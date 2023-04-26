Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Samu. Удар в створ, но вратарь начеку

Samu нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Хетафе

49' Эмбарба Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Дьене Даконам удален с поля!

47' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Робертоне Лукас бьет со штрафного в створ, но Давид Сория держит все под контролем

41' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Порту Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

38' Бабич Срджан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Унал Энес нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.

33' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

33' Хорошую попытку сделал Дамиан Суарес . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

33' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Альмерия

32' Дьене Даконам не смог попасть в створ ударом издали

32' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

31' Порту Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Суарес Луис III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Майораль Борха нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.

27' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Мелеро Гонсало совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Хорошую попытку сделал Мелеро Гонсало . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Дьене Даконам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Хетафе

22' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Де ла Ос Сесар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновлен

18' Унал Энес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

16' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

12' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Альдерете Омар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Майораль Борха пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

5' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Хетафе

2' Робертоне Лукас не смог попасть в створ ударом издали

1' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля