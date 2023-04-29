Тур: 30. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена.
2:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
42'
43'
1:0
49'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёрнер
Юлиан
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
История личных встреч
Ганновер 96
Нюрнберг
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.09
1.64
Среднее время на гол
82
55
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.36
1.59
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
56
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|12 (1)
|0.4
|Нильсен Ховард
|7
|0.23
|Кён Деррик
|5
|0.17
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.17
|Шауб Луис
|3
|0.1
|Муроя Сэй
|3
|0.1
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|10 (2)
|0.33
|Дафернер Кристоф
|3
|0.1
|Валентини Энрико
|2
|0.07
|Темпельман Лино
|2
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Кастроп Йенс
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Кёпке Паскаль
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|7
|0
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Yannik Luehrs
|0
|1
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиамера Ян
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|6
|0
|Валентини Энрико
|4
|1
|Темпельман Лино
|5
|0
|Кастроп Йенс
|3
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
8
Ганновер 96
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Нюрнберг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
14
12
Ганновер 96
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Нюрнберг
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
5
24%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
2
10%
4
36%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
15%
3
11%
1-15
1
5%
7
26%
16-30
4
20%
7
26%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
5
25%
7
26%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
7
47%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90
Забито
41
26
20 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 12
9
22%
4
15%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
8
20%
3
12%
31-45
6
15%
6
23%
46-60
6
15%
2
8%
61-75
9
22%
10
38%
76-90
Пропущено
43
41
17 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
7
16%
10
24%
31-45
7
16%
4
10%
46-60
9
21%
5
12%
61-75
10
23%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Нюрнберг
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
68
510
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
77
411
410
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1712
1019
920
524
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|30
|17
|9
|4
|61 - 31
|60
|3.
|30
|17
|5
|8
|60 - 41
|56
|4.
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|30
|15
|5
|10
|61 - 37
|50
|6.
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|7.
|30
|11
|11
|8
|43 - 38
|44
|8.
|2:0
|30
|11
|7
|12
|42 - 44
|40
|9.
|29
|10
|10
|9
|48 - 49
|40
|10.
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|11.
|30
|11
|5
|14
|42 - 52
|38
|12.
|30
|9
|9
|12
|39 - 45
|36
|13.
|0:2
|30
|9
|6
|15
|26 - 43
|33
|14.
|30
|8
|8
|14
|36 - 52
|32
|15.
|30
|9
|4
|17
|26 - 46
|31
|16.
|30
|8
|5
|17
|45 - 54
|29
|17.
|29
|7
|7
|15
|28 - 45
|28
|18.
|29
|6
|7
|16
|31 - 56
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|3.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|4.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|7.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|8.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|9.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|10.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|11.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|15.
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|25 - 26
|17
|17.
|14
|3
|4
|7
|15 - 29
|13
|18.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|15
|5
|6
|4
|24 - 28
|21
|5.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|6.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|2:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|13.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|11 - 29
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10