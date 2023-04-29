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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Мельбурн Виктори
0:1
Конец матча
Брисбен Роар
0'
0:1
54' Гол
Кортни-Перкинс Джордан
57' Желтая карточка
Чапман Коннор
83' Желтая карточка
Rai IV
90' Желтая карточка
Фрик Мэклин
90'+6
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
24
Nishan
Velupillay
46
Jordi
Valadon
14
Чапман
Коннор
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
19
Fernando
Romero
III
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
13
Хор
Генри
27
Трюин
Кай
12
Гомулка
Тарас
11
Jez
Lofthouse
26
О'Ши
Джеймс
22
Щепович
Стефан
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 17 побед

43 матча

37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.6%
44.2%
23.2%
14 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.2%
30.2%
39.6%
13 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

AЛ(
0:1
AЛ(
0:0
ТМК
1:1
1:1
0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.6
1.39

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

69
57

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.26
Бриллант Джошуа 3 0.13
Nishan Velupillay 3 0.13
Бриммер Джейк 2 0.09
Да Сильва Дамьен 2 0.09
Д'Агостино Николас 2 0.09
Fernando Romero III 2 0.09
Икономидис Крис 1 0.04
Кадете 1 0.04
Юрич Томи 1 0.04
Lleyton Brooks 1 0.04
Родерик Миранда 0 0
Нани Луиш 0 0
Камау Брюс 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 8 (5) 0.33
Хор Генри 2 0.08
Армиенто Карло 2 0.08
Милеуснич Никола 2 0.08
Joseph Knowles 1 0.04
Невилл Скотт 1 0.04
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.04
Щепович Стефан 1 0.04
Остин Чарльз 1 0.04
Олдред Том 1 0.04
Чапман Коннор 1 0.04
Jez Lofthouse 1 0.04
Трюин Кай 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 5 1
Кадете 5 0
Бриллант Джошуа 3 1
Форнароли Бруно 4 0
Rai IV 4 0
Икономидис Крис 2 1
Fernando Romero III 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Нани Луиш 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Камау Брюс 1 0
Нигро Стефан 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Смит Ноа 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 7 0
О'Ши Джеймс 4 1
Кортни-Перкинс Джордан 4 1
Олдред Том 5 0
Чапман Коннор 5 0
Хинджерт Джек 4 0
Jordan Holmes 1 1
Josh Brindell-South 2 0
Joseph Knowles 2 0
Акбари Рамат 2 0
Армиенто Карло 2 0
Трюин Кай 2 0
Хор Генри 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Jez Lofthouse 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Louis Zabala 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
13
Мельбурн Виктори
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

6
7
Мельбурн Виктори
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Брисбен Роар
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
2
15%
7
35%
76-90

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

25
24
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
2
8%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
8
32%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
7
28%
8
33%
76-90

Пропущено

30
29
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
8
27%
5
17%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
6
20%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
10 раз 77%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6
4
8
1.5
2
9
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
12
1
2
9
1.5
2
11
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
17
7
6
17
1.5
4
20
3
20
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 24 15 7 2 59 - 29 52
2.
Централ Кост Маринерс
 25 13 5 7 54 - 33 44
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 7 7 41 - 26 37
4.
Сидней
 23 10 5 8 37 - 34 35
5.
Аделаида Юнайтед
 23 9 8 6 45 - 43 35
6.
Веллингтон Феникс
 25 9 7 9 38 - 44 34
7.
Вестерн Юнайтед
 25 9 5 11 32 - 43 32
8.
Перт Глори
 26 7 8 11 36 - 46 29
9.
Ньюкасл Джетс
 23 7 5 11 27 - 38 26
10.
Брисбен Роар
 24 6 8 10 22 - 31 26
11.
Макартур
 25 7 5 13 31 - 47 26
12.
Мельбурн Виктори
 23 6 4 13 24 - 32 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 13 10 3 0 38 - 15 33
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 13 6 5 2 25 - 21 23
5.
Аделаида Юнайтед
 12 6 3 3 23 - 17 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 12 5 3 4 18 - 15 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Сидней
 11 4 3 4 18 - 20 15
10.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
11.
Мельбурн Виктори
 12 4 2 6 13 - 14 14
12.
Брисбен Роар
 11 3 4 4 8 - 9 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 12 6 2 4 19 - 14 20
2.
Централ Кост Маринерс
 13 6 2 5 24 - 18 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
4.
Вестерн Юнайтед
 13 5 2 6 20 - 24 17
5.
Веллингтон Феникс
 13 4 3 6 15 - 25 15
6.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
7.
Брисбен Роар
 13 3 4 6 14 - 22 13
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 2 5 4 17 - 16 11
9.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 7 - 18 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 22 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (4)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 15 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 13 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Перт Глори Биверс Марк 2 7
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Макартур Беккас Кирин 1 7
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Весь список
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