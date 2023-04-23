Тур: 30. Стадион: Филипс. Главный судья: Гозубуик Сердар
Ход матча
13'
1:0
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
19
Санчес
Хорхе
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Защитник
-
41 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Аякс
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
37 матчей
37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.3
Среднее время на гол
43
69
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.29
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
74
48
Голов в среднем за матч
2
1.3
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
45
69
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|14
|0.47
|Де Йонг Люк
|11 (1)
|0.37
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.3
|Тиль Гус
|9
|0.3
|Эль-Гази Анвар
|7
|0.23
|Бакайоко Жоан
|5
|0.17
|Веерман Йоэй
|4
|0.13
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.13
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.13
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.07
|Обиспо Армандо
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Азар Торган
|1
|0.03
|Боскальи Оливье
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|11
|0.37
|Кудус Мохаммед
|11
|0.37
|Бробби Брайан
|11
|0.37
|Тадич Душан
|9 (3)
|0.3
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.3
|Тейлор Кеннет
|8
|0.27
|Классен Дэви
|7
|0.23
|Альварес Эдсон
|3
|0.1
|Ренсх Девайн
|3
|0.1
|Санчес Хорхе
|2
|0.07
|Лукка Лоренцо
|2
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Тимбер Юрриен
|1
|0.03
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Бакайоко Жоан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
0
6
ПСВ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Аякс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
30
41
ПСВ
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Аякс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
30
47
Голы по времени матча
Забито
44
35
16 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
11%
5
14%
1-15
7
16%
7
20%
16-30
4
9%
7
20%
31-45
10
23%
5
14%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
12
27%
5
14%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
6
38%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
33
44
17 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
5
15%
6
14%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
9
27%
7
16%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
4
12%
6
14%
61-75
5
15%
10
23%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
1
4%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
38%
3
23%
76-90
Забито
77
79
33 В 1-м тайме 39
44 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 19
4 Не забивали 2
10
13%
11
14%
1-15
10
13%
14
18%
16-30
13
17%
14
18%
31-45
17
22%
13
16%
46-60
10
13%
12
15%
61-75
17
22%
15
19%
76-90
Пропущено
36
29
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
2
6%
4
14%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
25%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2
Аякс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0
Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2
Результаты матчей
ПСВ
Аякс
Точный счет
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
8 раз 28%
4
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
104
105
95
87
77
69
410
312
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
96
95
411
77
312
59
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
272
1910
1910
1316
1514
1019
1118
623
425
425
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|70 - 27
|70
|2.
|1:0
|30
|20
|5
|5
|79 - 35
|65
|3.
|0:1
|30
|18
|8
|4
|79 - 30
|62
|4.
|29
|17
|6
|6
|56 - 32
|57
|5.
|30
|15
|8
|7
|50 - 33
|53
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|29
|10
|8
|11
|46 - 49
|38
|9.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|10.
|1:0
|30
|9
|9
|12
|41 - 50
|36
|11.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|12.
|0:1
|30
|9
|5
|16
|35 - 55
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|30
|8
|6
|16
|36 - 61
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|13
|1
|1
|47 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|0:1
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|0:1
|15
|9
|4
|2
|35 - 17
|31
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|17 - 28
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
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|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Аякс
Исход игры
ПСВ
50.8% (63)
Ничья
28.2% (35)
Аякс
21% (26)
Тотал 2.5
Больше
85.71% (102)
Меньше
14.29% (17)
Обе команды забьют
Да
97.48% (116)
Нет
2.52% (3)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
39.5% (49)
1:2 Аякс
16.1% (20)
2:2 Ничья
15.3% (19)
1:1 Ничья
11.3% (14)
3:2 ПСВ
5.6% (7)
2:3 Аякс
4% (5)
1:0 ПСВ
1.6% (2)
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