Тур: 30. Стадион: АФАС. Главный судья: Линдхут Аллард
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
16
Мейнанс
Свен
21
Перейра
Жоэл
23
Гаари
Жюрьен
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
31 Joey Kesting
-
37 Chris Lokesa
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Валвейк
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
3.14
2.33
Среднее время на гол
28
38
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.94
1.81
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
49
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.4
|Одгор Йенс
|9
|0.3
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.2
|Де Вит Дани
|5
|0.17
|Сугавара Юкинари
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.1
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Керкез Милош
|3
|0.1
|Де Вит Меес
|2
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.07
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Лахдо Майкель
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.4
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.17
|Йозефзон Флориан
|4
|0.13
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.1
|Лобете Хулен
|3
|0.1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.1
|Баккали Закария
|3
|0.1
|Леливелд Юлиан
|2
|0.07
|Анита Вурнон
|2
|0.07
|Yassin Oukili
|2
|0.07
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Бирет Мика
|2
|0.07
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Валвейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
10
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Валвейк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
25
27
АЗ Алкмаар
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Валвейк
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
34
37
Голы по времени матча
Забито
25
17
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
8%
2
12%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
8
32%
2
12%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
3
12%
4
24%
76-90
Пропущено
19
28
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
26%
10
36%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
6
21%
5
17%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
6
21%
12
41%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Забито
53
46
30 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
4
8%
5
11%
1-15
12
23%
5
11%
16-30
14
26%
7
15%
31-45
7
13%
5
11%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
9
17%
16
35%
76-90
Пропущено
35
49
18 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
8
23%
4
8%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
7
20%
11
22%
31-45
4
11%
7
14%
46-60
3
9%
9
18%
61-75
10
29%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Валвейк
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
77
96
311
510
212
213
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
410
510
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
218
1415
1316
821
722
425
326
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|73 - 28
|73
|2.
|30
|20
|5
|5
|81 - 35
|65
|3.
|30
|18
|8
|4
|79 - 32
|62
|4.
|1:0
|30
|18
|6
|6
|57 - 32
|60
|5.
|30
|15
|8
|7
|50 - 33
|53
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|30
|12
|9
|9
|46 - 45
|45
|8.
|0:1
|30
|10
|8
|12
|46 - 50
|38
|9.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|10.
|30
|9
|9
|12
|42 - 50
|36
|11.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|30
|8
|6
|16
|36 - 61
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|1:0
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|7.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|1:0
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|31 - 32
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|0:1
|15
|2
|5
|8
|16 - 30
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|12 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8