  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Райо Вальекано
2:0
Второй тайм: 83'
Барселона
0'
1:0
19' Гол
Гарсия Альваро
32' Желтая карточка
Бальде Алехандро
34' Желтая карточка
Альба Жорди
36' Желтая карточка
Гави
2:0
53' Гол
Гарсия Франсиско
61' Желтая карточка
Рафинья Диас

Ход матча

19'
Гарсия Альваро
(Камелло Серхио)
1:0
32'
 
Бальде Алехандро
34'
 
Альба Жорди
36'
 
Гави
53'
Гарсия Франсиско
2:0
57'
 
Альба Жорди
Алонсо Маркос
57'
 
Фати Ансу
Торрес Ферран
61'
 
Рафинья Диас
63'
Сисс Пате
Трехо Оскар
 
68'
 
Кесси Франк
Педри
79'
 
Торре Пабло
Гави
79'
 
Гарсия Эрик
Де Йонг Френки
80'
Чаваррия Пеп
Лопес Унаи
 
80'
Санчес Сальвадор
Гарсия Альваро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 147 Количество передач 243
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 145
Райо Вальекано 4.8% (7)
X 5.5% (8)
Барселона 89.7% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Барселона
5.44
3.90
99.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
17
Алонсо
Маркос
28
Бальде
Алехандро
30
Гави
21
Де
Йонг
Френки
8
Педри
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
11
Торрес
Ферран
Райо Вальекано
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Барселона

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

16 матчей

12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

3.38
3.5

Среднее время на гол

26
25

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

2
2.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

45
42

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.26
Камелло Серхио 5 0.16
Гарсия Альваро Ривера 5 0.16
Лежён Флорьян 4 0.13
Трехо Оскар 3 (1) 0.1
Гарсия Франсиско III 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Фалькао Радамель 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 0.55
Рафинья Диас 6 0.19
Педри 6 0.19
Дембеле Усман 5 0.16
Фати Ансу 4 0.13
Роберто Серхи 4 0.13
Торрес Ферран 4 0.13
Де Йонг Френки 2 0.06
Альба Жорди 1 0.03
Гави 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 11 1
Валентин Оскар 9 0
Лежён Флорьян 5 2
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Комесанья Санти 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 9 0
Рафинья Диас 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Араухо Рональд 5 1
Альба Жорди 4 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Барселона
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
1
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Барселона
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

9
29
Райо Вальекано
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Барселона
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

15
30

Голы по времени матча

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
6
30%
2
7%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
20%
7
26%
61-75
5
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

18
6
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
2
11%
3
50%
1-15
4
22%
1
17%
16-30
6
33%
1
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Забито

16
29
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
3
19%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
6%
11
38%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
4
25%
3
10%
76-90

Пропущено

18
1
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 1
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
100%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

36
56
15 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 24
8 Не забивали 4
6
17%
5
9%
1-15
2
6%
9
16%
16-30
7
19%
13
23%
31-45
3
8%
7
13%
46-60
9
25%
11
20%
61-75
9
25%
11
20%
76-90

Пропущено

36
7
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 2
13 Пропускали первыми 3
21 Не пропускали 5
4
11%
3
43%
1-15
7
19%
1
14%
16-30
10
28%
1
14%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
1
14%
61-75
5
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4
Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5

Результаты матчей

Райо Вальекано
Барселона

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
6 раз 40%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
8
7
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
26
4
10
20
1.5
14
16
2
28
2.5
9
21
1
29
3.5
5
25
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:2 Заявка 31 24 4 3 54 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 31 11 10 10 38 - 36 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
12.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
13.
Сельта
 0:0 Заявка 31 9 10 12 36 - 42 37
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Альмерия
 Заявка 31 9 6 16 38 - 53 33
16.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
17.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
18.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 0:0 Заявка 31 2 8 21 20 - 61 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:2 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 16 7 5 4 23 - 17 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
15.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
16.
Сельта
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 17 21
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 0:0 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:2 Заявка 16 12 1 3 26 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 4 10 14 - 32 7
20.
Эльче
 0:0 Заявка 16 1 4 11 9 - 34 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    84'
    ГОООООЛ!!! 2:1!!!
  • 83'
    "Барселона" же никуда не торопится. Такое ощущение, что Хави на концовку матча поставил задачу не пропустить третий гол, а не пытаться спасти игру.
  • 82'
    Бурно реагируют болельщики на трибунах на каждый точный пас своих любимцев. Да, "Райо" продолжает подолгу владеть мячом.
  • Замена
    81'
    Тут же двойная замена произошла и в составе "Райо Вальекано": вместо Унаи Лопеса и Альваро Гарсии на поле вышли Сальвадор Санчес и Пеп Чаваррия.
  • Замена
    80'
    Двойная замена в составе "Барселоны": вместо Гави и Френки де Йонга на поле вышли Эрик Гарсия и Пабло Торре.
  • 79'
    Левандовски в контратаке ворвался под прессингом на левый край штрафной площади, откуда выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но в очередной раз Димитриевски чётко отработал на перехвате.
  • Фол, нарушение
    78'
    Ещё один штрафной удар примерно на этой же точки заработали "пчёлы". Паласон на этот раз выполнил резкую подачу с закруткой на ворота, но тер Штеген там просто поймал игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    77'
    На правом фланге в глубине поля штрафной удар для хозяев поля заработал Сисс. Подача со стандарта пошла в центр штрафной площади, однако там на выходе уверенно сработал кулаком тер Штеген.
  • 76'
    Принялись сейчас пасоваться поперёк поля мадридские футболисты, тогда как лидер чемпионата просто наблюдает за этим действом, не организовывая никакого прессинга.
  • 75'
    В контратаке заброс на левый края штрафной площади прошёл на Лопеса, который попытался финтами запутать Араухо, но ничего у него не получилось.
  • 74'
    Альба с левого фланга выполнил неудачную прострельную передачу вдоль ворот низом, так как мяч стал лёгкой добычей для Димитриевски.
  • 73'
    "Райо" начинает сбавлять темп и обороняться большими силами. Сложно сказать, сказывается ли это усталость, либо такая тактическая задумка тренера.
  • Офсайд
    72'
    Прошёл пас в штрафную площадку на Левандовски, но тот с 12 метров не сумел пробить Димитриевски. Расстраиваться не стоит, так как Роберт находился в очевиднейшем офсайде.
  • Замена
    71'
    Третья замена произошла в составе "Барселоны": вместо совсем сникшего Педри на поле вышел Франк Кесси.
  • 70'
    Рафинья с правого края выполнил диагональную подачу к линии вратарской площади, но Левандовски в эту зону не успевал, так что Димитриевски спокойно завладел мячом.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 69'
      Альба с левого фланга сейчас выполнил подачу в штрафную площадку в направлении Левандовски, но польский голеадор проиграл борьбу в воздухе одному из центрбеков "Райо".
    • 68'
      Всего четверть матча остаётся сыграть, а у "Барселоны" даже примерно не намечаются голевые моменты. Такое ощущение, что команда Хави уже смирилась с тем, что уедет из Мадрида без набранных очков.
    • Опасный момент
      67'
      ОПАСНО! Заброс на правый край штрафной площади прошёл на забегание Камелло, который под прессингом Кунде здорово пробивал в дальний угол, но немного всё-таки не попал.
    • 66'
      Публика овациями провела с поля Трехо, который, кстати, в день матча отпраздновал свой 35-й день рождения.
    • Замена
      65'
      Первая замена в составе "Райо Вальекано": вместо Оскара Трехо на поле вышел Пате Сисс.
    • Желтая карточка
      64'
      Рафинья в середине поля руками повалил на газон Франсиско Гарсию, который набирал скорость, за что был наказан предупреждением.
    • 63'
      Кунде у своей штрафной площади рискованно решил обыграть на замахе соперника, но трюк был проведёт чисто, так что мяч остаётся у "Барселоны".
    • 62'
      Альба забросил длинный пас к чужой штрафной площади на Фати, который пытался в прыжке добраться до игрового снаряда, но ничего у него не получилось.
    • 61'
      У "Райо Вальекано" идёт игра, так что команда Андони Ираолы даже не помышляет о переключении на игру на удержание счёта. Мадридцы уже не прочь разгромить лидера чемпионата.
    • 60'
      Бальде переместился на правый фланг обороны, чтобы освободить левую бровку для Альбы. В центре защиты гостей же теперь будут действовать Араухо с Кунде.
    • Замена
      59'
      Двойная замена произошла в составе "Барселоны": вместо Маркоса Алонсо и Феррана Торреса на поле вышли Жорди Альба и Ансу Фати.
    • Травма, повреждение
      58'
      Альваро Гарсия в жёстком стыке в центральном круге получил повреждение, так что теперь ему требуется квалифицированная медицинская помощь.
    • 57'
      Понятно, что сдерживающим фактором для "Барселоны" является огромный отрыв в чемпионской гонке от "Реала". В такой ситуации команде Хави совсем необязательно умирать на поле, чтобы вырвать волевую победу или хотя бы спасти ничью.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Франсиско Гарсия!!!
      Обрезались в глубине поля каталонцы, чем воспользовался левый защитник "Райо", обокрав де Йонга, после чего выскочил 1 на 1 с тер Штегеном и хладнокровно пробил в ворота мимо вратаря.
    • 55'
      Ансу Фати отправился на разминку. В скором времени он должен будет поменять Торреса или Рафинью, которые практически незаметны на поле в этот вечер.
    • Угловой
      54'
      На правом фланге угловой теперь заработали "сине-гранатовые", стараниями Араухо. Пошла подача на ближнюю штангу, но опять-таки там всё было под контролем "пчёл".
    • Угловой
      53'
      Наконец-то каталонцы смогли организовать свою первую атаку после перерыва, сумев заработать угловой на левом фланге, но после подачи от флажка ничего интересного не произошло.
    • 52'
      Совсем не держится мяч под контролем "Барселоны". В дебюте второго тайма доминируют мадридские хозяева поля. Мало кто ожидал от этого матча подобной картины.
    • Фол, нарушение
      51'
      Трехо до конца боролся за мяч в прессинге у чужой штрафной площади, но ему удалось только нарушить правила против Араухо.
    • Угловой
      50'
      Вторая подача углового с левого края подряд следовала в район линии вратарской площади, но там чётко на оборону отработал Левандовски.
    • Угловой
      49'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева. Подача последовала на ближнюю штангу, но там в высоком прыжке Араухо снова выбил мяч за лицевую линию.
    • 48'
      Первую атаку левым краем провели мадридцы, откуда следовала прострельная передача в центр штрафной площади, но защитникам "Барселоны" удалось отбиться.
    • 47'
      Никаких замен в перерыве матча не произошло. Посмотрим, насколько агрессивней в игру включится с первых минут.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Барселона" с минимальным счётом проигрывает в Мадриде местному "Райо Вальекано". Отдыхаем...
    • Угловой
      45'
      Угловой с правого фланга подали каталонцы, но защитники "пчёл" снова первенствовали на "втором этаже" в своих владениях.
    • Опасный момент
      45'
      Кунде с правого фланга сорвал подачу, но мяч опускался в ворота, однако Димитриевски внимателен, так что не пускает "бабочку" под свою перекладину.
    • 45'
      Лежён забросил длинный пас на забегание Лопесу, но тот проиграл в скорости Бальде, который таким образом подстраховал своих центральных защитников.
    • 45'
      Гарсия в ответной атаке подачей в район 11-метровой отметки нашёл Камелло, который пробивал головой, но с такой дистанции получилось слабовато - тер Штеген намертво мяч поймал.
    • Дополнительное время
      45'
      Не менее 3 минут будет компенсировано к основному времени первого тайма.
    • Офсайд
      44'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! Но он не засчитан для "Барселоны".
      Педри тонким пасом нашёл в чужой штрафной площади Левандовски, который левой ногой пробил Димитриевски, не без помощи рикошета от ноги защитника, но взятие ворот отменено из-за минимального офсайда у Роберта.
    • Фол, нарушение
      43'
      Левандовски сейчас отошёл на правый фланг обороны своей команды, но и там против него плотно отыграл Валентин, нарушив правила через секунду как поляк получил мяч.
    • 42'
      Продолжает очень много двигаться в зоне атаки "Райо Вальекано" Паласон, несмотря на то, что уже тяжеловато дышит от усталости.
    • 41'
      Педри попытался длинным пасом запустить на левый фланг атаки Бальде, но снова слишком сильно получилось, так что игровой снаряд покинул пределы поля.
    • 40'
      Хави с задумчивым видом сложил руки на груди. Такое ощущение, что у него попросту нет идей, что необходимо поменять, дабы его команда завладела инициативой.
    • 39'
      Несмотря на большой брак в комбинационных действиях, "Райо" удаётся достаточно оперативно возвращать мяч под свой контроль и вести игру первым номером.
    • 38'
      Снова штрафной удар очень плохо разыграли хозяева поля. На этот раз заброс в штрафную площадку на левый край получился слишком сильным, так что никто не мог добраться до игрового снаряда.
    • Желтая карточка
      37'
      Паласон зарабатывает уже третью жёлтую карточку для "Барселоны". На этот раз Гави ударил сзади по ногам этого технаря с залысиной на голове.
    • 36'
      Перемудрили мадридцы с хитрым розыгрышем мяча на стандартном положении, чем воспользовался один из соперников, в подкате выбивший мяч за боковую линию.
    • Желтая карточка
      35'
      Гави в подкате срезал Паласона, после чего прозвучал свисток. Очень недовольны каталонцы, считая, что всё было чисто. В итоге до жёлтой карточки договорился Альба, который является запасным игроком гостей.
    • 34'
      Педри из глубины поля выполнял заброс в чужую штрафную площадку, но слишком жёстко это было сделано, из-за чего мяч ушёл за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      33'
      Бальде грубовато сыграл в средней зоне на своём левом фланге, ударив по икроножной мышце Паласона, за что получил жёлтую карточку.
    • Судья
      32'
      После подачи стандарта мяч рикошетом угодил в плечо Педри. "Пчёлам", конечно, хочется пенальти, но свисток судьи молчит - повода для 11-метрового штрафного удара я тоже не вижу.
    • Угловой
      31'
      Паласон с дальней дистанции в контратаке "Райо Вальекано" пробивал по воротам, но мяч после небольшого рикошета от ноги защитника ушёл на угловой.
    • 30'
      Все запасные игроки "Барселоны" пока что продолжают сидеть на скамейке запасных. Хави не собирается проводить замены в первом тайме, несмотря на то что игра у команды не идёт.
    • Угловой
      29'
      Заблокированный удар от Бальде привёл к угловому на левом фланге. Сейчас после подачи стандарта Араухо головой пробивал в дальний верхний угол, но на пару метров промахнулся.
    • Угловой
      28'
      0:4 - таков счёт стал по поданным угловым в этом матче. С правого фланга Алонсо сейчас выполнил навес в район дальней штанги, но там смогли отбиться защитники "Райо" на втором этаже.
    • 27'
      Отличное настроение у мадридской публики на трибунах, которая вовсю поёт песни, предвкушая итоговый положительный результат для родной команды.
    • 26'
      Заброс на правый край штрафной площади "сине-гранатовых" следовал в направлении Камелло, но тот вчистую проиграл силовое единоборство Араухо.
    • Угловой
      25'
      Подача углового с левого фланга также не была опасной у "Барселоны". Зато по владению мячом каталонцы владеют большим преимуществом - 67 на 33 в процентном соотношении.
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Рафинья в ответной атаке отдал пас на ход на Левандовски, который, под прессингом опекуна, ворвался в штрафную площадку левее центральной оси, но не сумел пробить Димитриевски, который бросился навстречу.
    • 23'
      Паласон по правому флангу забросил мяч на ход Лопесу, который пытался выполнить подачу в штрафную площадку, но под прессингом соперника сделал это очень коряво.
    • Угловой
      22'
      Угловой на правом фланге заработали гости, но подача стандарта ни к чему опасному не привела. Не была опасной и атака "Барселоны" вторым темпом.
    • 21'
      Теперь "Барселона" должна приходить в себя и подключать высокие скорости, чего она не желала делать по какой-то причине в первую 20-минутку.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Альваро Гарсия!!!
      Правым краем разогнал новую контратаку Камелло, сместился в центр, после чего отдал пас на левый край штрафной площади на Гарсию, а тот плотно пробил в дальний нижний угол ворот.
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! На своей половине поля обрезались "сине-гранатовые", благодаря чему по центральной оси Камелло убежал в контратаку, но ударом с линии штрафной площади не сумел пробить тер Штегена.
    • 18'
      Хави пока что достаточно сдержанно реагирует на вялую игру своей команды. Видимо, он попросту не делал ставку на мощное проведение первого тайма.
    • 17'
      Левандовски почти ошибся при переводе мяча на левый фланг, но Кунде сумел всё-таки сохранить сложный мяч в пределах поля и под контролем своей команды.
    • 16'
      Треть первого тайма уже позади, а мы с вами всё ещё не видели даже намёка на голевой момент. Не хотелось бы верить, что команды подарят нам голевую засуху на сон грядущий.
    • Судья
      15'
      Педри отмахнулся, среагировав на провокацию, но арбитр в поле как-то очень спокойно отреагировал на произошедшее, не став даже разъяснительную беседу проводить.
    • 14'
      Продолжают болельщики с трибун метать бумажки на поле. Хорошо, конечно, что не монеты и не бутылки, но всё равно это свинское поведение, которое не совсем красит человека.
    • 13'
      "Кампо де Вальекас" габариты поля одни из самых маленьких в Ла Лиге. По этой причине гости здесь часто допускают ошибки при выполнении длинных пасов.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой в матче на правом фланге заработали барселонцы. От флажка последовала подача на дальнюю штангу, но слишком высоко мяч летел, так что Араухо не допрыгнул.
    • 11'
      Первую попытку удара по воротам увидели от Левандовски, но она была блокирована. Мяч срикошетил на линию штрафной площади на Торреса, но тот как-то долго реагировал, так что его обокрали соперники.
    • 10'
      Разумеется, фаворитом этого матча числится "Барселона", но "Райо" ничуть не боится лидера чемпионата, в первую десятиминутку ни в чём не уступая на поле.
    • Опасный момент
      9'
      Паласон с правого фланга сместился в центр и метров с 27 пробивал по воротам гостей, но мяч полетел практически по центру, так что тер Штеген без лишних проблем поймал мяч. Но всё же это первый удар в створ ворот в матче.
    • 8'
      Первую атаку правым флангом провели футболисты "Райо Вальекано", во время которой последовала прострельная передача в штрафную площадку, но там Араухо выбил мяч в аут.
    • 7'
      Едва не обрезались сейчас в средней зоне мадридцы, но Лежён разрядил обстановку, просто выбив мяч в чужую штрафную площадку на тер Штегена.
    • 6'
      Длинный перевод на левый фланг следовал в направлении Бальде, но слишком сильно получилось, так что мяч ушёл за боковую линию поля.
    • Судья
      5'
      Небольшая пауза в матче возникла, так как болельщики на трибунах набросали много спресованной бумаги на поле и на сетку ворот "Райо". Надо убрать все посторонние предметы. Дежурным назначен Димитриевски.
    • 4'
      После потери мяча команда Андони Ираолы также старается работать в высоком коллективном прессинге. Но даже при такой картине сложно назвать игру сумбурной на первых минутах.
    • 3'
      С правого фланга следовала подача в штрафную площадку хозяев поля, но центральные защитники "Райо Вальекано" были на месте, так что без проблем справились с угрозой.
    • 2'
      "Барселона" сразу начала прессинговать соперника у чужой штрафной площади. Пока что это делается без особой агрессии, но всё же "пчёлы" лишены права на ошибку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!