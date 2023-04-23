Тур: 30. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Ход матча
15'
20'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
-
30 Маэда НаокиНападающий
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
Утрехт
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
33 матча
57.6%
33.3%
9.1%
19 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.4%
45.5%
12.1%
14 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.89
1.87
Среднее время на гол
47
48
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
54
43
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
55
69
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|11
|0.37
|Шиманьски Себастьян
|8
|0.27
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.27
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.27
|Пайшао Игор
|6
|0.2
|Дилросун Джавайро
|5
|0.17
|Джаханбахш Алиреза
|4
|0.13
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.1
|Идрисси Уссама
|2
|0.07
|Ганцко Давид
|2
|0.07
|Хартман Квилиндси
|2
|0.07
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Волемарк Патрик
|2
|0.07
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Виффер Матс
|1
|0.03
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|14 (2)
|0.47
|Дост Бас
|8
|0.27
|Ван де Стрек Сандер
|8
|0.27
|Бауссайд Отман
|3
|0.1
|Бут Тейлор
|2
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|Силла Мусса
|1
|0.03
|Йенсен Виктор
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Редан Дайшон
|1
|0.03
|Дескотт Антони
|1
|0.03
|Юнес Амин
|0
|0
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Хартман Квилиндси
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Виффер Матс
|4
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|6
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Брауэрс Люк
|4
|0
|Бут Тейлор
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
13
Фейеноорд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
35
12
Фейеноорд
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
Утрехт
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
39
25
Голы по времени матча
Забито
30
29
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
13%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
4
13%
8
28%
61-75
8
27%
9
31%
76-90
Пропущено
9
30
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
4
44%
4
13%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
0
0%
9
30%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
44%
4
13%
61-75
0
0%
8
27%
76-90
Забито
38
15
21 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 18
4
11%
3
20%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
9
24%
2
13%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
7
18%
3
20%
61-75
6
16%
4
27%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
5
38%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
4
31%
76-90
Забито
68
44
34 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 16
1 Не забивали 6
8
12%
7
16%
1-15
10
15%
2
5%
16-30
16
24%
7
16%
31-45
9
13%
4
9%
46-60
11
16%
11
25%
61-75
14
21%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
29
43
16 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
7
24%
5
12%
1-15
6
21%
2
5%
16-30
3
10%
14
33%
31-45
3
10%
4
9%
46-60
7
24%
6
14%
61-75
3
10%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0
Результаты матчей
Фейеноорд
Утрехт
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
5:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
114
95
312
410
114
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
96
410
312
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
236
209
1316
1316
524
623
326
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|22
|7
|1
|71 - 27
|73
|2.
|30
|20
|5
|5
|81 - 35
|65
|3.
|30
|18
|8
|4
|79 - 32
|62
|4.
|29
|17
|6
|6
|56 - 32
|57
|5.
|30
|15
|8
|7
|50 - 33
|53
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|0:1
|30
|12
|9
|9
|45 - 43
|45
|8.
|29
|10
|8
|11
|46 - 49
|38
|9.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|10.
|30
|9
|9
|12
|42 - 50
|36
|11.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|30
|8
|6
|16
|36 - 61
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|1:0
|15
|11
|4
|0
|32 - 8
|37
|4.
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|6.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|30 - 30
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|12 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8