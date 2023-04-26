Тур: 31. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 10260 Главный судья: Альберола Хавьер
0'
0:1
7' ГолСуарес Луис
11' Желтая карточкаАльдерете Омар
26' Желтая карточкаМелеро Гонсало
45' Красная карточкаДьене Даконам
0:2
58' ГолСуарес Луис
1:2
71' ГолМайораль Борха
76' Желтая карточкаИглесиас Хуан
88' Желтая карточкаБабич Срджан
90'+6
Ход матча
7'
0:1
11'
26'
45'
58'
71'
1:2
76'
81'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 11
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
373 Количество передач 462
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Альмерия
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
0.89
Среднее время на гол
40
101
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.42
|Майораль Борха
|8
|0.26
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.19
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.13
|Суарес Луис III
|4
|0.13
|Баптистао Лео
|3
|0.1
|Бабич Срджан
|3
|0.1
|Рамазани Ларжи
|3
|0.1
|Портильо Франсиско
|2
|0.06
|Умар Садик
|2
|0.06
|Робертоне Лукас
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|1
|0.03
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Лазаро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|9
|1
|Аленья Карлес
|9
|1
|Дьене Даконам
|7
|1
|Альдерете Омар
|8
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Мата Хайме
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|7
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Альмерия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
12
Хетафе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Альмерия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
7
20
Хетафе
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Альмерия
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
15
32
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
17%
3
21%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Пропущено
17
32
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
5
29%
29%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
5
29%
29%
3
9%
46-60
3
18%
8
25%
61-75
2
12%
6
19%
76-90
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
8%
3
13%
1-15
2
15%
6
25%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
5
38%
4
17%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
4
18%
5
24%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Забито
31
38
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
4
13%
6
16%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
7
18%
31-45
5
16%
9
24%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
10
32%
5
13%
76-90
Пропущено
39
53
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 29
7
18%
6
11%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
7
18%
8
15%
31-45
9
23%
8
15%
46-60
7
18%
12
23%
61-75
6
15%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0
Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1
Альмерия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2
Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0
Результаты матчей
Хетафе
Альмерия
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
610
79
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
823
1120
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|31
|24
|4
|3
|55 - 11
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|2:1 Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 37
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|36 - 42
|37
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 53
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|17.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|0:0 Заявка
|31
|2
|8
|21
|20 - 61
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|2:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 32
|7
|20.
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 34
|7
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|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:2 Альмерия
Исход игры
Хетафе
82.8% (106)
Ничья
14.8% (19)
Альмерия
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.17% (29)
Меньше
75.83% (91)
Обе команды забьют
Да
36.67% (44)
Нет
63.33% (76)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
48.4% (62)
2:1 Хетафе
21.1% (27)
1:1 Ничья
12.5% (16)
2:0 Хетафе
6.3% (8)
0:2 Альмерия
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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