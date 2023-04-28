Тур: 26. Стадион: ААМИ Парк.
3:2
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаБос Джордан
0:1
41' ГолБоррьелло Брендон
45' Желтая карточкаЛаюни Амор
45' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
1:1
49' ГолТилио Марко
56' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
1:1
74' Не забитый пенальтиБоррьелло Брендон
1:2
74' ГолNicolas Milanovic
2:2
75' ГолМакларен Джейми
2:2
79' Не забитый пенальтиНэббаут Эндрю
81' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
81' Желтая карточкаNicolas Milanovic
3:2
90' ГолТилио Марко
90'+5
Ход матча
36'
41'
0:1
45'
49'
1:1
74'
74'
75'
2:2
79'
2:2
81'
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Тотал больше 3 голов
-
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jordon Hall
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаюни АморПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.06
1.47
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.53
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|22 (6)
|0.92
|Тилио Марко
|9
|0.38
|Леки Мэттью
|6
|0.25
|О'Нил Эйден
|5
|0.21
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.17
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.13
|Бос Джордан
|2
|0.08
|Беренгер Флорен
|1
|0.04
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.04
|Лам Томас
|1
|0.04
|Max Caputo
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|0
|0
|Гуд Кёртис
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|13
|0.54
|Лаюни Амор
|4
|0.17
|Ньювенхоф Калем
|4
|0.17
|Нгбакото Йени
|3
|0.13
|Йенги Кусини
|3
|0.13
|Амальфитано Ромен
|3
|0.13
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.13
|Крпич Сулейман
|2
|0.08
|Фильо Марсело
|1
|0.04
|Aidan Simmons
|1
|0.04
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.04
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.04
|Мрчела Томислав
|1
|0.04
|Нинкович Милош
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|4
|1
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Джеймисон Скотт
|3
|1
|Рейш Нуну
|4
|0
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Фильо Марсело
|3
|2
|Ньювенхоф Калем
|6
|0
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Траоре Адама III
|4
|1
|Амальфитано Ромен
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|5
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Шнайдерлин Морган
|3
|0
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Нинкович Милош
|2
|0
|Лаюни Амор
|2
|0
|Aidan Simmons
|2
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
6
12
Мельбурн Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
15
22
Мельбурн Сити
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Вестерн Сидней Уондерерс
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
21
34
Голы по времени матча
Забито
35
17
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
6
17%
1
6%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
5
14%
5
29%
29%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
3
9%
5
29%
29%
61-75
10
29%
2
12%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
6
35%
4
25%
76-90
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
11%
3
13%
1-15
5
26%
5
21%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
5
50%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
54
41
23 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
8
15%
4
10%
1-15
9
17%
7
17%
16-30
6
11%
10
24%
31-45
9
17%
6
15%
46-60
8
15%
8
20%
61-75
14
26%
6
15%
76-90
Пропущено
33
26
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
3
9%
1
4%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
4
12%
7
27%
46-60
4
12%
7
27%
61-75
9
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
4
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
76
310
49
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
56
38
29
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
195
186
1212
1014
519
519
519
123
123
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (4)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6