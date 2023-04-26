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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 11649 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Сельта
1:0
Конец матча
Эльче
0'
1:0
90' Гол
Айду Джозеф
90'+7

Ход матча

62'
Ларсен Йорген
Пасьенса Гонсало
 
63'
 
Бое Лукас
Нтекья Ранди
77'
Оскар Родригес
Вейга Габриэль
 
77'
Родригес Мигель
Перес Карлес
 
77'
Серви Франко
Де ла Торре Лука
 
86'
 
Лирола Поль
Фернандес Хосан
90'
Айду Джозеф
(Серви Франко)
1:0
90'
Нуньес Унай
Пейнадо Франсиско
 
90'
 
Понсе Эсекель
Клерк Карлос

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 402 Количество передач 420
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Сельта 93.7% (119)
X 5.5% (7)
Эльче 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
14
Тапия
Ренато
17
Галан
Хави
7
Перес
Карлес
24
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
23
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
9
Пасьенса
Гонсало
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
21
Маскарель
Омар
7
Магальян
Лисандро
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
18
Нтекья
Ранди
10
Милья
Пере
Сельта
4-4-2
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Эльче

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
0:1
С
0:2
С
1:2
С
2:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.11
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

81
77

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.39
Вейга Габриэль 9 0.29
Айду Джозеф 3 0.1
Перес Карлес 2 0.06
Ларсен Йорген 2 0.06
Сеферович Харис 2 0.06
Оскар Родригес 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 0.06
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.19
Бое Лукас 3 0.1
Понсе Эсекель 3 0.1
Моренте Тете 2 0.06
Кольядо Алекс 1 0.03
Фидель Чавес 1 (1) 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 5 1
Нуньес Унай 6 0
Тапия Ренато 4 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Аспас Яго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Галан Хави 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сеферович Харис 1 0
Васкес Кевин 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Кармона Хосе Анхель 5 2
Роко Энсо 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Фидель Чавес 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Нванкво Джон 1 1
Клерк Карлос 2 0
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Сельта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Эльче
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

10
8
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эльче
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

11
7
Сельта
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Эльче
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

18
20

Волевые поражения

21
15

Голы по времени матча

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 24
2
10%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
5
24%
2
22%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
29%
2
22%
61-75
3
14%
3
33%
76-90

Пропущено

18
35
10 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
22%
2
6%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
13
37%
31-45
4
22%
5
14%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
2
11%
7
20%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
2
13%
5
38%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
12%
4
16%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
3
12%
7
28%
61-75
8
32%
3
12%
76-90

Забито

36
22
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
9 Не забивали 15
4
11%
6
27%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
8
22%
4
18%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
7
19%
4
18%
76-90

Пропущено

43
60
19 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 30
7
16%
6
10%
1-15
5
12%
11
18%
16-30
7
16%
15
25%
31-45
9
21%
7
12%
46-60
5
12%
11
18%
61-75
10
23%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2
Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1
Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2

Результаты матчей

Сельта
Эльче

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
16 раз 52%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сельта
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
5
11
1.5
2
13
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
9
3
12
1.5
2
14
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
15
16
8
23
1.5
4
27
5
26
2.5
1
30
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 31 11 10 10 38 - 37 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
12.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
13.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Альмерия
 Заявка 31 9 6 16 38 - 53 33
16.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
17.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
18.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 31 2 7 22 20 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
15.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
16.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 4 10 14 - 32 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сельта: 49%, Эльче: 51%.
  • 97'
    Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Лирола Поль из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Угловой
    96'
    Галан Хави из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Маскарель Омар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 94'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 93'
    Тактическая замена. Клерк Карлос уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекель
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      89'
      Бое Лукас наказан за толчок Галан Хави
    • 87'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Клерк Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 86'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Тактическая замена. Фернандес Хосан уходит с поля и его заменяет Лирола Поль
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Сельта: 48%, Эльче: 52%.
    • 85'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Нванкво Джон из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      85'
      Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Маскарель Омар успешно блокирует удар.
    • 84'
      Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Магальян Лисандро из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Мигель Родригес пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем
    • 83'
      Аспас Яго пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем
    • 83'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 82'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 82'
      Бое Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Милья Пере создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 81'
      Тапия Ренато из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 81'
      Гумбау Херард из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Шанс! Мигель Родригес из команды Сельта пробил головой, но мимо
    • 80'
      Серви Франко из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 80'
      Маскарель Омар успешно блокирует удар.
    • 80'
      Галан Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Нванкво Джон выиграл воздушное противоборство у Оскар Родригес.
    • 80'
      Контроль мяча: Сельта: 48%, Эльче: 52%.
    • 79'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      78'
      Безумный фол. Оскар Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Нванкво Джон
    • 78'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      78'
      Милья Пере возвращается на поле.
    • 77'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      77'
      Ох, нехорошо это выглядит. Милья Пере получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 77'
      Тактическая замена. Де ла Торре Лука уходит с поля и его заменяет Серви Франко
    • 77'
      Тактическая замена. Перес Карлес уходит с поля и его заменяет Мигель Родригес
    • 77'
      Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Оскар Родригес
    • Травма, повреждение
      76'
      Моренте Тете на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 76'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 76'
      Габриэль Вейга ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Клерк Карлос из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Гумбау Херард бьет со штрафного в створ, но Иван Вильяр держит все под контролем
    • 75'
      Контроль мяча: Сельта: 47%, Эльче: 53%.
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Клерк Карлос
    • Фол, нарушение
      73'
      Мальо Уго наказан за толчок Милья Пере
    • 73'
      Бадия Эдгар из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Маскарель Омар из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      73'
      Перес Карлес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Моренте Тете из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Сельта контролирует мяч.
    • 71'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 70'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Клерк Карлос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Контроль мяча: Сельта: 47%, Эльче: 53%.
    • 70'
      Айду Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Милья Пере из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Ларсен Йорген из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Клерк Карлос
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Ларсен Йорген из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Клерк Карлос
    • 67'
      Мальо Уго из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Айду Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Клерк Карлос из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 66'
      Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 66'
      Де ла Торре Лука из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Сельта: 48%, Эльче: 52%.
    • 65'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Тапия Ренато из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • Офсайд
      63'
      Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
    • 63'
      Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 63'
      Тактическая замена. Нтекья Ранди уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
    • 62'
      Тактическая замена. Пасьенса Гонсало уходит с поля и его заменяет Ларсен Йорген
    • 62'
      Перес Карлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Перес Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Тапия Ренато из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Сельта контролирует мяч.
    • 61'
      Тапия Ренато ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Нтекья Ранди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Клерк Карлос из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Сельта: 50%, Эльче: 50%.
    • 60'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      59'
      Безумный фол. Галан Хави грубо играет против соперника. Пострадал Фернандес Хосан
    • 59'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 58'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 56'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 56'
      Нванкво Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 56'
      Эльче начинает контратаку
    • 56'
      Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 56'
      Перес Карлес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Сельта: 51%, Эльче: 49%.
    • 55'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Пасьенса Гонсало выиграл воздушное противоборство у Клерк Карлос.
    • 55'
      Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Нванкво Джон из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
    • Офсайд
      53'
      Де ла Торре Лука из команды Сельта в офсайде
    • 52'
      Сельта контролирует мяч.
    • 51'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 51'
      Моренте Тете ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 50'
      Мальо Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Сельта: 50%, Эльче: 50%.
    • 50'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Бадия Эдгар из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      49'
      Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Гумбау Херард успешно блокирует удар.
    • 49'
      Пасьенса Гонсало пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья свистит. Магальян Лисандро атаковал сзади соперника. Это Аспас Яго заработал своей команде штрафной
    • 47'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Сегодняшная посещаемость составляет 11649 болельщиков
    • 47'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 46'
      Сельта контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Сельта 93.7% (119)
    X 5.5% (7)
    Эльче 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 1:0 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Эльче

    Исход игры
    Сельта
    93.7% (119)
    Ничья
    5.5% (7)
    Эльче
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (33)
    Меньше
    72.73% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    29.75% (36)
    Нет
    70.25% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Сельта
    35.4% (45)
    1:0 Сельта
    29.1% (37)
    2:1 Сельта
    20.5% (26)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    3:0 Сельта
    2.4% (3)
    3:1 Сельта
    2.4% (3)
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