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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Фейеноорд
1:0
Первый тайм: 26'
Утрехт
0'
1:0
15' Гол
Шиманьски Себастьян
20' Желтая карточка
Брауэрс Люк

Ход матча

15'
Шиманьски Себастьян
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
1:0
20'
 
Брауэрс Люк

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Утрехт
1.36
8.60
8.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
10
Кекчю
Оркун
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
8
Брауэрс
Люк
18
Тоорнстра
Йенс
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Йенсен
Виктор
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
Фейеноорд
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Утрехт

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

33 матча

57.6%
33.3%
9.1%
19 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.4%
45.5%
12.1%
14 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭПО
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.89
1.87

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
69

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 11 0.37
Шиманьски Себастьян 8 0.27
Перейра Данило II 8 (1) 0.27
Кекчю Оркун 8 (2) 0.27
Пайшао Игор 6 0.2
Дилросун Джавайро 5 0.17
Джаханбахш Алиреза 4 0.13
Гертрейда Лютсхарел 3 0.1
Идрисси Уссама 2 0.07
Ганцко Давид 2 0.07
Хартман Квилиндси 2 0.07
Тимбер Квинтен 2 0.07
Волемарк Патрик 2 0.07
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Виффер Матс 1 0.03
Расмуссен Якоб 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 14 (2) 0.47
Дост Бас 8 0.27
Ван де Стрек Сандер 8 0.27
Бауссайд Отман 3 0.1
Бут Тейлор 2 0.07
Боздоган Джан 1 0.03
Клейбер Шон 1 0.03
Силла Мусса 1 0.03
Йенсен Виктор 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Редан Дайшон 1 0.03
Дескотт Антони 1 0.03
Юнес Амин 0 0
Ван дер Хорн Майк 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Хартман Квилиндси 5 0
Траунер Гернот 4 0
Виффер Матс 4 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Ганцко Давид 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 6 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Ван де Стрек Сандер 4 0
Клейбер Шон 4 0
Брауэрс Люк 4 0
Бут Тейлор 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Клюйверт Рубен 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
13
Фейеноорд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

35
12
Фейеноорд
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
Утрехт
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

39
25

Голы по времени матча

Забито

30
29
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
13%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
4
13%
8
28%
61-75
8
27%
9
31%
76-90

Пропущено

9
30
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
4
44%
4
13%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
0
0%
9
30%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
44%
4
13%
61-75
0
0%
8
27%
76-90

Забито

38
15
21 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 18
4
11%
3
20%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
9
24%
2
13%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
7
18%
3
20%
61-75
6
16%
4
27%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
5
38%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
4
31%
76-90

Забито

68
44
34 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 16
1 Не забивали 6
8
12%
7
16%
1-15
10
15%
2
5%
16-30
16
24%
7
16%
31-45
9
13%
4
9%
46-60
11
16%
11
25%
61-75
14
21%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

29
43
16 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
7
24%
5
12%
1-15
6
21%
2
5%
16-30
3
10%
14
33%
31-45
3
10%
4
9%
46-60
7
24%
6
14%
61-75
3
10%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Утрехт

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
5:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
3
12
4
10
2.5
1
14
3
11
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
10
4
9
6
2.5
4
10
3
12
3.5
3
11
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
23
6
20
9
1.5
13
16
13
16
2.5
5
24
6
23
3.5
3
26
3
26
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 30 22 7 1 71 - 27 73
2.
ПСВ
 30 20 5 5 81 - 35 65
3.
Аякс
 30 18 8 4 79 - 32 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 0:1 30 12 9 9 45 - 43 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
11.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 1:0 15 11 4 0 32 - 8 37
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 0:1 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 0:1 15 6 4 5 30 - 30 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
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    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Утрехт
    1.36
    8.60
    8.22
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