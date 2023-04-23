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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 9827 Главный судья: Нихуйс Бас
Гоу Эхед Иглс
2:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
17' Гол
Виллюмссон Виллюм
70' Желтая карточка
Фонтан Хосе
2:0
73' Гол
Xander Blomme
90' Желтая карточка
Де Ланге Жеффри
90'+6

Ход матча

17'
Виллюмссон Виллюм
1:0
55'
Штоккерс Финн
Эдвардсен Оливер
 
61'
Фонтан Хосе
Амофа Джамал
 
70'
Фонтан Хосе
 
72'
 
Дуарте Дерой
Эрдоган Доган
72'
 
Вита Реми
Эмбало Умару
73'
Xander Blomme
Линторст Эверт
 
73'
Льянсана Энрик
Фернандес Рашаан
 
73'
Xander Blomme
(Лидберг Исак)
2:0
77'
 
Бёйтинк Томас
Кокс Джордж
84'
 
Канджано Джанмарко
Tijjani Noslin
84'
 
Ферати Арианит
Бистрович Кристиян
90'
Де Ланге Жеффри
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 391 Количество передач 459
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
7
Фернандес
Рашаан
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
8
Бистрович
Кристиян
7
Кордоба
Иньиго
77
Tijjani
Noslin
11
Гладон
Пол
85
Эмбало
Умару
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
4:3
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Среднее время на гол

45
110

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
1.11

Среднее время на гол

76
81

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.55
0.95

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
94

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 (2) 0.23
Лидберг Исак 6 0.2
Адеканье Бобби 6 0.2
Эдвардсен Оливер 6 0.2
Штоккерс Финн 3 0.1
Ромменс Филипп 3 0.1
Кюйперс Бас 3 0.1
Дейл Матс 2 0.07
Фонтан Хосе 1 0.03
Со Силла 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Xander Blomme 1 0.03
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.3
Кордоба Иньиго 5 0.17
Tijjani Noslin 5 0.17
Гладон Пол 4 0.13
Озьякуп Огузхан 3 0.1
Эмбало Умару 2 0.07
Вита Реми 2 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Ферати Арианит 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 7 0
Фонтан Хосе 4 0
Идзес Джей 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Эрдоган Доган 3 2
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 5 0
Julio Velazquez 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Эмбало Умару 3 0
Кокс Джордж 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Сиовас Димитрис 2 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Гут Родриго 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Ташчи Тунахан 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

11
8
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фортуна Ситтард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

14
10
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Фортуна Ситтард
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
28

Волевые поражения

25
18

Голы по времени матча

Забито

24
18
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
7
29%
29%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
6
25%
8
44%
76-90

Пропущено

22
28
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
5
18%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
5
23%
7
25%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
27%
7
25%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
3
16%
4
21%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
8
42%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
6
22%
7
27%
61-75
6
22%
9
35%
76-90

Забито

43
37
25 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
10
23%
6
16%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
8
19%
5
14%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
3
7%
5
14%
61-75
11
26%
16
43%
76-90

Пропущено

49
54
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
8
16%
2
4%
1-15
4
8%
8
15%
16-30
10
20%
9
17%
31-45
8
16%
11
20%
46-60
7
14%
8
15%
61-75
12
24%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 20%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
7
8
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
21
9
14
16
1.5
11
19
5
25
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 30 22 7 1 71 - 27 73
2.
ПСВ
 30 20 5 5 81 - 35 65
3.
Аякс
 30 18 8 4 79 - 32 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 0:1 30 12 9 9 45 - 43 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
Гоу Эхед Иглс
 30 9 9 12 42 - 50 36
11.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 1:0 15 11 4 0 32 - 8 37
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 0:1 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 0:1 15 6 4 5 30 - 30 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (3)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
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