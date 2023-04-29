Тур: 30. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 27050
0'
1:0
32' ГолКвартенг Мориц-Брони
1:1
42' ГолКиттель Сонни
55' Желтая карточкаДжатта Бейкери
2:1
74' ГолАтик Бариш
77' Желтая карточкаГлацель Роберт
77' Желтая карточкаDaniel Elfadli
3:1
86' ГолИто Тацуя
88' Желтая карточкаМухайм Миро
90' Желтая карточкаКонде Амара
3:2
90' ГолРейс Людовит
90'+7
Ход матча
32'
42'
1:1
55'
74'
2:1
77'
77'
86'
3:1
88'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 12
-
4 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
354 Количество передач 423
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
46
Elijah
Krahn
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
46 Elijah KrahnПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Магдебург
Гамбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|10
|0.33
|Атик Бариш
|7
|0.23
|Ито Тацуя
|5
|0.17
|Пиччини Кристиано
|4 (1)
|0.13
|Jason Ceka
|3
|0.1
|Daniel Elfadli
|3
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.07
|Конде Амара
|1
|0.03
|Connor Krempicki
|1
|0.03
|Кастаньос Люк
|1
|0.03
|Бокхорн Эберт
|1
|0.03
|Рикманн Юлиан
|1
|0.03
|Шулер Лука
|1
|0.03
|Andreas Mueller
|1
|0.03
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Leon Bell
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
|Kai Bruenker
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17
|0.57
|Рейс Людовит
|9
|0.3
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.27
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.17
|Джатта Бейкери
|4
|0.13
|Хайер Моритц
|3
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Киттель Сонни
|2
|0.07
|Вушкович Марио
|2
|0.07
|Немет Ондраш
|2
|0.07
|Давид Йонас
|1
|0.03
|Tom Sanne
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Конде Амара
|6
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Daniel Heber
|4
|1
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Daniel Elfadli
|4
|0
|Биттрофф Александер
|3
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Kai Bruenker
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|6
|1
|Хайер Моритц
|7
|0
|Мухайм Миро
|7
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Джатта Бейкери
|5
|0
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Глацель Роберт
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Гамбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
9
Магдебург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Гамбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
22
29
Магдебург
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Гамбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
29
38
Голы по времени матча
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
5
28%
5
20%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
5
28%
10
40%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
5
20%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
6
24%
76-90
Забито
27
32
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
5
19%
2
6%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
5
19%
7
22%
46-60
6
22%
2
6%
61-75
5
19%
10
31%
76-90
Пропущено
30
19
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
13%
4
21%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
11
37%
3
16%
61-75
6
20%
6
32%
76-90
Забито
45
57
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
5
11%
4
7%
1-15
4
9%
8
14%
16-30
8
18%
10
18%
31-45
8
18%
8
14%
46-60
10
22%
7
12%
61-75
10
22%
20
35%
76-90
Пропущено
49
44
19 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
6
12%
9
20%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
8
16%
5
11%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
13
27%
8
18%
61-75
11
22%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0
Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0
Результаты матчей
Магдебург
Гамбург
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:2
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
411
96
213
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
96
114
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
255
1317
2010
624
921
129
426
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10