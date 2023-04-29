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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Перт Глори
1:2
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
25' Гол
Benjamin Garuccio
1:1
45' Гол
Keegan Jelacic
1:2
53' Гол
Noah Botic
57' Желтая карточка
Биверс Марк
59' Вторая желтая карточка
Биверс Марк
83' Желтая карточка
Пэйн Коннор
89' Желтая карточка
Уильямс Райан
90' Желтая карточка
Рисдон Джош
90'+7
13
Cameron
Cook
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
4
Luke
Bodnar
28
Остлер
Трент
21
Antonee
Burke-Gilroy
16
Keegan
Jelacic
14
Клисби
Джек
7
Уильямс
Райан
22
Таггарт
Адам
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
5
Пирьес
Дилан
10
Луштица
Стивен
21
Паскуали
Себастьян
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
38
Noah
Botic
Перт Глори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

AЛ(
2:1
AЛ(
2:1
AЛ(
6:0
0:2
1:0
3:0
5:4
0:2
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
73

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Williams III 5 0.19
Таггарт Адам 5 0.19
Уильямс Райан 4 0.15
Клисби Джек 3 0.12
Макинефф Аарон 3 (1) 0.12
Keegan Jelacic 2 0.08
Биверс Марк 2 0.08
Хелифи Салим 2 (1) 0.08
Giordano Colli 2 0.08
Adam Zimarino 2 0.08
Остлер Трент 1 0.04
Luke Bodnar 1 0.04
Лахман Даррил 1 0.04
Данкан Закари 1 0.04
Jacob Dowse 0 0
Амини Мустафа 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Botic 6 0.24
Прийович Александар 5 0.2
Уэлс Лаклан 4 0.16
Пэйн Коннор 3 0.12
Nicolas Milanovic 3 0.12
Рисдон Джош 2 0.08
Диаманти Алессандро 2 0.08
Думбия Тонго 2 0.08
Килкенни Нил 1 0.04
Benjamin Garuccio 1 0.04
Пирьес Дилан 1 0.04
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0.04
Тратт Джейкоб 1 0.04
Троизи Джеймс 0 0
Топор-Стэнли Николай 0 0
Adisu Bayew 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биверс Марк 7 2
Уильямс Райан 6 0
Амини Мустафа 6 0
Лахман Даррил 4 1
Данкан Закари 4 0
Luke Bodnar 4 0
Keegan Jelacic 4 0
Клисби Джек 2 1
David Williams III 3 0
Antonee Burke-Gilroy 3 0
Joseph Forde 3 0
Jacob Muir 3 0
Таггарт Адам 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Cameron Cook 2 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Adam Zimarino 1 0
Jacob Dowse 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 10 0
Лакруа Лео 6 1
Топор-Стэнли Николай 2 2
Диаманти Алессандро 5 0
Думбия Тонго 4 0
Тратт Джейкоб 2 1
Прийович Александар 3 0
Пэйн Коннор 3 0
Benjamin Garuccio 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 2 0
Уэлс Лаклан 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Янг Джейми 1 0
Луштица Стивен 1 0
Имаи Томоки 1 0
Пирьес Дилан 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

14
10
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Вестерн Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

6
8
Перт Глори
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (11)
50% (13)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

25
20

Волевые поражения

20
18

Голы по времени матча

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

22
23
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
6
26%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
3
27%
5
42%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
8%
1
5%
1-15
5
20%
6
32%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
5
26%
61-75
5
20%
3
16%
76-90

Забито

35
33
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
1
3%
5
15%
1-15
6
17%
6
18%
16-30
8
23%
8
24%
31-45
7
20%
3
9%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
9
26%
7
21%
76-90

Пропущено

47
42
19 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
3
6%
3
7%
1-15
8
17%
10
24%
16-30
8
17%
5
12%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
8
17%
8
19%
61-75
12
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

2:1
7 раз 27%
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
2
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
20
5
12
14
1.5
9
16
2
24
2.5
3
22
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 24 15 7 2 59 - 29 52
2.
Централ Кост Маринерс
 25 13 5 7 54 - 33 44
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 7 7 41 - 26 37
4.
Сидней
 23 10 5 8 37 - 34 35
5.
Аделаида Юнайтед
 23 9 8 6 45 - 43 35
6.
Веллингтон Феникс
 25 9 7 9 38 - 44 34
7.
Вестерн Юнайтед
 25 9 5 11 32 - 43 32
8.
Перт Глори
 26 7 8 11 36 - 46 29
9.
Ньюкасл Джетс
 23 7 5 11 27 - 38 26
10.
Брисбен Роар
 24 6 8 10 22 - 31 26
11.
Макартур
 25 7 5 13 31 - 47 26
12.
Мельбурн Виктори
 23 6 4 13 24 - 32 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 13 10 3 0 38 - 15 33
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 13 6 5 2 25 - 21 23
5.
Аделаида Юнайтед
 12 6 3 3 23 - 17 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 12 5 3 4 18 - 15 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Сидней
 11 4 3 4 18 - 20 15
10.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
11.
Мельбурн Виктори
 12 4 2 6 13 - 14 14
12.
Брисбен Роар
 11 3 4 4 8 - 9 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 12 6 2 4 19 - 14 20
2.
Централ Кост Маринерс
 13 6 2 5 24 - 18 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
4.
Вестерн Юнайтед
 13 5 2 6 20 - 24 17
5.
Веллингтон Феникс
 13 4 3 6 15 - 25 15
6.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
7.
Брисбен Роар
 13 3 4 6 14 - 22 13
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 2 5 4 17 - 16 11
9.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 7 - 18 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 22 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (4)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 15 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 13 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Перт Глори Биверс Марк 2 7
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Макартур Беккас Кирин 1 7
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Весь список
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    • 46'
      Янг Джейми уходит с поля. Ryan Scott выходит вместо него
    • 46'
      Trent Ostler уходит с поля. Adam Zimarino выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Keegan Jelacic бьет в цель!
    • 25'
      Пэйн Коннор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Benjamin Garuccio бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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