Тур: 31. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Мальорка
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
95
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|11
|0.37
|Мората Альваро
|10
|0.33
|Корреа Анхель
|6
|0.2
|Фелиш Жоау
|3
|0.1
|Карраско Янник
|3
|0.1
|Депай Мемфис
|3
|0.1
|Эрмосо Марио
|3
|0.1
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Молина Науэль
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Хименес Хосе
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|12 (3)
|0.4
|Кан-Ин Ли
|5
|0.17
|Родригес Даниэль
|3
|0.1
|Раильо Антонио
|2
|0.07
|Дьедью Амат
|2
|0.07
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Хименес Хосе
|8
|0
|Молина Науэль
|6
|1
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Иньиго
|10
|0
|Раильо Антонио
|10
|0
|Коста Хауме
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Кан-Ин Ли
|7
|0
|Мурики Ведат
|5
|1
|Хавьер Агирре
|5
|1
|Маффео Пабло
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Мальорка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
6
Атлетико М
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Мальорка
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
17
14
Атлетико М
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Мальорка
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
21
20
Голы по времени матча
Забито
28
13
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
3
11%
1
8%
1-15
7
25%
1
8%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
6
21%
2
15%
46-60
5
18%
4
31%
61-75
5
18%
2
15%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
22%
6
40%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
55%
2
17%
76-90
Забито
46
28
18 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 19
23 Забивали первыми 11
4 Не забивали 12
5
11%
1
4%
1-15
11
24%
4
14%
16-30
2
4%
4
14%
31-45
10
22%
8
29%
46-60
9
20%
6
21%
61-75
9
20%
5
18%
76-90
Пропущено
23
32
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
1
4%
6
19%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
1
4%
7
22%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
10
43%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0
Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Результаты матчей
Атлетико М
Мальорка
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 20%
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
213
411
213
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
510
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
1911
1218
624
525
327
228
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|63 - 24
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|29 - 31
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|28 - 39
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Кармона Хосе Анхель
|2 9
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|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Мальорка
Исход игры
Атлетико М
98.2% (54)
Ничья
0% (0)
Мальорка
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
17.65% (9)
Меньше
82.35% (42)
Обе команды забьют
Да
13.73% (7)
Нет
86.27% (44)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
54.5% (30)
1:0 Атлетико М
20% (11)
2:1 Атлетико М
12.7% (7)
3:0 Атлетико М
3.6% (2)
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