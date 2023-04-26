Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Мигель Родригес пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

83' Аспас Яго пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

82' Удар от ворот произведет Эльче

82' Удар от ворот произведет Сельта

82' Бое Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Милья Пере создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Шанс! Мигель Родригес из команды Сельта пробил головой, но мимо

80' Серви Франко из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

78' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Милья Пере получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Тактическая замена. Перес Карлес уходит с поля и его заменяет Мигель Родригес

77' Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Оскар Родригес

76' Моренте Тете на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Габриэль Вейга ослабляет давление, выбив мяч.

76' Клерк Карлос из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Гумбау Херард бьет со штрафного в створ, но Иван Вильяр держит все под контролем

73' Перес Карлес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Клерк Карлос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Клерк Карлос из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Эльче

66' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Эльче

63' Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Удар от ворот произведет Эльче

62' Перес Карлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Перес Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Нтекья Ранди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Клерк Карлос из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Сельта

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Нванкво Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Пасьенса Гонсало пробил со штрафного прямо в стенку

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

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