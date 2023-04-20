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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПСВ
 
Позже
Аякс
Прогнозы 33
ПСВ 51.5% (17)
X 21.2% (7)
Аякс 27.3% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Аякс
2.41
3.90
2.88
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСВ
Аякс

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

37 матчей

37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:2
С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.3

Среднее время на гол

43
69

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.29

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

74
48

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 14 0.48
Де Йонг Люк 10 (1) 0.34
Гакпо Коди 9 (2) 0.31
Тиль Гус 9 0.31
Эль-Гази Анвар 7 0.24
Бакайоко Жоан 5 0.17
Веерман Йоэй 4 0.14
Сангаре Ибрахим 4 0.14
Силва Фабио 4 (1) 0.14
Гутьеррес Эрик 2 0.07
Обиспо Армандо 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 11 0.38
Кудус Мохаммед 11 0.38
Бробби Брайан 11 0.38
Тадич Душан 9 (3) 0.31
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.31
Тейлор Кеннет 8 0.28
Классен Дэви 7 0.24
Альварес Эдсон 3 0.1
Ренсх Девайн 3 0.1
Санчес Хорхе 2 0.07
Лукка Лоренцо 2 0.07
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Тимбер Юрриен 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Тиль Гус 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Бергёйс Стивен 3 0
Классен Дэви 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Санчес Хорхе 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

ПСВ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

0
6
ПСВ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Аякс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

30
41
ПСВ
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Аякс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
14

Волевые поражения

30
47

Голы по времени матча

Забито

44
35
16 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
11%
5
14%
1-15
7
16%
7
20%
16-30
4
9%
7
20%
31-45
10
23%
5
14%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
12
27%
5
14%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
6
38%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

33
44
17 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
5
15%
6
14%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
9
27%
7
16%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
4
12%
6
14%
61-75
5
15%
10
23%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
1
4%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
38%
3
23%
76-90

Забито

77
79
33 В 1-м тайме 39
44 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 19
4 Не забивали 2
10
13%
11
14%
1-15
10
13%
14
18%
16-30
13
17%
14
18%
31-45
17
22%
13
16%
46-60
10
13%
12
15%
61-75
17
22%
15
19%
76-90

Пропущено

36
29
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
2
6%
4
14%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
25%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2
Аякс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0
Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2

Результаты матчей

ПСВ
Аякс

Точный счет

1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
8 раз 28%
4
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
10
4
1.5
10
5
9
5
2.5
8
7
7
7
3.5
6
9
4
10
4.5
3
12
3
11
5.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
9
6
1.5
9
5
4
11
2.5
7
7
3
12
3.5
5
9
2
13
4.5
1
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
27
2
19
10
1.5
19
10
13
16
2.5
15
14
10
19
3.5
11
18
6
23
4.5
4
25
4
25
5.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Гоу Эхед Иглс
 29 8 9 12 40 - 50 33
12.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 29 7 6 16 34 - 61 27
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 29 5 10 14 26 - 49 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 29 4 4 21 21 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Гоу Эхед Иглс
 14 5 5 4 22 - 22 20
11.
Волендам
 14 6 1 7 22 - 29 19
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
9.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 14 2 1 11 11 - 32 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.

    Главный судья: Гозубуик Сердар

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.5% пользователей.
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    • Прогнозы 33
    ПСВ 51.5% (17)
    X 21.2% (7)
    Аякс 27.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Аякс
    2.41
    3.90
    2.88
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСВ - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ - Аякс

    Исход игры
    ПСВ
    51.5% (17)
    Ничья
    21.2% (7)
    Аякс
    27.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.88% (29)
    Меньше
    12.12% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    96.97% (32)
    Нет
    3.03% (1)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    45.5% (15)
    1:2 Аякс
    15.2% (5)
    2:2 Ничья
    12.1% (4)
    2:3 Аякс
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
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