Тур: 31. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Гиль Хесус
2:0
Второй тайм: 83'
0'
1:0
19' ГолГарсия Альваро
32' Желтая карточкаБальде Алехандро
34' Желтая карточкаАльба Жорди
36' Желтая карточкаГави
2:0
53' ГолГарсия Франсиско
61' Желтая карточкаРафинья Диас
Ход матча
19'
1:0
32'
34'
36'
53'
2:0
61'
63'
68'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
147 Количество передач 243
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.78 ТМ(2,5) гола
-
-
-
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
23
Кунде
Жюль
30
Гави
8
Педри
22
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
35 Риад ЧадиЗащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
29 Касадо МаркПолузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
-
41 Ямаль ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Барселона
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
16 матчей
12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.75
Среднее время на гол
144
120
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
3.38
3.5
Среднее время на гол
26
25
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
2
2.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
45
42
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|8 (1)
|0.26
|Камелло Серхио
|5
|0.16
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.16
|Лежён Флорьян
|4
|0.13
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.1
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17
|0.55
|Рафинья Диас
|6
|0.19
|Педри
|6
|0.19
|Дембеле Усман
|5
|0.16
|Фати Ансу
|4
|0.13
|Роберто Серхи
|4
|0.13
|Торрес Ферран
|4
|0.13
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|11
|1
|Валентин Оскар
|9
|0
|Лежён Флорьян
|5
|2
|Трехо Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|9
|0
|Рафинья Диас
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Альба Жорди
|4
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Барселона
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
6
1
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Барселона
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
9
29
Райо Вальекано
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Барселона
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
15
30
Голы по времени матча
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
6
30%
2
7%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
20%
7
26%
61-75
5
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
18
6
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
2
11%
3
50%
1-15
4
22%
1
17%
16-30
6
33%
1
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Забито
16
29
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
3
19%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
6%
11
38%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
4
25%
3
10%
76-90
Пропущено
18
1
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 1
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
100%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
36
56
15 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 24
8 Не забивали 4
6
17%
5
9%
1-15
2
6%
9
16%
16-30
7
19%
13
23%
31-45
3
8%
7
13%
46-60
9
25%
11
20%
61-75
9
25%
11
20%
76-90
Пропущено
36
7
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 2
13 Пропускали первыми 3
21 Не пропускали 5
4
11%
3
43%
1-15
7
19%
1
14%
16-30
10
28%
1
14%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
1
14%
61-75
5
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4
Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5
Результаты матчей
Райо Вальекано
Барселона
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
6 раз 40%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
78
87
213
510
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
312
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
264
1020
1416
228
921
129
525
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|31
|24
|4
|3
|54 - 11
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|2:0 Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 36
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|36 - 42
|37
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 53
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|17.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|0:0 Заявка
|31
|2
|8
|21
|20 - 61
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|16
|12
|1
|3
|26 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 32
|7
|20.
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 34
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8