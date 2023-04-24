Тур: 25. Стадион: Санкорп.
0:2
Конец матча
0'
0:1
34' ГолМак Роберт
63' Желтая карточкаАрмиенто Карло
0:2
77' ГолЛе Фондре Адам
90' Желтая карточкаОлдред Том
90'+5
Ход матча
34'
0:1
63'
77'
0:2
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Обе забьют – да
-
13
Хор
Генри
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
23
Грант
Райан
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ник Грин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Брисбен Роар
Сидней
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 14 побед
42 матча
40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.55
1.27
Среднее время на гол
58
70
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
64
50
Голов в среднем за матч
1.52
1.19
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
59
75
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|8 (5)
|0.35
|Хор Генри
|2
|0.09
|Армиенто Карло
|2
|0.09
|Милеуснич Никола
|2
|0.09
|Joseph Knowles
|1
|0.04
|Невилл Скотт
|1
|0.04
|Щепович Стефан
|1
|0.04
|Остин Чарльз
|1
|0.04
|Олдред Том
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|9
|0.41
|Ле Фондре Адам
|8 (1)
|0.36
|Лолли Джо
|5
|0.23
|Берджесс Макс
|2
|0.09
|Кабальо Диего
|2
|0.09
|Грант Райан
|2
|0.09
|Вуд Патрик
|2
|0.09
|Касерес Энтони
|1
|0.05
|Ретре Пауло
|1
|0.05
|Доначи Джеймс
|1
|0.05
|Alex Parson
|1
|0.05
|Сегечич Адриан
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|4
|1
|Кортни-Перкинс Джордан
|4
|1
|Олдред Том
|5
|0
|Хинджерт Джек
|4
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Josh Brindell-South
|2
|0
|Joseph Knowles
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|5
|1
|Берджесс Макс
|4
|1
|Доначи Джеймс
|5
|0
|Ретре Пауло
|5
|0
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кабальо Диего
|4
|0
|Вуд Патрик
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Касерес Энтони
|2
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сидней
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
2
6
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сидней
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
7
15
Брисбен Роар
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сидней
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
0
0%
3
16%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
2
25%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
4
44%
5
36%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
6
40%
3
18%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
7
35%
2
11%
76-90
Забито
23
36
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
4%
6
17%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
3
13%
4
11%
61-75
8
35%
7
19%
76-90
Пропущено
29
33
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
10%
6
18%
1-15
6
21%
8
24%
16-30
5
17%
7
21%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
8
28%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1
Сидней
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
Сидней
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
29
55
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
210
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
175
419
1210
122
517
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|21 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|12 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6