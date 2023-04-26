Карраско открывался в свободную зону, убегая в чужую штрафную. Гризманн выполнил мягкий заброс в штрафную, но мяч сильно покатил вперёд и ушёл за лицевую линию.

Гризманн вновь выполнял скрытный пас в чужую штрафную, на этот раз получилось удачнее, но Мората пробил по воротам выше цели.

Карраско оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля. Атака выглядела перспективно, но линейный арбитр поднял флажок.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Настасич! Хозяева заработали право на угловой стандарт на правом фланге поля. Родригес выполнил навес на дальнюю штангу, где Настасич воспользовался ошибкой соперника и вколотил мяч в сетку!

Интересное развитие матча происходит в нашей игре! Посмотрим, чем ответит команда "Атлетико", пока у них в атаке ничего не получается.

Хозяева организовали длительную атаку у чужой штрафной, игроки выполнили несколько передач в касание, но на этом пока всё, без обостряющих действий.

14' Гризманн отправил мяч над перекладину после отличной передачи от Карраско, Янник накрутил соперника на правом фланге, но довести эту атаку до гола так и не получилось.

13' ПЕНАЛЬТИ! или нет? Главный арбитр даже не стал смотреть эпизод, однако момент попадания мячу в руку игроку гостевой команды, сейчас активно обсуждается в кабинке VAR.

11' Можно заметить, что хозяева сильно рассчитывают на быстрый гол, их натиск и упорство к чужим воротам заметен не вооружённым глазом, однако пока воплотить своё желание у них не получается.

10' После ошибки одного из игроков команды "Мальорки", Родриго вышел на хорошую позицию для удара. Мяч после удара полетел сильно неточно и наказать соперника за оплошность не получилось.

8' Мората нанёс удар головой по воротам, удар получился в противоход голкиперу, но мяч пролетел над перекладиной. Хозяева пока более опасен в эту минуту.

7' Родриго нарушает правила на своей половине поля. Главный судья зафиксировал фол за удар соперника по ногам.

5' Жарковато сегодня в Мадриде. Прогноз погоды +28 градусов. Посмотрим, как этот фактор скажется на сегодняшнюю игру.