Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Тадич. Потребуется ему медицинская помощь.

Сместился с правого фланга к линии чужой штрафной Бакайоко и отдал поперек на Симонса, но мяч перехватил в последний момент защитник.

Убежал в контратаку по флангу Бергвейн, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

Отобрал мяч на фланге Веерман и отдал вперед на ход Симонсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Класену в центре поля по ногам заехал Сангаре. Нужно аккуратнее играть футболисту ПСВ, ведь у него уже есть карточка.

По флангу отдавал пас Бакайоко на ход Тезе, но того опередил Хато и в чистом подкате вынес снаряд за пределы поля.

Прорывался по центру к штрафной соперника Тадич и отдал поперек на Бергвейна, но тому пробить не позволили защитники.

Наступил на ногу Тилю в центре поля Тейлор. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.

Убегал по правой бровке Бакайоко и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.

Накрутил соперника на фланге Бакайоко и навесил на линию вратарской, но здесь буквально с головы Де Йонга мяч на выходе снял Рульи.

Устроили небольшую потасовку в штрафной гостей Де Йонг и Рульи, но обошлось без желтых карточек на этот раз.

Ушел от соперника по правому флангу Бергвейн и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Тадич, но мяч полетел рядом со штангой.

Мог убегать на ворота соперника Де Йонг после заброса от Рамальо, но вышел из ворот Рульи и вынес сферу головой в аут.

С правого фланга удалось прострелить в центр штрафной Хорхе, но здесь первым оказался Рамальо и вынес снаряд в центр поля.

В борьбе с защитником Сангаре заехал ногой в голову сопернику, но этот эпизод оказался без должного внимания арбитра.

28' Догнал мяч на левой бровке Бергвейн и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

27' Отдавал пас по флангу Тезе на ход Бакайоко, но тот не сумел остановить снаряд в пределах поля.

26' Диагональный пас исполнял Сангаре на правый фланг, куда забегал Бакайоко, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

25' Проникающим пасом Бергвейн запустил Тадича в чужую штрафную, но на выходе Бенитес оказался первым на мяче.

24' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение в прошлом эпизоде Тадич. Потребуется ему помощь медиков.

23' В грубом подкате на фланге Сангаре заехал в ногу Тадичу. судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

22' Мог убегать на ворота соперника Де Йонг после паса от Тиля, но не понял он задумки партнера и потерял мяч.

20' Долго катают мяч на чужой половине поля амстердамцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

19' Перед чужой штрафной грамотно подставился Хорхе и в итоге заработал для своей команды перспективный стандарт.