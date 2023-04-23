Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Фейеноорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Фейеноорд

44' Igor Paixao ослабляет давление, выбив мяч.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Фейеноорд

40' Бауссайд Отман не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Фейеноорд

39' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

37' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Igor Paixao пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

35' Удар от ворот произведет Утрехт

34' Кекчю Оркун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Утрехт

31' Igor Paixao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Фейеноорд

22' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Брауэрс Люк получил желтую карточку от судьи

20' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Идет дождь, трудные условия для игроков.

17' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян забивает с левой ноги!

15' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Кекчю Оркун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Фейеноорд

8' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Утрехт

6' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Фейеноорд

5' Удар от ворот произведет Утрехт

4' Виффер Матс не смог попасть в створ ударом издали

4' Лопес Маркос IV создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Фейеноорд начинает с центра поля