Тур: 31. Стадион: Балаидос. Зрители: 11649 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Ход матча
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 1
-
10 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
402 Количество передач 420
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
14
Тапия
Ренато
17
Галан
Хави
10
Аспас
Яго
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
18
Нтекья
Ранди
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
14 Тапия РенатоЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
18 Нтекья РандиНападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Эльче
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.11
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
81
77
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.39
|Вейга Габриэль
|9
|0.29
|Айду Джозеф
|3
|0.1
|Перес Карлес
|2
|0.06
|Ларсен Йорген
|2
|0.06
|Сеферович Харис
|2
|0.06
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.19
|Бое Лукас
|3
|0.1
|Понсе Эсекель
|3
|0.1
|Моренте Тете
|2
|0.06
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Фидель Чавес
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|5
|1
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Кармона Хосе Анхель
|5
|2
|Роко Энсо
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Фидель Чавес
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Нванкво Джон
|1
|1
|Клерк Карлос
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Эльче
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
10
8
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эльче
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
17
20
Волевые поражения
11
7
Сельта
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Эльче
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
18
20
Волевые поражения
21
15
Голы по времени матча
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 24
2
10%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
5
24%
2
22%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
29%
2
22%
61-75
3
14%
3
33%
76-90
Пропущено
18
35
10 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
22%
2
6%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
13
37%
31-45
4
22%
5
14%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
2
11%
7
20%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
2
13%
5
38%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
12%
4
16%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
3
12%
7
28%
61-75
8
32%
3
12%
76-90
Забито
36
22
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
9 Не забивали 15
4
11%
6
27%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
8
22%
4
18%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
7
19%
4
18%
76-90
Пропущено
43
60
19 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 30
7
16%
6
10%
1-15
5
12%
11
18%
16-30
7
16%
15
25%
31-45
9
21%
7
12%
46-60
5
12%
11
18%
61-75
10
23%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2
Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1
Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2
Результаты матчей
Сельта
Эльче
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
16 раз 52%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сельта
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
511
213
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
79
312
214
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1516
823
427
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|55 - 11
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 37
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|12.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 53
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|17.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|31
|2
|7
|22
|20 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|15.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|16.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 32
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Эльче
Исход игры
Сельта
93.7% (119)
Ничья
5.5% (7)
Эльче
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (33)
Меньше
72.73% (88)
Обе команды забьют
Да
29.75% (36)
Нет
70.25% (85)
Популярный счёт
2:0 Сельта
35.4% (45)
1:0 Сельта
29.1% (37)
2:1 Сельта
20.5% (26)
1:1 Ничья
4.7% (6)
3:0 Сельта
2.4% (3)
3:1 Сельта
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!