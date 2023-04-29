Тур: 26. Стадион: ААМИ Парк.
0:1
Конец матча
0'
0:1
54' ГолКортни-Перкинс Джордан
57' Желтая карточкаЧапман Коннор
83' Желтая карточкаRai IV
90' Желтая карточкаФрик Мэклин
90'+6
Ход матча
54'
57'
75'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
11
Фолами
Бен
13
Хор
Генри
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IV
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ник Грин
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 17 побед
43 матча
37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.6%
44.2%
23.2%
14 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.2%
30.2%
39.6%
13 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.6
1.39
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.25
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
69
57
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.26
|Бриллант Джошуа
|3
|0.13
|Nishan Velupillay
|3
|0.13
|Бриммер Джейк
|2
|0.09
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.09
|Д'Агостино Николас
|2
|0.09
|Fernando Romero III
|2
|0.09
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Кадете
|1
|0.04
|Юрич Томи
|1
|0.04
|Lleyton Brooks
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Камау Брюс
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|8 (5)
|0.33
|Хор Генри
|2
|0.08
|Армиенто Карло
|2
|0.08
|Милеуснич Никола
|2
|0.08
|Joseph Knowles
|1
|0.04
|Невилл Скотт
|1
|0.04
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.04
|Щепович Стефан
|1
|0.04
|Остин Чарльз
|1
|0.04
|Олдред Том
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Кадете
|5
|0
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Rai IV
|4
|0
|Икономидис Крис
|2
|1
|Fernando Romero III
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|4
|1
|Кортни-Перкинс Джордан
|4
|1
|Олдред Том
|5
|0
|Чапман Коннор
|5
|0
|Хинджерт Джек
|4
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Josh Brindell-South
|2
|0
|Joseph Knowles
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
13
Мельбурн Виктори
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
6
7
Мельбурн Виктори
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Брисбен Роар
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
6
38%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
2
15%
7
35%
76-90
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
25
24
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
2
8%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
8
32%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
7
28%
8
33%
76-90
Пропущено
30
29
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
8
27%
5
17%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
6
20%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
10 раз 77%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
56
48
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
121
29
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
177
617
420
320
123
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (4)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|15 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Перт Глори
|Биверс Марк
|2 7
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 7
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8