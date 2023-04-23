  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПСВ
1:0
Первый тайм: 43'
Аякс
0'
7' Желтая карточка
Коласио Хорхе
1:0
13' Гол
Де Йонг Люк
23' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим

Ход матча

7'
 
Коласио Хорхе
13'
Де Йонг Люк
(Бакайоко Жоан)
1:0
23'
Сангаре Ибрахим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 122
ПСВ 50.8% (62)
X 28.7% (35)
Аякс 20.5% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Аякс
2.39
4.80
8.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
20
Тиль
Гус
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Симонс
Хави
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
3
Угелумба
Кэлвин
57
Хато
Йоррель
6
Классен
Дэви
21
Гриллич
Флориан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
ПСВ
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Аякс

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

37 матчей

37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:2
С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.3

Среднее время на гол

43
69

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.29

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

74
48

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 14 0.47
Де Йонг Люк 11 (1) 0.37
Гакпо Коди 9 (2) 0.3
Тиль Гус 9 0.3
Эль-Гази Анвар 7 0.23
Бакайоко Жоан 5 0.17
Веерман Йоэй 4 0.13
Сангаре Ибрахим 4 0.13
Силва Фабио 4 (1) 0.13
Гутьеррес Эрик 2 0.07
Обиспо Армандо 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 11 0.37
Кудус Мохаммед 11 0.37
Бробби Брайан 11 0.37
Тадич Душан 9 (3) 0.3
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.3
Тейлор Кеннет 8 0.27
Классен Дэви 7 0.23
Альварес Эдсон 3 0.1
Ренсх Девайн 3 0.1
Санчес Хорхе 2 0.07
Лукка Лоренцо 2 0.07
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Тимбер Юрриен 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Гутьеррес Эрик 4 0
Тиль Гус 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Бергёйс Стивен 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

ПСВ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

0
6
ПСВ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Аякс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

30
41
ПСВ
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Аякс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
14

Волевые поражения

30
47

Голы по времени матча

Забито

44
35
16 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
11%
5
14%
1-15
7
16%
7
20%
16-30
4
9%
7
20%
31-45
10
23%
5
14%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
12
27%
5
14%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
6
38%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

33
44
17 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
5
15%
6
14%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
9
27%
7
16%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
4
12%
6
14%
61-75
5
15%
10
23%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
1
4%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
38%
3
23%
76-90

Забито

77
79
33 В 1-м тайме 39
44 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 19
4 Не забивали 2
10
13%
11
14%
1-15
10
13%
14
18%
16-30
13
17%
14
18%
31-45
17
22%
13
16%
46-60
10
13%
12
15%
61-75
17
22%
15
19%
76-90

Пропущено

36
29
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
2
6%
4
14%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
25%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2
Аякс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0
Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2

Результаты матчей

ПСВ
Аякс

Точный счет

1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
8 раз 28%
4
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
10
4
1.5
10
5
9
5
2.5
8
7
7
7
3.5
6
9
4
10
4.5
3
12
3
11
5.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
9
6
1.5
9
5
4
11
2.5
7
7
3
12
3.5
5
9
2
13
4.5
1
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
27
2
19
10
1.5
19
10
13
16
2.5
15
14
10
19
3.5
11
18
6
23
4.5
4
25
4
25
5.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 1:0 30 20 5 5 79 - 35 65
3.
Аякс
 0:1 30 18 8 4 79 - 30 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 30 9 9 12 41 - 50 36
11.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
12.
Фортуна Ситтард
 0:1 30 9 5 16 35 - 55 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 15 13 1 1 47 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 0:1 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 15 6 5 4 23 - 22 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 0:1 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 0:1 15 9 4 2 35 - 17 31
4.
ПСВ
 1:0 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 0:1 15 5 2 8 17 - 28 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Тадич и отдал поперек на Бергвейна, но тому пробить не позволили защитники.
  • 42'
    По флангу отдавал пас Бакайоко на ход Тезе, но того опередил Хато и в чистом подкате вынес снаряд за пределы поля.
  • 41'
    Класену в центре поля по ногам заехал Сангаре. Нужно аккуратнее играть футболисту ПСВ, ведь у него уже есть карточка.
  • 40'
    Отобрал мяч на фланге Веерман и отдал вперед на ход Симонсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 39'
    Убежал в контратаку по флангу Бергвейн, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 38'
    Сместился с правого фланга к линии чужой штрафной Бакайоко и отдал поперек на Симонса, но мяч перехватил в последний момент защитник.
  • 37'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Тадич. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 36'
    В борьбе с защитником Сангаре заехал ногой в голову сопернику, но этот эпизод оказался без должного внимания арбитра.
  • 35'
    С правого фланга удалось прострелить в центр штрафной Хорхе, но здесь первым оказался Рамальо и вынес снаряд в центр поля.
  • 34'
    Мог убегать на ворота соперника Де Йонг после заброса от Рамальо, но вышел из ворот Рульи и вынес сферу головой в аут.
  • 33'
    Ушел от соперника по правому флангу Бергвейн и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Тадич, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 32'
    Устроили небольшую потасовку в штрафной гостей Де Йонг и Рульи, но обошлось без желтых карточек на этот раз.
  • 31'
    Накрутил соперника на фланге Бакайоко и навесил на линию вратарской, но здесь буквально с головы Де Йонга мяч на выходе снял Рульи.
  • 30'
    Убегал по правой бровке Бакайоко и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 29'
    Наступил на ногу Тилю в центре поля Тейлор. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Догнал мяч на левой бровке Бергвейн и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
    • 27'
      Отдавал пас по флангу Тезе на ход Бакайоко, но тот не сумел остановить снаряд в пределах поля.
    • 26'
      Диагональный пас исполнял Сангаре на правый фланг, куда забегал Бакайоко, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 25'
      Проникающим пасом Бергвейн запустил Тадича в чужую штрафную, но на выходе Бенитес оказался первым на мяче.
    • 24'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение в прошлом эпизоде Тадич. Потребуется ему помощь медиков.
    • Желтая карточка
      23'
      В грубом подкате на фланге Сангаре заехал в ногу Тадичу. судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 22'
      Мог убегать на ворота соперника Де Йонг после паса от Тиля, но не понял он задумки партнера и потерял мяч.
    • 20'
      Долго катают мяч на чужой половине поля амстердамцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 19'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Хорхе и в итоге заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 18'
      Отобрал мяч в центре поля Классен и отдал вперед на Тадича, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 17'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Гриллич на ход Бергёйсу, но тот не смог оторваться от опеки защитника и потерял мяч.
    • 16'
      Догнал Хорхе мяч на фланге после паса от Тейлора, но вовремя вернулся в оборону Ван Анхольт и отобрал мяч.
    • 15'
      В центре поля получил по ногам Классен в борьбе против Тиля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аякса".
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Люк Де Йонг! Смогли быстро выйти вперед хозяева. Убежал по флангу на скорости Бакайоко и подал в центр штрафной, где оторвался от защитника Де Йонг и головой вколотил снаряд точно под перекладину.
    • 13'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Бергёйс в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнят амстердамцы.
       
    • 12'
      Отдавал пас по флангу Тиль на ход Бакайоко, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
    • 11'
      С угла поля навесил Ван Анхольт на дальнюю штангу, но никто из партнеров здесь не смог головой добраться до мяча.
    • Угловой
      10'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Тиль. Здесь пытался пробить Де Йонг, но проиграл борьбу Тимберу, который вынес сферу на угловой.
    • Желтая карточка
      9'
      В центре поля заехал по ногам Де Йонгу в подкате Коласио. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 8'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Гриллич на ход Бергёйсу, но тому пробить по воротам не дали защитники.
    • 7'
      Мог убегать на ворота соперника Де Йонг после заброса от Бакайоо, но догнать мяч до лицевой линии ему не удалось.
    • 6'
      Забросил с правого фланга Веерман в штрафную на ход Симонсу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 5'
      Со штрафного навесил Тадич на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 4'
      Перед чужой штрафной Тадич получил по ногам в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 3'
      Убежал в атаку по центру Де Йонг и отдал вперед на партнера, но этот пас без труда перехватил в подкате Тимбер.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 44'
      Матч остановлен
    • 44'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 43'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      41'
      Сангаре Ибрахим наказан за толчок Классен Дэви
    • 40'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Гриллич Флориан выиграл воздушное противоборство у Тиль Гус.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 35%, Аякс: 65%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 39'
      Бергвейн Стевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Аякс начинает контратаку
    • 39'
      Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      ПСВ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      38'
      Тиль Гус наказан за толчок Гриллич Флориан
    • 38'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Тимбер Юрриен ошибается в защите.
    • Травма, повреждение
      37'
      Тадич Душан возвращается на поле.
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      36'
      Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 35%, Аякс: 65%.
    • 35'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      33'
      Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Тиль Гус успешно блокирует удар.
    • 33'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Санчес Хорхе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      32'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Бергвейн Стевен заработал фол
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 31'
      Рульи Херонимо из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 33%, Аякс: 67%.
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      29'
      Гриллич Флориан задерживает мяч рукой
    • 29'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 27'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 27'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      27'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Де Йонг Люк.
    • 26'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Веерман Йоэй ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 33%, Аякс: 67%.
    • 25'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Угелумба Кэлвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      23'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      23'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Тадич Душан пострадал.
    • 22'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Угелумба Кэлвин пострадал.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 37%, Аякс: 63%.
    • 20'
      Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Санчес Хорхе из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Симонс Хави.
    • 18'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 16'
      Ван Анхольт Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 15'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 47%, Аякс: 53%.
    • 14'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 14'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Тимбер Юрриен.
    • 14'
      Тиль Гус сделал ключевой пас для гола!
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      Бакайоко Жоан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
    • 12'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 12'
      Классен Дэви успешно блокирует удар.
    • 12'
      Сангаре Ибрахим из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      12'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 11'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Рамальо Андре наказан за толчок Тадич Душан
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 39%, Аякс: 61%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 10'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • Угловой
      9'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 8'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      О, нет. Из многообещающей позиции Тиль Гус из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 8'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Тиль Гус выиграл воздушное противоборство у Тейлор Кеннет.
    • 7'
      ПСВ контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      7'
      Санчес Хорхе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      7'
      Санчес Хорхе из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Симонс Хави.
    • 6'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 5'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 30%, Аякс: 70%.
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Рульи Херонимо из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Хато Йоррель успешно блокирует удар.
    • 5'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Санчес Хорхе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Тимбер Юрриен ошибается в защите.
    • 4'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      О, нет. Из многообещающей позиции Бергёйс Стивен из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 3'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья свистит. Рамальо Андре атаковал сзади соперника. Это Тадич Душан заработал своей команде штрафной
    • 2'
      Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Угелумба Кэлвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 1'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой ПСВ.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.06. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.06 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч ПСВ 1:0 Аякс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Аякс

    Исход игры
    ПСВ
    50.8% (63)
    Ничья
    28.2% (35)
    Аякс
    21% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (102)
    Меньше
    14.29% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    97.48% (116)
    Нет
    2.52% (3)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    39.5% (49)
    1:2 Аякс
    16.1% (20)
    2:2 Ничья
    15.3% (19)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    3:2 ПСВ
    5.6% (7)
    2:3 Аякс
    4% (5)
    1:0 ПСВ
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСВ
    Аякс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     