Тур: 30. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаРамос Гильерме
20' Желтая карточкаElias Saad
33' Желтая карточкаАндраде Андреас
1:0
53' ГолХартель Марсель
2:0
69' ГолДашнер Лукас
70' Желтая карточкаКлос Фабиан
2:1
73' ГолКонсбрух Джомейн
74' Желтая карточкаМеткалф Коннор
90'+6
Ход матча
16'
20'
33'
53'
69'
2:0
70'
73'
2:1
74'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
452 Количество передач 332
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
История личных встреч
Санкт-Паули
Арминия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
101
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|8
|0.27
|Ирвайн Джексон
|8
|0.27
|Хартель Марсель
|5
|0.17
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.17
|Салиакас Манолис
|4
|0.13
|Медич Яков
|4
|0.13
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Смит Эрик
|2
|0.07
|Oladapo Afolayan
|2
|0.07
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Отто Давид
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Elias Saad
|1
|0.03
|Джигала Адам
|0
|0
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.33
|Клос Фабиан
|6
|0.2
|Серра Янни
|6
|0.2
|Окугава Масая
|5
|0.17
|Ласм Бриан
|5
|0.17
|Консбрух Джомейн
|3
|0.1
|Василиадис Себастиан
|2
|0.07
|Ощипка Бастиан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|Хюсинг Оливер
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Канурич Беньямин
|1
|0.03
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Василь Никола
|3
|0
|Oladapo Afolayan
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|7
|0
|Рамос Гильерме
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Ржатковски Марк
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Клос Фабиан
|4
|0
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Притль Мануэль
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Арминия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
5
12
Санкт-Паули
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Арминия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
17
Волевые поражения
21
20
Санкт-Паули
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Арминия
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
20
Волевые поражения
26
32
Голы по времени матча
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
14%
6
30%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
5
23%
4
20%
76-90
Пропущено
11
28
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
18%
5
18%
1-15
2
18%
5
18%
16-30
1
9%
2
7%
31-45
2
18%
3
11%
46-60
2
18%
8
29%
61-75
2
18%
5
18%
76-90
Забито
27
25
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
7%
2
8%
1-15
5
19%
5
20%
16-30
7
26%
4
16%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
7
26%
6
24%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
4
18%
12
46%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
23%
3
12%
76-90
Забито
49
45
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
5
10%
8
18%
1-15
9
18%
7
16%
16-30
10
20%
7
16%
31-45
4
8%
7
16%
46-60
9
18%
6
13%
61-75
12
24%
10
22%
76-90
Пропущено
33
54
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 28
6
18%
7
13%
1-15
5
15%
6
11%
16-30
6
18%
6
11%
31-45
6
18%
15
28%
46-60
3
9%
12
22%
61-75
7
21%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0
Арминия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3
Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3
Результаты матчей
Санкт-Паули
Арминия
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Арминия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
87
312
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
510
312
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
237
1416
1317
624
723
228
228
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10