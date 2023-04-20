Тур: 31. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Чиффи Даниэле
История личных встреч
Милан
Лечче
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2.5
2.4
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|10
|0.33
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.27
|Диас Браим
|5
|0.17
|Мессиас Жуниор
|4
|0.13
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.1
|Ребич Анте
|3
|0.1
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Побега Томмазо
|2
|0.07
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|7 (1)
|0.23
|Сисей Ассан
|5
|0.17
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Баскиротто Федерико
|3
|0.1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.07
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Крунич Раде
|6
|0
|Калабрия Давиде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|Гонсалес Джоан
|6
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Лечче
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
6
4
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лечче
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
18
10
Милан
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Лечче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
24
14
Голы по времени матча
Забито
26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
6
32%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
20%
5
24%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
3
15%
1
5%
76-90
Забито
47
27
21 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
15%
1
4%
1-15
8
17%
5
19%
16-30
6
13%
9
33%
31-45
7
15%
6
22%
46-60
9
19%
4
15%
61-75
10
21%
2
7%
76-90
Пропущено
39
35
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
5
13%
7
20%
1-15
9
23%
9
26%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
8
21%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0
Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2
Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Лечче - Триестина 0:0
Фиорентина - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:0 Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1
Результаты матчей
Милан
Лечче
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
7 раз 23%
Тоталы голов в матче
Милан
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
104
312
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
78
610
411
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1911
1614
723
525
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|5.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|6.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|7.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|44
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 37
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|38 - 43
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|31 - 36
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|39 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|34 - 50
|30
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|24 - 43
|23
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|19 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Милан - Лечче
Исход игры
Милан
100% (39)
Ничья
0% (0)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (8)
Меньше
78.95% (30)
Обе команды забьют
Да
15.79% (6)
Нет
84.21% (32)
Популярный счёт
2:0 Милан
69.2% (27)
2:1 Милан
10.3% (4)
1:0 Милан
7.7% (3)
3:1 Милан
5.1% (2)
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