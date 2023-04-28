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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Мельбурн Сити
3:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
36' Желтая карточка
Бос Джордан
0:1
41' Гол
Боррьелло Брендон
45' Желтая карточка
Лаюни Амор
45' Желтая карточка
Боррьелло Брендон
1:1
49' Гол
Тилио Марко
56' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
1:1
74' Не забитый пенальти
Боррьелло Брендон
1:2
74' Гол
Nicolas Milanovic
2:2
75' Гол
Макларен Джейми
2:2
79' Не забитый пенальти
Нэббаут Эндрю
81' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
81' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
3:2
90' Гол
Тилио Марко
90'+5
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
10
Беренгер
Флорен
13
О'Нил
Эйден
8
Ван
дер
Венне
Рихард
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
23
Тилио
Марко
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
11
Лаюни
Амор
28
Ньювенхоф
Калем
4
Шнайдерлин
Морган
17
Амальфитано
Ромен
10
Нинкович
Милош
26
Боррьелло
Брендон
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

AЛ(
1:1
1:3
3:3
4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.06
1.47

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.53

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 22 (6) 0.92
Тилио Марко 9 0.38
Леки Мэттью 6 0.25
О'Нил Эйден 5 0.21
Ван дер Венне Рихард 4 0.17
Нэббаут Эндрю 3 0.13
Бос Джордан 2 0.08
Беренгер Флорен 1 0.04
Бериша Валон 1 (1) 0.04
Лам Томас 1 0.04
Max Caputo 1 0.04
Рейш Нуну 0 0
Гуд Кёртис 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 13 0.54
Лаюни Амор 4 0.17
Ньювенхоф Калем 4 0.17
Нгбакото Йени 3 0.13
Йенги Кусини 3 0.13
Амальфитано Ромен 3 0.13
Божанич Оливер 3 (1) 0.13
Крпич Сулейман 2 0.08
Фильо Марсело 1 0.04
Aidan Simmons 1 0.04
Шнайдерлин Морган 1 (1) 0.04
Наджарин Рами 1 (1) 0.04
Мрчела Томислав 1 0.04
Нинкович Милош 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 4 1
Тэлбот Каллум 5 0
Джеймисон Скотт 3 1
Рейш Нуну 4 0
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Бос Джордан 3 0
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Тилио Марко 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Макларен Джейми 1 0
Гловер Том 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 8 0
Фильо Марсело 3 2
Ньювенхоф Калем 6 0
Мрчела Томислав 4 1
Траоре Адама III 4 1
Амальфитано Ромен 5 0
Боррьелло Брендон 5 0
Нгбакото Йени 2 1
Шнайдерлин Морган 3 0
Крпич Сулейман 3 0
Бидлинг Том 3 0
Нинкович Милош 2 0
Лаюни Амор 2 0
Aidan Simmons 2 0
Лоуренс Томас 1 0
Наджарин Рами 1 0
Йенги Кусини 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alex Bonetig 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

6
12
Мельбурн Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

15
22
Мельбурн Сити
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Вестерн Сидней Уондерерс
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

21
34

Голы по времени матча

Забито

35
17
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
6
17%
1
6%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
5
14%
5
29%
29%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
3
9%
5
29%
29%
61-75
10
29%
2
12%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
6
35%
4
25%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
11%
3
13%
1-15
5
26%
5
21%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
5
50%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

54
41
23 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
8
15%
4
10%
1-15
9
17%
7
17%
16-30
6
11%
10
24%
31-45
9
17%
6
15%
46-60
8
15%
8
20%
61-75
14
26%
6
15%
76-90

Пропущено

33
26
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
3
9%
1
4%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
4
12%
7
27%
46-60
4
12%
7
27%
61-75
9
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
4
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
7
6
7
6
2.5
3
10
4
9
3.5
3
10
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
19
5
18
6
1.5
12
12
10
14
2.5
5
19
5
19
3.5
5
19
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 24 15 7 2 59 - 29 52
2.
Централ Кост Маринерс
 25 13 5 7 54 - 33 44
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 7 7 41 - 26 37
4.
Аделаида Юнайтед
 23 9 8 6 45 - 43 35
5.
Сидней
 22 9 5 8 35 - 34 32
6.
Веллингтон Феникс
 24 8 7 9 37 - 44 31
7.
Вестерн Юнайтед
 24 8 5 11 30 - 42 29
8.
Перт Глори
 25 7 8 10 35 - 44 29
9.
Ньюкасл Джетс
 22 7 5 10 27 - 36 26
10.
Макартур
 24 7 5 12 31 - 46 26
11.
Брисбен Роар
 23 5 8 10 21 - 31 23
12.
Мельбурн Виктори
 22 6 4 12 24 - 31 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 13 10 3 0 38 - 15 33
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 12 6 5 1 24 - 19 23
5.
Аделаида Юнайтед
 12 6 3 3 23 - 17 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
10.
Мельбурн Виктори
 11 4 2 5 13 - 13 14
11.
Брисбен Роар
 11 3 4 4 8 - 9 13
12.
Сидней
 10 3 3 4 16 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 12 6 2 4 19 - 14 20
2.
Централ Кост Маринерс
 13 6 2 5 24 - 18 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
4.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
5.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
6.
Веллингтон Феникс
 12 3 3 6 14 - 25 12
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 2 5 4 17 - 16 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 22 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (4)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 13 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Рейш Нуну уходит с поля. Лам Томас выходит вместо него
    • 61'
      Calem Nieuwenhof уходит с поля. Божанич Оливер выходит вместо него
    • Желтая карточка
      56'
      Шнайдерлин Морган получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Рейш Нуну сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Марко Тилио бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Боррьелло Брендон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Лаюни Амор получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Лаюни Амор сделал результативную передачу.
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