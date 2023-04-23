Тур: 30. Стадион: АФАС. Главный судья: Линдхут Аллард
3:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолМейнанс Свен
2:0
50' ГолЛахдо Майкель
3:0
63' ГолВан Бредероде Мирон
90' Желтая карточкаВан ден Бёйс Дарио
90'+4
Ход матча
8'
1:0
50'
2:0
63'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
616 Количество передач 424
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
16
Мейнанс
Свен
21
Перейра
Жоэл
23
Гаари
Жюрьен
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
31 Joey Kesting
-
37 Chris Lokesa
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Валвейк
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
3.14
2.33
Среднее время на гол
28
38
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.94
1.81
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
49
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.4
|Одгор Йенс
|9
|0.3
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.2
|Де Вит Дани
|5
|0.17
|Сугавара Юкинари
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.1
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Керкез Милош
|3
|0.1
|Ван Бредероде Мирон
|3
|0.1
|Де Вит Меес
|2
|0.07
|Лахдо Майкель
|2
|0.07
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.4
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.17
|Йозефзон Флориан
|4
|0.13
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.1
|Лобете Хулен
|3
|0.1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.1
|Баккали Закария
|3
|0.1
|Леливелд Юлиан
|2
|0.07
|Анита Вурнон
|2
|0.07
|Yassin Oukili
|2
|0.07
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Бирет Мика
|2
|0.07
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Валвейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
10
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Валвейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
25
27
АЗ Алкмаар
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Валвейк
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
34
37
Голы по времени матча
Забито
28
17
17 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
11%
2
12%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
8
29%
2
12%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
3
11%
4
24%
76-90
Пропущено
19
31
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
21%
3
10%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
3
16%
5
16%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
5
26%
10
32%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
6
21%
5
17%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
6
21%
12
41%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Забито
56
46
31 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
5
9%
5
11%
1-15
12
21%
5
11%
16-30
14
25%
7
15%
31-45
8
14%
5
11%
46-60
8
14%
8
17%
61-75
9
16%
16
35%
76-90
Пропущено
35
52
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
8
23%
5
10%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
7
20%
11
21%
31-45
4
11%
8
15%
46-60
3
9%
10
19%
61-75
10
29%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Валвейк
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
87
96
411
510
213
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
411
510
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
219
1515
1317
921
723
426
327
228
228
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|12 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8