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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Райо Вальекано
 
Позже
Барселона
Прогнозы 43
Райо Вальекано 2.3% (1)
X 2.3% (1)
Барселона 95.3% (41)
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Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Барселона
5.05
4.00
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Райо Вальекано
Барселона

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

16 матчей

12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

3.38
3.5

Среднее время на гол

26
25

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

2
2.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

45
42

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.27
Камелло Серхио 5 0.17
Гарсия Альваро Ривера 4 0.13
Лежён Флорьян 4 0.13
Трехо Оскар 3 (1) 0.1
Комесанья Санти 2 0.07
Фалькао Радамель 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 0.57
Рафинья Диас 6 0.2
Педри 6 0.2
Дембеле Усман 5 0.17
Фати Ансу 4 0.13
Роберто Серхи 4 0.13
Торрес Ферран 4 0.13
Де Йонг Френки 2 0.07
Альба Жорди 1 0.03
Гави 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 11 1
Валентин Оскар 9 0
Лежён Флорьян 5 2
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Комесанья Санти 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Рафинья Диас 7 0
Араухо Рональд 5 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Бальде Алехандро 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Барселона
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
1
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Барселона
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

9
29
Райо Вальекано
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Барселона
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

15
30

Голы по времени матча

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
6
30%
2
7%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
20%
7
26%
61-75
5
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

18
6
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
2
11%
3
50%
1-15
4
22%
1
17%
16-30
6
33%
1
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Забито

16
29
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
3
19%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
6%
11
38%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
4
25%
3
10%
76-90

Пропущено

18
1
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 1
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
100%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

36
56
15 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 24
8 Не забивали 4
6
17%
5
9%
1-15
2
6%
9
16%
16-30
7
19%
13
23%
31-45
3
8%
7
13%
46-60
9
25%
11
20%
61-75
9
25%
11
20%
76-90

Пропущено

36
7
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 2
13 Пропускали первыми 3
21 Не пропускали 5
4
11%
3
43%
1-15
7
19%
1
14%
16-30
10
28%
1
14%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
1
14%
61-75
5
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4
Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5

Результаты матчей

Райо Вальекано
Барселона

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
6 раз 40%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
8
7
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
26
4
10
20
1.5
14
16
2
28
2.5
9
21
1
29
3.5
5
25
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Мальорка
 Заявка 30 11 7 12 29 - 31 40
11.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
12.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
13.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 30 7 10 13 28 - 39 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
12.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
14.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
15.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
16.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
17.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 43
    Райо Вальекано 2.3% (1)
    X 2.3% (1)
    Барселона 95.3% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Барселона
    5.05
    4.00
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона

    Исход игры
    Райо Вальекано
    2.3% (1)
    Ничья
    2.3% (1)
    Барселона
    95.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    54.76% (23)
    Нет
    45.24% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    37.2% (16)
    0:2 Барселона
    25.6% (11)
    1:3 Барселона
    11.6% (5)
    0:1 Барселона
    11.6% (5)
    0:3 Барселона
    7% (3)
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