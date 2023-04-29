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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
2:1
Конец матча
Арминия
0'
16' Желтая карточка
Рамос Гильерме
20' Желтая карточка
Elias Saad
33' Желтая карточка
Андраде Андреас
1:0
53' Гол
Хартель Марсель
2:0
69' Гол
Дашнер Лукас
70' Желтая карточка
Клос Фабиан
2:1
73' Гол
Консбрух Джомейн
74' Желтая карточка
Меткалф Коннор
90'+6
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
17
Oladapo
Afolayan
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
33
Фрайсль
Мартин
4
Якель
Фредерик
3
Рамос
Гильерме
30
Андраде
Андреас
2
Клюнтер
Лукас
19
Притль
Мануэль
5
Ощипка
Бастиан
39
Василиадис
Себастиан
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
11
Окугава
Масая
Санкт-Паули
3-4-3
Арминия
3-3-2-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Арминия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:0
ТМК
1:1
ТМК
3:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:1
ТМС
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
101

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 8 0.27
Ирвайн Джексон 8 0.27
Хартель Марсель 5 0.17
Эггештайн Йоханнес 5 0.17
Салиакас Манолис 4 0.13
Медич Яков 4 0.13
Меткалф Коннор 3 0.1
Смит Эрик 2 0.07
Oladapo Afolayan 2 0.07
Пакарада Леарт 1 (1) 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Отто Давид 1 0.03
Немет Давид 1 0.03
Elias Saad 1 0.03
Джигала Адам 0 0
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.33
Клос Фабиан 6 0.2
Серра Янни 6 0.2
Окугава Масая 5 0.17
Ласм Бриан 5 0.17
Консбрух Джомейн 3 0.1
Василиадис Себастиан 2 0.07
Ощипка Бастиан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Притль Мануэль 1 0.03
Хюсинг Оливер 1 0.03
Андраде Андреас 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Канурич Беньямин 1 0.03
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Смит Эрик 5 0
Пакарада Леарт 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Василь Никола 3 0
Oladapo Afolayan 3 0
Отто Давид 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Метс Кароль 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Elias Saad 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 7 0
Рамос Гильерме 6 0
Хак Робин 6 0
Ржатковски Марк 5 0
Клюнтер Лукас 3 1
Ласм Бриан 3 1
Клос Фабиан 4 0
Ощипка Бастиан 4 0
Андраде Андреас 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Консбрух Джомейн 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Притль Мануэль 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Арминия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

5
12
Санкт-Паули
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Арминия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
17

Волевые поражения

21
20
Санкт-Паули
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Арминия
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
20

Волевые поражения

26
32

Голы по времени матча

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
14%
6
30%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
5
23%
4
20%
76-90

Пропущено

11
28
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
18%
5
18%
1-15
2
18%
5
18%
16-30
1
9%
2
7%
31-45
2
18%
3
11%
46-60
2
18%
8
29%
61-75
2
18%
5
18%
76-90

Забито

27
25
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
7%
2
8%
1-15
5
19%
5
20%
16-30
7
26%
4
16%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
7
26%
6
24%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
4
18%
12
46%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
23%
3
12%
76-90

Забито

49
45
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
5
10%
8
18%
1-15
9
18%
7
16%
16-30
10
20%
7
16%
31-45
4
8%
7
16%
46-60
9
18%
6
13%
61-75
12
24%
10
22%
76-90

Пропущено

33
54
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 28
6
18%
7
13%
1-15
5
15%
6
11%
16-30
6
18%
6
11%
31-45
6
18%
15
28%
46-60
3
9%
12
22%
61-75
7
21%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0
Арминия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3
Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3

Результаты матчей

Санкт-Паули
Арминия

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Арминия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
8
7
3
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
23
7
14
16
1.5
13
17
6
24
2.5
7
23
2
28
3.5
2
28
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 30 17 5 8 60 - 41 56
4.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
5.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
11.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
12.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 30 8 5 17 45 - 54 29
17.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
5.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
6.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
12.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
15.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
16.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
17.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
9.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 8
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      33'
      Андраде Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Elias Saad получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Рамос Гильерме получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Санкт-Паули 2:1 Арминия онлайн

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