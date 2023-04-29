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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 27050
Магдебург
3:2
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
32' Гол
Квартенг Мориц-Брони
1:1
42' Гол
Киттель Сонни
55' Желтая карточка
Джатта Бейкери
2:1
74' Гол
Атик Бариш
77' Желтая карточка
Глацель Роберт
77' Желтая карточка
Daniel Elfadli
3:1
86' Гол
Ито Тацуя
88' Желтая карточка
Мухайм Миро
90' Желтая карточка
Конде Амара
3:2
90' Гол
Рейс Людовит
90'+7

Ход матча

32'
Квартенг Мориц-Брони
(Leon Bell)
1:0
42'
1:1
Киттель Сонни
(Глацель Роберт)
46'
Jason Ceka
Квартенг Мориц-Брони
 
55'
 
Джатта Бейкери
71'
Ито Тацуя
Эль-Ханкури Мохамед
 
74'
Атик Бариш
(Jason Ceka)
2:1
76'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Жан-Люк Домпе
76'
 
Сухонен Ансси
Elijah Krahn
76'
 
Бенеш Ласло
Давид Йонас
77'
 
Глацель Роберт
77'
Daniel Elfadli
 
81'
Kai Bruenker
Атик Бариш
 
86'
Ито Тацуя
(Jason Ceka)
3:1
88'
 
Мухайм Миро
90'
Биттрофф Александер
Гнака Силас
 
90'
Конде Амара
 
90'
3:2
Рейс Людовит
(Мухайм Миро)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 12
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 354 Количество передач 423
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
6
Daniel
Elfadli
29
Конде
Амара
8
Квартенг
Мориц-Брони
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
46
Elijah
Krahn
10
Киттель
Сонни
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Магдебург
4-2-1-3
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Магдебург
Гамбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
0:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 10 0.33
Атик Бариш 7 0.23
Ито Тацуя 5 0.17
Пиччини Кристиано 4 (1) 0.13
Jason Ceka 3 0.1
Daniel Elfadli 3 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.07
Конде Амара 1 0.03
Connor Krempicki 1 0.03
Кастаньос Люк 1 0.03
Бокхорн Эберт 1 0.03
Рикманн Юлиан 1 0.03
Шулер Лука 1 0.03
Andreas Mueller 1 0.03
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Leon Bell 0 0
Daniel Heber 0 0
Kai Bruenker 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 17 0.57
Рейс Людовит 9 0.3
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.27
Бенеш Ласло 5 (1) 0.17
Джатта Бейкери 4 0.13
Хайер Моритц 3 0.1
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Киттель Сонни 2 0.07
Вушкович Марио 2 0.07
Немет Ондраш 2 0.07
Давид Йонас 1 0.03
Tom Sanne 1 0.03
Мухайм Миро 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Шонлау Себастьян 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Конде Амара 6 0
Leon Bell 6 0
Daniel Heber 4 1
Лоуренс Джеймс 2 2
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Jason Ceka 4 0
Daniel Elfadli 4 0
Биттрофф Александер 3 0
Бокхорн Эберт 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Kai Bruenker 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Рикманн Юлиан 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 6 1
Хайер Моритц 7 0
Мухайм Миро 7 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мефферт Йонас 5 0
Джатта Бейкери 5 0
Бенеш Ласло 4 0
Рейс Людовит 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Глацель Роберт 3 0
Давид Йонас 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0

Результаты матчей

Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Гамбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
9
Магдебург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Гамбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

22
29
Магдебург
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Гамбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

29
38

Голы по времени матча

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
5
28%
5
20%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
5
28%
10
40%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
5
20%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
6
24%
76-90

Забито

27
32
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
5
19%
2
6%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
5
19%
7
22%
46-60
6
22%
2
6%
61-75
5
19%
10
31%
76-90

Пропущено

30
19
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
13%
4
21%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
11
37%
3
16%
61-75
6
20%
6
32%
76-90

Забито

45
57
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
5
11%
4
7%
1-15
4
9%
8
14%
16-30
8
18%
10
18%
31-45
8
18%
8
14%
46-60
10
22%
7
12%
61-75
10
22%
20
35%
76-90

Пропущено

49
44
19 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
6
12%
9
20%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
8
16%
5
11%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
13
27%
8
18%
61-75
11
22%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0
Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0

Результаты матчей

Магдебург
Гамбург

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:2
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
9
6
2
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
11
4
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
25
5
13
17
1.5
20
10
6
24
2.5
9
21
1
29
3.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 30 17 5 8 60 - 41 56
4.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
5.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
11.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
12.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 30 8 5 17 45 - 54 29
17.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
5.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
6.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
12.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
15.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
16.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
17.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
9.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 8
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Дармштадт Холланд Фабиан 10
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      20'
      Г О О О О Л - Давид Йонас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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