Тур: 26. Стадион: Альянц.
2:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолЛе Фондре Адам
2:0
64' ГолВуд Патрик
74' Желтая карточкаДоначи Джеймс
2:0
76' Не забитый пенальтиБерджесс Макс
78' Желтая карточкаВуд Патрик
86' Желтая карточкаКучарски Джейден
90' Вторая желтая карточкаКучарски Джейден
90'+8
Ход матча
29'
1:0
64'
2:0
74'
76'
2:0
78'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа «Сиднея»
-
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
33
Mark
Natta
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Джеймс НоаВратарь
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Сидней
Ньюкасл Джетс
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
42 матча
61.9%
19%
19.1%
26 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
21 победа 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.95
1.05
Среднее время на гол
94
85
Всего голов
57
54
Голов в среднем за матч
1.36
1.29
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|9
|0.39
|Ле Фондре Адам
|9 (1)
|0.39
|Лолли Джо
|5
|0.22
|Вуд Патрик
|3
|0.13
|Берджесс Макс
|2
|0.09
|Кабальо Диего
|2
|0.09
|Грант Райан
|2
|0.09
|Касерес Энтони
|1
|0.04
|Ретре Пауло
|1
|0.04
|Сегечич Адриан
|1
|0.04
|Доначи Джеймс
|1
|0.04
|Alex Parson
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|5 (3)
|0.22
|Бухагьяр Трент
|4
|0.17
|Сотирио Джошуа
|3
|0.13
|Грозос Костандинос
|2
|0.09
|Тергейт Ангус
|2
|0.09
|Archie Goodwin
|2
|0.09
|Пископо Рено
|1
|0.04
|Дарцмелия Бека
|1
|0.04
|Саито Манабу
|1
|0.04
|Хоффман Джейсон
|1
|0.04
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.04
|Юрман Мэттью
|1
|0.04
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.04
|Элси Джордан
|1
|0.04
|Daniel Stynes
|1
|0.04
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|5
|1
|Доначи Джеймс
|6
|0
|Берджесс Макс
|4
|1
|Ретре Пауло
|5
|0
|Вуд Патрик
|5
|0
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кабальо Диего
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Кучарски Джейден
|1
|1
|Касерес Энтони
|2
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженкинсон Карл
|4
|1
|О'Нилл Брэндон
|4
|1
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Бухагьяр Трент
|4
|0
|Ингем Дэйн
|4
|0
|Аль-Таай Мохамед
|4
|0
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Данкан Джек
|3
|0
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Элси Джордан
|1
|1
|Сотирио Джошуа
|2
|0
|Callum Timmins
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Дарцмелия Бека
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Пископо Рено
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
5
Сидней
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
16
16
Сидней
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Ньюкасл Джетс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
25
21
Голы по времени матча
Забито
19
7
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
16%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
1
14%
76-90
Пропущено
19
18
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
5
26%
6
33%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Забито
19
20
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
7
37%
6
30%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
14
20
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
5
36%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
21%
3
15%
76-90
Забито
38
27
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
6
16%
3
11%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
8
21%
7
26%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
7
18%
7
26%
76-90
Пропущено
33
38
21 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
6
18%
4
11%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
7
21%
10
26%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
5
15%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2
Результаты матчей
Сидней
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сидней
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
65
75
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
167
1310
815
518
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|7
|2
|59 - 29
|52
|2.
|25
|13
|5
|7
|54 - 33
|44
|3.
|24
|10
|7
|7
|41 - 26
|37
|4.
|23
|10
|5
|8
|37 - 34
|35
|5.
|23
|9
|8
|6
|45 - 43
|35
|6.
|25
|9
|7
|9
|38 - 44
|34
|7.
|24
|8
|5
|11
|30 - 42
|29
|8.
|25
|7
|8
|10
|35 - 44
|29
|9.
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|10.
|25
|7
|5
|13
|31 - 47
|26
|11.
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 31
|24
|12.
|0:0
|23
|6
|5
|12
|24 - 31
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|38 - 15
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 19
|23
|5.
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 19
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|10.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|12 - 19
|15
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|21 - 14
|19
|4.
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|5.
|11
|3
|5
|3
|22 - 26
|14
|6.
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|7.
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|8.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
|9.
|11
|2
|3
|6
|7 - 18
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|13
|2
|2
|9
|13 - 32
|8
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 25
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (4)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|15 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 7
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6