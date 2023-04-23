Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ферати Арианит не смог попасть в створ ударом издали

85' Виллюмссон Виллюм не смог попасть в створ ударом издали

85' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Xander Blomme ослабляет давление, выбив мяч.

82' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Лидберг Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

77' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Г О О О О Л - Xander Blomme забивает с правой ноги!

73' Тактическая замена. Линторст Эверт уходит с поля и его заменяет Xander Blomme

72' Бистрович Кристиян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

71' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

70' Фонтан Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Фернандес Рашаан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Штоккерс Финн не смог попасть в створ ударом издали

65' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Бистрович Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Фернандес Рашаан не смог попасть в створ ударом издали

63' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Эмбало Умару на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Эмбало Умару получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Эмбало Умару на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

58' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Бистрович Кристиян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

56' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Лидберг Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Эдвардсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Бистрович Кристиян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Бистрович Кристиян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.