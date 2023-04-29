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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 28500
Ганновер 96
3:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
42' Желтая карточка
Хорн Яннес
1:0
43' Гол
Бёрнер Юлиан
2:0
49' Гол
Кён Деррик
67' Желтая карточка
Кунце Фабиан
3:0
70' Гол
Бейер Максимилиан
90'+4

Ход матча

42'
 
Хорн Яннес
43'
Бёрнер Юлиан
(Дем Янник)
1:0
49'
Кён Деррик
(Кунце Фабиан)
2:0
58'
 
Дуа Квадво
Голлер Беньямин
67'
Кунце Фабиан
 
68'
 
Гайс Йоханнес
Флик Флориан
68'
 
Кёпке Паскаль
Шлаймер Лукас
70'
Бейер Максимилиан
(Шауб Луис)
3:0
71'
Эрнст Себастьян
Шауб Луис
 
72'
Нильсен Ховард
Тойхерт Седрик
 
82'
Antonio Foti
Бейер Максимилиан
 
88'
Enzo Leopold
Кунце Фабиан
 
88'
Челеби Экин
Кён Деррик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 364 Количество передач 452
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
14
Бейер
Максимилиан
36
Тойхерт
Седрик
30
Виндаль-Йенсен
Петер
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
38
Хорн
Яннес
35
Nathaniel
Brown
14
Голлер
Беньямин
6
Темпельман
Лино
21
Флик
Флориан
10
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
7
Лохкемпер
Феликс
Ганновер 96
3-4-1-2
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Ганновер 96
Нюрнберг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
2:5
Б2
0:3
Б2
0:4
Б
2:0
Б
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.09
1.64

Среднее время на гол

82
55

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.36
1.59

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
56

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 12 (1) 0.4
Нильсен Ховард 7 0.23
Бейер Максимилиан 6 (1) 0.2
Кён Деррик 5 0.17
Шауб Луис 3 0.1
Муроя Сэй 3 0.1
Вайдандт Хендрик 2 0.07
Безушков Макс 1 0.03
Бёрнер Юлиан 1 0.03
Крайнц Лука 1 0.03
Керк Себастьян 1 (1) 0.03
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 10 (2) 0.33
Дафернер Кристоф 3 0.1
Валентини Энрико 2 0.07
Темпельман Лино 2 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Nathaniel Brown 1 0.03
Кастроп Йенс 1 0.03
Лохкемпер Феликс 1 0.03
Хюбнер Флориан 1 0.03
Гиамера Ян 1 0.03
Винтцаймер Мануэль 1 0.03
Шуранов Эрик 1 (1) 0.03
Дели Матс Мёллер 0 0
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Кёпке Паскаль 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 12 1
Нойман Фил 5 2
Кён Деррик 7 0
Бёрнер Юлиан 6 0
Нильсен Ховард 5 0
Крайнц Лука 5 0
Муроя Сэй 5 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Yannik Luehrs 0 1
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Antonio Foti 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиамера Ян 6 0
Нюрнбергер Фабиан 6 0
Валентини Энрико 4 1
Темпельман Лино 5 0
Кастроп Йенс 3 1
Гайс Йоханнес 4 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Дуа Квадво 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Думан Тайлан 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Лохкемпер Феликс 1 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Флик Флориан 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

11
8
Ганновер 96
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Нюрнберг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

14
12
Ганновер 96
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
21%
2
18%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
3
13%
4
36%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
5
21%
3
27%
76-90

Пропущено

20
30
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
4
20%
8
27%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
5
25%
7
23%
76-90

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
7
47%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90

Забито

44
26
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
9
20%
4
15%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
7
16%
6
23%
46-60
7
16%
2
8%
61-75
9
20%
10
38%
76-90

Пропущено

43
44
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 19
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
8
18%
16-30
7
16%
11
25%
31-45
7
16%
5
11%
46-60
9
21%
6
14%
61-75
10
23%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Нюрнберг

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
17
13
11
19
1.5
9
21
6
24
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 30 17 5 8 60 - 41 56
4.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
5.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Ганновер 96
 30 11 7 12 43 - 44 40
9.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
10.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
13.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 30 8 5 17 45 - 54 29
17.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
5.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
6.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
10.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
16.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
17.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
8.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
9.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
17.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ганза Ферхук Йон 2 8
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Дем Янник сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Бёрнер Юлиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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