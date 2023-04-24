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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Брисбен Роар
0:2
Конец матча
Сидней
0'
0:1
34' Гол
Мак Роберт
63' Желтая карточка
Армиенто Карло
0:2
77' Гол
Ле Фондре Адам
90' Желтая карточка
Олдред Том
90'+5
23
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
13
Хор
Генри
27
Трюин
Кай
12
Гомулка
Тарас
11
Jez
Lofthouse
22
Щепович
Стефан
26
О'Ши
Джеймс
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
6
Родуэлл
Джек
4
Уилкинсон
Алекс
3
Кинг
Джоэл
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
9
Ле
Фондре
Адам
22
Берджесс
Макс
Брисбен Роар
Сидней

История личных встреч

Брисбен Роар
Сидней

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 14 побед

42 матча

40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

AЛ(
1:1
3:1
3:1
AЛ(
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Среднее время на гол

58
70

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

64
50

Голов в среднем за матч

1.52
1.19

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 8 (5) 0.35
Хор Генри 2 0.09
Армиенто Карло 2 0.09
Милеуснич Никола 2 0.09
Joseph Knowles 1 0.04
Невилл Скотт 1 0.04
Щепович Стефан 1 0.04
Остин Чарльз 1 0.04
Олдред Том 1 0.04
Чапман Коннор 1 0.04
Jez Lofthouse 1 0.04
Кортни-Перкинс Джордан 0 0
Трюин Кай 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 9 0.41
Ле Фондре Адам 8 (1) 0.36
Лолли Джо 5 0.23
Берджесс Макс 2 0.09
Кабальо Диего 2 0.09
Грант Райан 2 0.09
Вуд Патрик 2 0.09
Касерес Энтони 1 0.05
Ретре Пауло 1 0.05
Доначи Джеймс 1 0.05
Alex Parson 1 0.05
Сегечич Адриан 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Кинг Джоэл 0 0
Кучарски Джейден 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 7 0
О'Ши Джеймс 4 1
Кортни-Перкинс Джордан 4 1
Олдред Том 5 0
Хинджерт Джек 4 0
Jordan Holmes 1 1
Josh Brindell-South 2 0
Joseph Knowles 2 0
Акбари Рамат 2 0
Армиенто Карло 2 0
Трюин Кай 2 0
Хор Генри 2 0
Чапман Коннор 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Jez Lofthouse 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Louis Zabala 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 5 1
Берджесс Макс 4 1
Доначи Джеймс 5 0
Ретре Пауло 5 0
Брэттан Люк 4 0
Кабальо Диего 4 0
Вуд Патрик 4 0
Лолли Джо 2 1
Касерес Энтони 2 0
Кинг Джоэл 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сидней
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

2
6
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сидней
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

7
15
Брисбен Роар
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сидней
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
0
0%
3
16%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
2
25%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
4
44%
5
36%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
6
40%
3
18%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
7
35%
2
11%
76-90

Забито

23
36
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
4%
6
17%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
3
13%
4
11%
61-75
8
35%
7
19%
76-90

Пропущено

29
33
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
10%
6
18%
1-15
6
21%
8
24%
16-30
5
17%
7
21%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
8
28%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1
Сидней
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Сидней

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
5
5
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
5
4
19
1.5
12
10
1
22
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 23 14 7 2 56 - 27 49
2.
Централ Кост Маринерс
 24 12 5 7 50 - 32 41
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 23 10 7 6 39 - 23 37
4.
Аделаида Юнайтед
 22 9 8 5 44 - 39 35
5.
Сидней
 22 9 5 8 35 - 34 32
6.
Веллингтон Феникс
 24 8 7 9 37 - 44 31
7.
Вестерн Юнайтед
 24 8 5 11 30 - 42 29
8.
Перт Глори
 25 7 8 10 35 - 44 29
9.
Ньюкасл Джетс
 22 7 5 10 27 - 36 26
10.
Макартур
 24 7 5 12 31 - 46 26
11.
Брисбен Роар
 23 5 8 10 21 - 31 23
12.
Мельбурн Виктори
 22 6 4 12 24 - 31 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 12 6 5 1 24 - 19 23
5.
Аделаида Юнайтед
 11 6 3 2 22 - 13 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
10.
Мельбурн Виктори
 11 4 2 5 13 - 13 14
11.
Брисбен Роар
 11 3 4 4 8 - 9 13
12.
Сидней
 10 3 3 4 16 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 12 6 2 4 19 - 14 20
2.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
3.
Централ Кост Маринерс
 12 5 2 5 20 - 17 17
4.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
5.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
6.
Веллингтон Феникс
 12 3 3 6 14 - 25 12
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 21 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 12 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
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