Тур: 30. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Йоей Кой
1:2
Перерыв
0'
1:0
22' ГолБренет Джошуа
25' Желтая карточкаСамбо Шуранди
1:1
32' ГолЛеуритсен Тобиас
1:2
42' ГолЛеуритсен Тобиас
Ход матча
22'
1:0
25'
32'
42'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
189 Количество передач 177
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Тотал больше 2.5
-
18
Влап
Михел
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Спарта Роттердам
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
141
90
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|9
|0.3
|Ван Волфсвинкель Рикки
|8 (3)
|0.27
|Бренет Джошуа
|7
|0.23
|Мисиджан Вирджил
|6
|0.2
|Стейн Сем
|6
|0.2
|Манфред Угалде
|6
|0.2
|Смал Гийс
|1
|0.03
|Проппер Робин
|1
|0.03
|Влап Михел
|1
|0.03
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Цолис Христос
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Меес Хилгерс
|1
|0.03
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11
|0.37
|Ван Крой Вито
|10 (3)
|0.33
|Версейрен Арно
|8
|0.27
|Саито Коки
|4
|0.13
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Китолано Джошуа
|3
|0.1
|Пинту Мика
|2
|0.07
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Самбо Шуранди
|1
|0.03
|Абелс Дирк
|1
|0.03
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|7
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|6
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Эрдхёйзен Майк
|4
|0
|Самбо Шуранди
|2
|1
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Спарта Роттердам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
4
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
10
25
Твенте
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (15)
41% (12)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Спарта Роттердам
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
16
29
Голы по времени матча
Забито
37
18
22 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
6
16%
1
6%
1-15
8
22%
2
11%
16-30
8
22%
3
17%
31-45
5
14%
5
28%
46-60
5
14%
3
17%
61-75
5
14%
4
22%
76-90
Пропущено
6
15
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Забито
12
28
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
17%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
4
14%
46-60
3
25%
5
18%
61-75
4
33%
8
29%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
5
31%
5
31%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Забито
49
46
25 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
8
16%
7
15%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
9
18%
6
13%
31-45
7
14%
9
20%
46-60
8
16%
8
17%
61-75
9
18%
12
26%
76-90
Пропущено
22
31
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
2
9%
6
19%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
5
23%
5
16%
46-60
6
27%
7
23%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1
ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0
Результаты матчей
Твенте
Спарта Роттердам
Точный счет
3:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Твенте
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
86
510
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
213
59
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
218
1415
1415
920
821
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|70 - 27
|70
|2.
|29
|19
|5
|5
|78 - 35
|62
|3.
|29
|18
|8
|3
|79 - 29
|62
|4.
|29
|17
|6
|6
|56 - 32
|57
|5.
|2:1
|30
|16
|7
|7
|49 - 31
|55
|6.
|1:2
|30
|14
|9
|7
|49 - 25
|51
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|29
|10
|8
|11
|46 - 49
|38
|9.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|29
|8
|9
|12
|40 - 50
|33
|12.
|29
|9
|5
|15
|35 - 54
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|30
|8
|6
|16
|36 - 61
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|1:2
|15
|11
|3
|1
|37 - 9
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|2:1
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|10.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|12.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|4.
|2:1
|15
|7
|5
|3
|21 - 15
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|1:2
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Тотал больше 2.5
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