Ещё один штрафной удар примерно на этой же точки заработали "пчёлы". Паласон на этот раз выполнил резкую подачу с закруткой на ворота, но тер Штеген там просто поймал игровой снаряд.

Левандовски в контратаке ворвался под прессингом на левый край штрафной площади, откуда выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но в очередной раз Димитриевски чётко отработал на перехвате.

Двойная замена в составе "Барселоны": вместо Гави и Френки де Йонга на поле вышли Эрик Гарсия и Пабло Торре.

Тут же двойная замена произошла и в составе "Райо Вальекано": вместо Унаи Лопеса и Альваро Гарсии на поле вышли Сальвадор Санчес и Пеп Чаваррия.

Бурно реагируют болельщики на трибунах на каждый точный пас своих любимцев. Да, "Райо" продолжает подолгу владеть мячом.

"Барселона" же никуда не торопится. Такое ощущение, что Хави на концовку матча поставил задачу не пропустить третий гол, а не пытаться спасти игру.

Рафинья с правого края выполнил диагональную подачу к линии вратарской площади, но Левандовски в эту зону не успевал, так что Димитриевски спокойно завладел мячом.

Третья замена произошла в составе "Барселоны": вместо совсем сникшего Педри на поле вышел Франк Кесси.

Прошёл пас в штрафную площадку на Левандовски, но тот с 12 метров не сумел пробить Димитриевски. Расстраиваться не стоит, так как Роберт находился в очевиднейшем офсайде.

"Райо" начинает сбавлять темп и обороняться большими силами. Сложно сказать, сказывается ли это усталость, либо такая тактическая задумка тренера.

Альба с левого фланга выполнил неудачную прострельную передачу вдоль ворот низом, так как мяч стал лёгкой добычей для Димитриевски.

В контратаке заброс на левый края штрафной площади прошёл на Лопеса, который попытался финтами запутать Араухо, но ничего у него не получилось.

Принялись сейчас пасоваться поперёк поля мадридские футболисты, тогда как лидер чемпионата просто наблюдает за этим действом, не организовывая никакого прессинга.

На правом фланге в глубине поля штрафной удар для хозяев поля заработал Сисс. Подача со стандарта пошла в центр штрафной площади, однако там на выходе уверенно сработал кулаком тер Штеген.

Бальде переместился на правый фланг обороны, чтобы освободить левую бровку для Альбы. В центре защиты гостей же теперь будут действовать Араухо с Кунде.

У "Райо Вальекано" идёт игра, так что команда Андони Ираолы даже не помышляет о переключении на игру на удержание счёта. Мадридцы уже не прочь разгромить лидера чемпионата.

Альба забросил длинный пас к чужой штрафной площади на Фати, который пытался в прыжке добраться до игрового снаряда, но ничего у него не получилось.

Кунде у своей штрафной площади рискованно решил обыграть на замахе соперника, но трюк был проведёт чисто, так что мяч остаётся у "Барселоны".

Рафинья в середине поля руками повалил на газон Франсиско Гарсию, который набирал скорость, за что был наказан предупреждением.

Публика овациями провела с поля Трехо, который, кстати, в день матча отпраздновал свой 35-й день рождения.

ОПАСНО! Заброс на правый край штрафной площади прошёл на забегание Камелло, который под прессингом Кунде здорово пробивал в дальний угол, но немного всё-таки не попал.

Всего четверть матча остаётся сыграть, а у "Барселоны" даже примерно не намечаются голевые моменты. Такое ощущение, что команда Хави уже смирилась с тем, что уедет из Мадрида без набранных очков.

Альба с левого фланга сейчас выполнил подачу в штрафную площадку в направлении Левандовски, но польский голеадор проиграл борьбу в воздухе одному из центрбеков "Райо".

Никаких замен в перерыве матча не произошло. Посмотрим, насколько агрессивней в игру включится с первых минут.

Угловой на левом фланге заработали хозяева. Подача последовала на ближнюю штангу, но там в высоком прыжке Араухо снова выбил мяч за лицевую линию.

Вторая подача углового с левого края подряд следовала в район линии вратарской площади, но там чётко на оборону отработал Левандовски.

Трехо до конца боролся за мяч в прессинге у чужой штрафной площади, но ему удалось только нарушить правила против Араухо.

Совсем не держится мяч под контролем "Барселоны". В дебюте второго тайма доминируют мадридские хозяева поля. Мало кто ожидал от этого матча подобной картины.

Наконец-то каталонцы смогли организовать свою первую атаку после перерыва, сумев заработать угловой на левом фланге, но после подачи от флажка ничего интересного не произошло.

На правом фланге угловой теперь заработали "сине-гранатовые", стараниями Араухо. Пошла подача на ближнюю штангу, но опять-таки там всё было под контролем "пчёл".

Ансу Фати отправился на разминку. В скором времени он должен будет поменять Торреса или Рафинью, которые практически незаметны на поле в этот вечер.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Франсиско Гарсия!!! Обрезались в глубине поля каталонцы, чем воспользовался левый защитник "Райо", обокрав де Йонга, после чего выскочил 1 на 1 с тер Штегеном и хладнокровно пробил в ворота мимо вратаря.

Понятно, что сдерживающим фактором для "Барселоны" является огромный отрыв в чемпионской гонке от "Реала". В такой ситуации команде Хави совсем необязательно умирать на поле, чтобы вырвать волевую победу или хотя бы спасти ничью.

Альваро Гарсия в жёстком стыке в центральном круге получил повреждение, так что теперь ему требуется квалифицированная медицинская помощь.

Двойная замена произошла в составе "Барселоны": вместо Маркоса Алонсо и Феррана Торреса на поле вышли Жорди Альба и Ансу Фати.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Барселона" с минимальным счётом проигрывает в Мадриде местному "Райо Вальекано". Отдыхаем...

45' Угловой с правого фланга подали каталонцы, но защитники "пчёл" снова первенствовали на "втором этаже" в своих владениях.

45' Кунде с правого фланга сорвал подачу, но мяч опускался в ворота, однако Димитриевски внимателен, так что не пускает "бабочку" под свою перекладину.

45' Лежён забросил длинный пас на забегание Лопесу, но тот проиграл в скорости Бальде, который таким образом подстраховал своих центральных защитников.

45' Гарсия в ответной атаке подачей в район 11-метровой отметки нашёл Камелло, который пробивал головой, но с такой дистанции получилось слабовато - тер Штеген намертво мяч поймал.

45' Не менее 3 минут будет компенсировано к основному времени первого тайма.

44' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Но он не засчитан для "Барселоны".

Педри тонким пасом нашёл в чужой штрафной площади Левандовски, который левой ногой пробил Димитриевски, не без помощи рикошета от ноги защитника, но взятие ворот отменено из-за минимального офсайда у Роберта.

43' Левандовски сейчас отошёл на правый фланг обороны своей команды, но и там против него плотно отыграл Валентин, нарушив правила через секунду как поляк получил мяч.

42' Продолжает очень много двигаться в зоне атаки "Райо Вальекано" Паласон, несмотря на то, что уже тяжеловато дышит от усталости.

41' Педри попытался длинным пасом запустить на левый фланг атаки Бальде, но снова слишком сильно получилось, так что игровой снаряд покинул пределы поля.

40' Хави с задумчивым видом сложил руки на груди. Такое ощущение, что у него попросту нет идей, что необходимо поменять, дабы его команда завладела инициативой.

39' Несмотря на большой брак в комбинационных действиях, "Райо" удаётся достаточно оперативно возвращать мяч под свой контроль и вести игру первым номером.

38' Снова штрафной удар очень плохо разыграли хозяева поля. На этот раз заброс в штрафную площадку на левый край получился слишком сильным, так что никто не мог добраться до игрового снаряда.

37' Паласон зарабатывает уже третью жёлтую карточку для "Барселоны". На этот раз Гави ударил сзади по ногам этого технаря с залысиной на голове.

36' Перемудрили мадридцы с хитрым розыгрышем мяча на стандартном положении, чем воспользовался один из соперников, в подкате выбивший мяч за боковую линию.

35' Гави в подкате срезал Паласона, после чего прозвучал свисток. Очень недовольны каталонцы, считая, что всё было чисто. В итоге до жёлтой карточки договорился Альба, который является запасным игроком гостей.

34' Педри из глубины поля выполнял заброс в чужую штрафную площадку, но слишком жёстко это было сделано, из-за чего мяч ушёл за лицевую линию.

33' Бальде грубовато сыграл в средней зоне на своём левом фланге, ударив по икроножной мышце Паласона, за что получил жёлтую карточку.

32' После подачи стандарта мяч рикошетом угодил в плечо Педри. "Пчёлам", конечно, хочется пенальти, но свисток судьи молчит - повода для 11-метрового штрафного удара я тоже не вижу.

31' Паласон с дальней дистанции в контратаке "Райо Вальекано" пробивал по воротам, но мяч после небольшого рикошета от ноги защитника ушёл на угловой.

30' Все запасные игроки "Барселоны" пока что продолжают сидеть на скамейке запасных. Хави не собирается проводить замены в первом тайме, несмотря на то что игра у команды не идёт.

29' Заблокированный удар от Бальде привёл к угловому на левом фланге. Сейчас после подачи стандарта Араухо головой пробивал в дальний верхний угол, но на пару метров промахнулся.

28' 0:4 - таков счёт стал по поданным угловым в этом матче. С правого фланга Алонсо сейчас выполнил навес в район дальней штанги, но там смогли отбиться защитники "Райо" на втором этаже.

27' Отличное настроение у мадридской публики на трибунах, которая вовсю поёт песни, предвкушая итоговый положительный результат для родной команды.

26' Заброс на правый край штрафной площади "сине-гранатовых" следовал в направлении Камелло, но тот вчистую проиграл силовое единоборство Араухо.

25' Подача углового с левого фланга также не была опасной у "Барселоны". Зато по владению мячом каталонцы владеют большим преимуществом - 67 на 33 в процентном соотношении.

24' ОПАСНО! Рафинья в ответной атаке отдал пас на ход на Левандовски, который, под прессингом опекуна, ворвался в штрафную площадку левее центральной оси, но не сумел пробить Димитриевски, который бросился навстречу.

23' Паласон по правому флангу забросил мяч на ход Лопесу, который пытался выполнить подачу в штрафную площадку, но под прессингом соперника сделал это очень коряво.

22' Угловой на правом фланге заработали гости, но подача стандарта ни к чему опасному не привела. Не была опасной и атака "Барселоны" вторым темпом.

21' Теперь "Барселона" должна приходить в себя и подключать высокие скорости, чего она не желала делать по какой-то причине в первую 20-минутку.

20' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Альваро Гарсия!!!

Правым краем разогнал новую контратаку Камелло, сместился в центр, после чего отдал пас на левый край штрафной площади на Гарсию, а тот плотно пробил в дальний нижний угол ворот.

19' ОПАСНО! На своей половине поля обрезались "сине-гранатовые", благодаря чему по центральной оси Камелло убежал в контратаку, но ударом с линии штрафной площади не сумел пробить тер Штегена.

18' Хави пока что достаточно сдержанно реагирует на вялую игру своей команды. Видимо, он попросту не делал ставку на мощное проведение первого тайма.

17' Левандовски почти ошибся при переводе мяча на левый фланг, но Кунде сумел всё-таки сохранить сложный мяч в пределах поля и под контролем своей команды.

16' Треть первого тайма уже позади, а мы с вами всё ещё не видели даже намёка на голевой момент. Не хотелось бы верить, что команды подарят нам голевую засуху на сон грядущий.

15' Педри отмахнулся, среагировав на провокацию, но арбитр в поле как-то очень спокойно отреагировал на произошедшее, не став даже разъяснительную беседу проводить.

14' Продолжают болельщики с трибун метать бумажки на поле. Хорошо, конечно, что не монеты и не бутылки, но всё равно это свинское поведение, которое не совсем красит человека.

13' "Кампо де Вальекас" габариты поля одни из самых маленьких в Ла Лиге. По этой причине гости здесь часто допускают ошибки при выполнении длинных пасов.

12' Первый угловой в матче на правом фланге заработали барселонцы. От флажка последовала подача на дальнюю штангу, но слишком высоко мяч летел, так что Араухо не допрыгнул.

11' Первую попытку удара по воротам увидели от Левандовски, но она была блокирована. Мяч срикошетил на линию штрафной площади на Торреса, но тот как-то долго реагировал, так что его обокрали соперники.

10' Разумеется, фаворитом этого матча числится "Барселона", но "Райо" ничуть не боится лидера чемпионата, в первую десятиминутку ни в чём не уступая на поле.

9' Паласон с правого фланга сместился в центр и метров с 27 пробивал по воротам гостей, но мяч полетел практически по центру, так что тер Штеген без лишних проблем поймал мяч. Но всё же это первый удар в створ ворот в матче.

8' Первую атаку правым флангом провели футболисты "Райо Вальекано", во время которой последовала прострельная передача в штрафную площадку, но там Араухо выбил мяч в аут.

7' Едва не обрезались сейчас в средней зоне мадридцы, но Лежён разрядил обстановку, просто выбив мяч в чужую штрафную площадку на тер Штегена.

6' Длинный перевод на левый фланг следовал в направлении Бальде, но слишком сильно получилось, так что мяч ушёл за боковую линию поля.

5' Небольшая пауза в матче возникла, так как болельщики на трибунах набросали много спресованной бумаги на поле и на сетку ворот "Райо". Надо убрать все посторонние предметы. Дежурным назначен Димитриевски.

4' После потери мяча команда Андони Ираолы также старается работать в высоком коллективном прессинге. Но даже при такой картине сложно назвать игру сумбурной на первых минутах.

3' С правого фланга следовала подача в штрафную площадку хозяев поля, но центральные защитники "Райо Вальекано" были на месте, так что без проблем справились с угрозой.

2' "Барселона" сразу начала прессинговать соперника у чужой штрафной площади. Пока что это делается без особой агрессии, но всё же "пчёлы" лишены права на ошибку.