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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Сидней
2:0
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
29' Гол
Ле Фондре Адам
2:0
64' Гол
Вуд Патрик
74' Желтая карточка
Доначи Джеймс
2:0
76' Не забитый пенальти
Берджесс Макс
78' Желтая карточка
Вуд Патрик
86' Желтая карточка
Кучарски Джейден
90' Вторая желтая карточка
Кучарски Джейден
90'+8
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
3
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
19
Сегечич
Адриан
10
Лолли
Джо
9
Ле
Фондре
Адам
22
Берджесс
Макс
1
Данкан
Джек
39
Thomas
Aquilina
22
Phillip
Cancar
5
Юрман
Мэттью
33
Mark
Natta
14
Аль-Таай
Мохамед
19
Callum
Timmins
2
Ингем
Дэйн
17
Грозос
Костандинос
11
Сотирио
Джошуа
26
Archie
Goodwin
Сидней
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Сидней
Ньюкасл Джетс

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

42 матча

61.9%
19%
19.1%
26 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
21 победа 15 ничьих 6 побед

История матчей

AЛ(
0:2
2:0
2:2
1:1
2:1
1:2
1:2
4:1
2:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
1:0
0:1
3:4
0:1
0:0
0:2
2:0
2:0
2:2
2:1
2:3
ХАЛ
2:5
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.95
1.05

Среднее время на гол

94
85

Всего голов

57
54

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 9 0.39
Ле Фондре Адам 9 (1) 0.39
Лолли Джо 5 0.22
Вуд Патрик 3 0.13
Берджесс Макс 2 0.09
Кабальо Диего 2 0.09
Грант Райан 2 0.09
Касерес Энтони 1 0.04
Ретре Пауло 1 0.04
Сегечич Адриан 1 0.04
Доначи Джеймс 1 0.04
Alex Parson 1 0.04
Брэттан Люк 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Кинг Джоэл 0 0
Кучарски Джейден 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 5 (3) 0.22
Бухагьяр Трент 4 0.17
Сотирио Джошуа 3 0.13
Грозос Костандинос 2 0.09
Тергейт Ангус 2 0.09
Archie Goodwin 2 0.09
Пископо Рено 1 0.04
Дарцмелия Бека 1 0.04
Саито Манабу 1 0.04
Хоффман Джейсон 1 0.04
МакГэрри Джеймс 1 0.04
Юрман Мэттью 1 0.04
О'Нилл Брэндон 1 0.04
Элси Джордан 1 0.04
Daniel Stynes 1 0.04
Дженкинсон Карл 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 5 1
Доначи Джеймс 6 0
Берджесс Макс 4 1
Ретре Пауло 5 0
Вуд Патрик 5 0
Брэттан Люк 4 0
Кабальо Диего 4 0
Лолли Джо 2 1
Кучарски Джейден 1 1
Касерес Энтони 2 0
Кинг Джоэл 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженкинсон Карл 4 1
О'Нилл Брэндон 4 1
Юрман Мэттью 5 0
Бухагьяр Трент 4 0
Ингем Дэйн 4 0
Аль-Таай Мохамед 4 0
Хоффман Джейсон 3 0
Данкан Джек 3 0
Микелтадзе Бека 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Элси Джордан 1 1
Сотирио Джошуа 2 0
Callum Timmins 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Дарцмелия Бека 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Пископо Рено 1 0

Результаты матчей

Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
5
Сидней
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

16
16
Сидней
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Ньюкасл Джетс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

25
21

Голы по времени матча

Забито

19
7
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
16%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
1
14%
76-90

Пропущено

19
18
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
5
26%
6
33%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Забито

19
20
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
7
37%
6
30%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

14
20
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
5
36%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
21%
3
15%
76-90

Забито

38
27
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
6
16%
3
11%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
8
21%
7
26%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
7
18%
7
26%
76-90

Пропущено

33
38
21 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
6
18%
4
11%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
7
21%
10
26%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
5
15%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2

Результаты матчей

Сидней
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сидней
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
7
5
3
8
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
7
5
1.5
1
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
7
13
10
1.5
8
15
5
18
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 24 15 7 2 59 - 29 52
2.
Централ Кост Маринерс
 25 13 5 7 54 - 33 44
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 7 7 41 - 26 37
4.
Сидней
 23 10 5 8 37 - 34 35
5.
Аделаида Юнайтед
 23 9 8 6 45 - 43 35
6.
Веллингтон Феникс
 25 9 7 9 38 - 44 34
7.
Вестерн Юнайтед
 24 8 5 11 30 - 42 29
8.
Перт Глори
 25 7 8 10 35 - 44 29
9.
Ньюкасл Джетс
 23 7 5 11 27 - 38 26
10.
Макартур
 25 7 5 13 31 - 47 26
11.
Брисбен Роар
 0:0 24 5 9 10 21 - 31 24
12.
Мельбурн Виктори
 0:0 23 6 5 12 24 - 31 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 13 10 3 0 38 - 15 33
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 12 6 5 1 24 - 19 23
5.
Аделаида Юнайтед
 12 6 3 3 23 - 17 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 12 5 3 4 18 - 15 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Сидней
 11 4 3 4 18 - 20 15
10.
Мельбурн Виктори
 0:0 12 4 3 5 13 - 13 15
11.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
12.
Брисбен Роар
 0:0 11 3 4 4 8 - 9 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 12 6 2 4 19 - 14 20
2.
Централ Кост Маринерс
 13 6 2 5 24 - 18 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
4.
Веллингтон Феникс
 13 4 3 6 15 - 25 15
5.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
6.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 2 5 4 17 - 16 11
8.
Брисбен Роар
 0:0 13 2 5 6 13 - 22 11
9.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 7 - 18 9
10.
Мельбурн Виктори
 0:0 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 22 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (4)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 15 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 13 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Макартур Беккас Кирин 1 7
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Сегечич Адриан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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