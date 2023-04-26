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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетико М
0:1
Первый тайм: 27'
Мальорка
0'
0:1
20' Гол
Настасич Матия

Ход матча

20'
0:1
Настасич Матия
(Родригес Даниэль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 136
Атлетико М 98.5% (134)
X 0.7% (1)
Мальорка 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Мальорка
4.85
5.00
9.90
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грбич
Иво
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
11
Ману
Морланес
9
Пратс
Абдон
22
Анхель
Луис
Атлетико М
3-5-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Атлетико М
Мальорка

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
95

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 11 0.35
Мората Альваро 10 0.32
Корреа Анхель 6 0.19
Фелиш Жоау 3 0.1
Карраско Янник 3 0.1
Депай Мемфис 3 0.1
Эрмосо Марио 3 0.1
Де Пауль Родриго 1 0.03
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Молина Науэль 1 0.03
Ньигес Сауль 1 0.03
Хименес Хосе 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 12 (3) 0.39
Кан-Ин Ли 5 0.16
Родригес Даниэль 3 0.1
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Хименес Хосе 8 0
Молина Науэль 6 1
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 3 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Грбич Иво 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Карраско Янник 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Иньиго 10 0
Раильо Антонио 10 0
Коста Хауме 9 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Мурики Ведат 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Маффео Пабло 4 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Мальорка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
6
Атлетико М
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Мальорка
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

17
14
Атлетико М
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Мальорка
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

28
13
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
3
11%
1
8%
1-15
7
25%
1
8%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
6
21%
2
15%
46-60
5
18%
4
31%
61-75
5
18%
2
15%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
4
33%
4
20%
76-90

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
22%
6
40%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
55%
2
17%
76-90

Забито

46
28
18 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 19
23 Забивали первыми 11
4 Не забивали 12
5
11%
1
4%
1-15
11
24%
4
14%
16-30
2
4%
4
14%
31-45
10
22%
8
29%
46-60
9
20%
6
21%
61-75
9
20%
5
18%
76-90

Пропущено

23
32
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
1
4%
6
19%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
1
4%
7
22%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
10
43%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0
Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2

Результаты матчей

Атлетико М
Мальорка

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 20%
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
2
13
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
19
11
12
18
1.5
6
24
5
25
2.5
3
27
2
28
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 31 18 6 7 47 - 23 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Мальорка
 1:0 Заявка 31 12 7 12 30 - 31 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
12.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
13.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Альмерия
 1:0 Заявка 31 9 6 16 37 - 52 33
16.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 31 7 10 14 28 - 40 31
18.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 16 9 3 4 28 - 13 30
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 1:0 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Мальорка
 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
10.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
11.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
12.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
14.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
15.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
16.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 16 5 5 6 16 - 17 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Мальорка
 1:0 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 0:1 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 15 1 4 10 13 - 31 7
20.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Хозяева организовали длительную атаку у чужой штрафной, игроки выполнили несколько передач в касание, но на этом пока всё, без обостряющих действий.
  • 23'
    Интересное развитие матча происходит в нашей игре! Посмотрим, чем ответит команда "Атлетико", пока у них в атаке ничего не получается.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Настасич!
    Хозяева заработали право на угловой стандарт на правом фланге поля. Родригес выполнил навес на дальнюю штангу, где Настасич воспользовался ошибкой соперника и вколотил мяч в сетку!
  • Офсайд
    20'
    Карраско оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля. Атака выглядела перспективно, но линейный арбитр поднял флажок.
  • 19'
    Гризманн вновь выполнял скрытный пас в чужую штрафную, на этот раз получилось удачнее, но Мората пробил по воротам выше цели.
  • 17'
    Хозяева играет исключительно вторым номером, игроки отсиживаются в обороне, выжидая момент для контратаки.
  • 16'
    Карраско открывался в свободную зону, убегая в чужую штрафную. Гризманн выполнил мягкий заброс в штрафную, но мяч сильно покатил вперёд и ушёл за лицевую линию.
  • 14'
    Гризманн отправил мяч над перекладину после отличной передачи от Карраско, Янник накрутил соперника на правом фланге, но довести эту атаку до гола так и не получилось.
  • Судья
    13'
    ПЕНАЛЬТИ! или нет? Главный арбитр даже не стал смотреть эпизод, однако момент попадания мячу в руку игроку гостевой команды, сейчас активно обсуждается в кабинке VAR.
  • 11'
    Можно заметить, что хозяева сильно рассчитывают на быстрый гол, их натиск и упорство к чужим воротам заметен не вооружённым глазом, однако пока воплотить своё желание у них не получается.
  • 10'
    После ошибки одного из игроков команды "Мальорки", Родриго вышел на хорошую позицию для удара. Мяч после удара полетел сильно неточно и наказать соперника за оплошность не получилось.
  • 8'
    Мората нанёс удар головой по воротам, удар получился в противоход голкиперу, но мяч пролетел над перекладиной. Хозяева пока более опасен в эту минуту.
  • Фол, нарушение
    7'
    Родриго нарушает правила на своей половине поля. Главный судья зафиксировал фол за удар соперника по ногам.
  • 5'
    Жарковато сегодня в Мадриде. Прогноз погоды +28 градусов. Посмотрим, как этот фактор скажется на сегодняшнюю игру.
  • 4'
    Коке в касание наносил удар по воротам соперника из-за пределов штрафной площади, Хорхе откликнулся на передачу с правого фланга ударил в ближний угол, однако мяч пролетел рядом с штангой.
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    • 2'
      Хозяева сегодня играют в синих футболках, а гостям выдан комплект красного цвета. На первых мгновеньях матча первую атаку проводит "Атлетико", но их попытка прорваться по правому флангу не удалась.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался! Мяч с центра поля ввели хозяева. Поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 0:1 Мальорка

    Исход игры
    Атлетико М
    98.5% (134)
    Ничья
    0.7% (1)
    Мальорка
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.67% (24)
    Меньше
    80.33% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    18.03% (22)
    Нет
    81.97% (100)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    50% (68)
    1:0 Атлетико М
    21.3% (29)
    2:1 Атлетико М
    12.5% (17)
    3:0 Атлетико М
    2.2% (3)
    3:1 Атлетико М
    1.5% (2)
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    Атлетико М
    Мальорка
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