по времени матча

Забито

26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
6
32%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
20%
5
24%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
3
15%
1
5%
76-90

Забито

47
27
21 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
15%
1
4%
1-15
8
17%
5
19%
16-30
6
13%
9
33%
31-45
7
15%
6
22%
46-60
9
19%
4
15%
61-75
10
21%
2
7%
76-90

Пропущено

39
35
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
5
13%
7
20%
1-15
9
23%
9
26%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
8
21%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0
Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2
Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Лечче - Триестина 0:0
Фиорентина - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:0 Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1

Результаты матчей

Милан
Лечче

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
7 раз 23%

Тоталы голов в матче

Милан
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
3
12
3
11
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
7
8
6
10
1.5
4
11
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
19
11
16
14
1.5
7
23
5
25
2.5
3
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
6.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
7.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Сассуоло
 Заявка 30 11 7 12 38 - 43 40
11.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 30 6 12 12 34 - 50 30
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
3.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
4.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
5.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
8.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
9.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 69.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 38
    Милан 100% (38)
    X 0% (0)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лечче
    1.54
    4.30
    7.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Лечче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Милан - Лечче

    Исход игры
    Милан
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.05% (8)
    Меньше
    78.95% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    15.79% (6)
    Нет
    84.21% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    69.2% (27)
    2:1 Милан
    10.3% (4)
    1:0 Милан
    7.7% (3)
    3:1 Милан
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Милан
    Лечче
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     