Тур: 30. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Нихуйс Бас
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
17'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
11
Гладон
Пол
85
Эмбало
Умару
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
-
17 Dario Serra
-
28 Pim Saathof
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гладон ПолНападающий
-
85 Эмбало УмаруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
61 Вита РемиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Среднее время на гол
45
110
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
1.11
Среднее время на гол
76
81
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.55
0.95
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
94
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7 (2)
|0.23
|Лидберг Исак
|6
|0.2
|Адеканье Бобби
|6
|0.2
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.2
|Штоккерс Финн
|3
|0.1
|Ромменс Филипп
|3
|0.1
|Кюйперс Бас
|3
|0.1
|Дейл Матс
|2
|0.07
|Фонтан Хосе
|1
|0.03
|Со Силла
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Идзес Джей
|1
|0.03
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.3
|Кордоба Иньиго
|5
|0.17
|Tijjani Noslin
|5
|0.17
|Гладон Пол
|4
|0.13
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.1
|Эмбало Умару
|2
|0.07
|Вита Реми
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|8
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|1
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
11
8
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
14
10
Гоу Эхед Иглс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Фортуна Ситтард
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
28
Волевые поражения
25
18
Голы по времени матча
Забито
22
18
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
7
32%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
6
27%
8
44%
76-90
Пропущено
22
26
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
5
23%
7
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
27%
7
27%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
3
16%
4
21%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
8
42%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
6
22%
7
27%
61-75
6
22%
9
35%
76-90
Забито
41
37
24 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
10
24%
6
16%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
4
10%
3
8%
46-60
2
5%
5
14%
61-75
11
27%
16
43%
76-90
Пропущено
49
52
22 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
8
16%
2
4%
1-15
4
8%
7
13%
16-30
10
20%
9
17%
31-45
8
16%
11
21%
46-60
7
14%
7
13%
61-75
12
24%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
5 раз 17%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
96
86
78
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
510
410
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
218
1316
1118
524
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|70 - 27
|70
|2.
|1:0
|30
|20
|5
|5
|79 - 35
|65
|3.
|0:1
|30
|18
|8
|4
|79 - 30
|62
|4.
|29
|17
|6
|6
|56 - 32
|57
|5.
|30
|15
|8
|7
|50 - 33
|53
|6.
|30
|14
|10
|6
|51 - 26
|52
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|29
|10
|8
|11
|46 - 49
|38
|9.
|30
|10
|8
|12
|36 - 45
|38
|10.
|1:0
|30
|9
|9
|12
|41 - 50
|36
|11.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|12.
|0:1
|30
|9
|5
|16
|35 - 55
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|30
|8
|6
|16
|36 - 61
|30
|15.
|30
|6
|10
|14
|29 - 51
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|27 - 66
|28
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|13
|1
|1
|47 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|0:1
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|13.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|0:1
|15
|9
|4
|2
|35 - 17
|31
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|17 - 28
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Твенте
|Проппер Робин
|8