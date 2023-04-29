Тур: 30. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена. Зрители: 28500
3:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаХорн Яннес
1:0
43' ГолБёрнер Юлиан
2:0
49' ГолКён Деррик
67' Желтая карточкаКунце Фабиан
3:0
70' ГолБейер Максимилиан
90'+4
Ход матча
42'
43'
1:0
49'
2:0
67'
70'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
364 Количество передач 452
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёрнер
Юлиан
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
История личных встреч
Ганновер 96
Нюрнберг
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.09
1.64
Среднее время на гол
82
55
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.36
1.59
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
56
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|12 (1)
|0.4
|Нильсен Ховард
|7
|0.23
|Бейер Максимилиан
|6 (1)
|0.2
|Кён Деррик
|5
|0.17
|Шауб Луис
|3
|0.1
|Муроя Сэй
|3
|0.1
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|10 (2)
|0.33
|Дафернер Кристоф
|3
|0.1
|Валентини Энрико
|2
|0.07
|Темпельман Лино
|2
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Кастроп Йенс
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Кёпке Паскаль
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|12
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|7
|0
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Yannik Luehrs
|0
|1
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиамера Ян
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|6
|0
|Валентини Энрико
|4
|1
|Темпельман Лино
|5
|0
|Кастроп Йенс
|3
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
8
Ганновер 96
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Нюрнберг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
14
12
Ганновер 96
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
21%
2
18%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
3
13%
4
36%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
5
21%
3
27%
76-90
Пропущено
20
30
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
4
20%
8
27%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
5
25%
7
23%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
7
47%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90
Забито
44
26
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
9
20%
4
15%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
7
16%
6
23%
46-60
7
16%
2
8%
61-75
9
20%
10
38%
76-90
Пропущено
43
44
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 19
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
8
18%
16-30
7
16%
11
25%
31-45
7
16%
5
11%
46-60
9
21%
6
14%
61-75
10
23%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Нюрнберг
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
78
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
411
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1713
1119
921
624
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10