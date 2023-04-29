Тур: 26. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
11
Фолами
Бен
13
Хор
Генри
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IV
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ник Грин
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 17 побед
43 матча
37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.6%
44.2%
23.2%
14 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.2%
30.2%
39.6%
13 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.6
1.39
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.25
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
69
57
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.26
|Бриллант Джошуа
|3
|0.13
|Nishan Velupillay
|3
|0.13
|Бриммер Джейк
|2
|0.09
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.09
|Д'Агостино Николас
|2
|0.09
|Fernando Romero III
|2
|0.09
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Кадете
|1
|0.04
|Юрич Томи
|1
|0.04
|Lleyton Brooks
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Камау Брюс
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|8 (5)
|0.33
|Хор Генри
|2
|0.08
|Армиенто Карло
|2
|0.08
|Милеуснич Никола
|2
|0.08
|Joseph Knowles
|1
|0.04
|Невилл Скотт
|1
|0.04
|Щепович Стефан
|1
|0.04
|Остин Чарльз
|1
|0.04
|Олдред Том
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Кадете
|5
|0
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Икономидис Крис
|2
|1
|Fernando Romero III
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|4
|1
|Кортни-Перкинс Джордан
|4
|1
|Олдред Том
|5
|0
|Хинджерт Джек
|4
|0
|Чапман Коннор
|4
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Josh Brindell-South
|2
|0
|Joseph Knowles
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
13
Мельбурн Виктори
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
6
7
Мельбурн Виктори
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Брисбен Роар
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
2
17%
7
35%
76-90
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
25
23
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
2
8%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
8
32%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
7
28%
8
35%
76-90
Пропущено
29
29
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
6
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
12 раз 52%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
167
616
419
319
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|7
|2
|59 - 29
|52
|2.
|25
|13
|5
|7
|54 - 33
|44
|3.
|24
|10
|7
|7
|41 - 26
|37
|4.
|23
|10
|5
|8
|37 - 34
|35
|5.
|23
|9
|8
|6
|45 - 43
|35
|6.
|25
|9
|7
|9
|38 - 44
|34
|7.
|24
|8
|5
|11
|30 - 42
|29
|8.
|25
|7
|8
|10
|35 - 44
|29
|9.
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|10.
|25
|7
|5
|13
|31 - 47
|26
|11.
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 31
|24
|12.
|0:0
|23
|6
|5
|12
|24 - 31
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|38 - 15
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 19
|23
|5.
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 19
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|10.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|12 - 19
|15
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|21 - 14
|19
|4.
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|5.
|11
|3
|5
|3
|22 - 26
|14
|6.
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|7.
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|8.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
|9.
|11
|2
|3
|6
|7 - 18
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|13
|2
|2
|9
|13 - 32
|8
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 25
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (4)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|15 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 7
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6