Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Хорошую попытку сделал Китолано Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Саито Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Плегесуэло Хулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Шуранди Самбо пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

30' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

30' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

29' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

25' Шуранди Самбо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Г О О О О Л - Бренет Джошуа забивает с правой ноги!

22' Шуранди Самбо успешно блокирует удар.

22' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Твенте

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Проппер Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Удар от ворот произведет Твенте

15' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

15' Зерруки Рамиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Твенте

13' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

10' Садилек Михал пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

10' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля