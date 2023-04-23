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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
АЗ Алкмаар
1:0
Первый тайм: 44'
Валвейк
0'
1:0
8' Гол
Мейнанс Свен

Ход матча

8'
Мейнанс Свен
(Сугавара Юкинари)
1:0
21'
Мердинк Мекс
Одгор Йенс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Валвейк
1.39
8.50
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
23
Лахдо
Майкель
7
Одгор
Йенс
19
Ван
Бредероде
Мирон
21
Перейра
Жоэл
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
22
Бакари
Саид
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
20
Сёнтьенс
Матс
29
Крамер
Михил
АЗ Алкмаар
4-3-3
Валвейк
5-3-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Валвейк

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

3.14
2.33

Среднее время на гол

28
38

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.94
1.81

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
49

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.4
Одгор Йенс 9 0.3
Карлссон Йеспер III 6 0.2
Де Вит Дани 5 0.17
Сугавара Юкинари 3 0.1
Рейндерс Тиджани 3 0.1
Мейнанс Свен 3 0.1
Керкез Милош 3 0.1
Де Вит Меес 2 0.07
Ван Бредероде Мирон 2 0.07
Класи Йорди 1 0.03
Михайлович Джордже 1 0.03
Лахдо Майкель 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 12 (2) 0.4
Бель-Хассани Иллиас 5 0.17
Йозефзон Флориан 4 0.13
Сёнтьенс Матс 3 0.1
Лобете Хулен 3 0.1
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.1
Баккали Закария 3 0.1
Леливелд Юлиан 2 0.07
Анита Вурнон 2 0.07
Yassin Oukili 2 0.07
Клемент Пелле 2 0.07
Бирет Мика 2 0.07
Лутонда Тьерри 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Хацидиакос Пантелис 4 0
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Крамер Михил 5 0
Адевойе Шоун 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Валвейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
10
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Валвейк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

25
27
АЗ Алкмаар
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Валвейк
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

34
37

Голы по времени матча

Забито

25
17
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
8%
2
12%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
8
32%
2
12%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
3
12%
4
24%
76-90

Пропущено

19
28
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
26%
10
36%
76-90

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
6
21%
5
17%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
6
21%
12
41%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90

Забито

53
46
30 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
4
8%
5
11%
1-15
12
23%
5
11%
16-30
14
26%
7
15%
31-45
7
13%
5
11%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
9
17%
16
35%
76-90

Пропущено

35
49
18 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
8
23%
4
8%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
7
20%
11
22%
31-45
4
11%
7
14%
46-60
3
9%
9
18%
61-75
10
29%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Валвейк

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
9
6
3
11
2.5
5
10
2
12
3.5
2
13
2
12
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
4
10
5
10
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
21
8
14
15
1.5
13
16
8
21
2.5
7
22
4
25
3.5
3
26
2
27
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 30 22 7 1 73 - 28 73
2.
ПСВ
 30 20 5 5 81 - 35 65
3.
Аякс
 30 18 8 4 79 - 32 62
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 30 18 6 6 57 - 32 60
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 30 12 9 9 46 - 45 45
8.
Валвейк
 0:1 30 10 8 12 46 - 50 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
11.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
АЗ Алкмаар
 1:0 15 8 5 2 28 - 17 29
7.
Валвейк
 0:1 15 8 3 4 30 - 20 27
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 15 6 4 5 31 - 32 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 0:1 15 2 5 8 16 - 30 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Валвейк
    1.39
    8.50
    8.50
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