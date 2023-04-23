32' Ван Бредероде Мирон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

30' Ван Бредероде Мирон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

28' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

26' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Ван Бредероде Мирон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Ван Бредероде Мирон . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Сугавара Юкинари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Одгор Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Одгор Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ван Бредероде Мирон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мейнанс Свен выиграл воздушное противоборство у Яссин Оукили.

15' Удар от ворот произведет Валвейк

15' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Milos Kerkez нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Ох, нехорошо это выглядит. Клемент Пелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валвейк начинает с центра поля