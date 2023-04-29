Тур: 26. Стадион: HBF Park.
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолBenjamin Garuccio
1:1
45' ГолKeegan Jelacic
1:2
53' ГолNoah Botic
57' Желтая карточкаБиверс Марк
59' Вторая желтая карточкаБиверс Марк
83' Желтая карточкаПэйн Коннор
89' Желтая карточкаУильямс Райан
90' Желтая карточкаРисдон Джош
90'+7
Ход матча
25'
0:1
45'
1:1
53'
1:2
57'
59'
83'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
37
Jacob
Muir
28
Остлер
Трент
14
Клисби
Джек
22
Таггарт
Адам
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
38
Noah
Botic
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
36 Joseph Forde
-
-
-
-
30 Pierce Clark
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.22
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
73
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.19
|Таггарт Адам
|5
|0.19
|Уильямс Райан
|4
|0.15
|Клисби Джек
|3
|0.12
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.12
|Keegan Jelacic
|2
|0.08
|Биверс Марк
|2
|0.08
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.08
|Giordano Colli
|2
|0.08
|Adam Zimarino
|2
|0.08
|Остлер Трент
|1
|0.04
|Luke Bodnar
|1
|0.04
|Лахман Даррил
|1
|0.04
|Данкан Закари
|1
|0.04
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Botic
|6
|0.24
|Прийович Александар
|5
|0.2
|Уэлс Лаклан
|4
|0.16
|Пэйн Коннор
|3
|0.12
|Nicolas Milanovic
|3
|0.12
|Рисдон Джош
|2
|0.08
|Диаманти Алессандро
|2
|0.08
|Думбия Тонго
|2
|0.08
|Килкенни Нил
|1
|0.04
|Benjamin Garuccio
|1
|0.04
|Пирьес Дилан
|1
|0.04
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.04
|Тратт Джейкоб
|1
|0.04
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|Adisu Bayew
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|7
|2
|Уильямс Райан
|6
|0
|Амини Мустафа
|6
|0
|Лахман Даррил
|4
|1
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|Клисби Джек
|2
|1
|David Williams III
|3
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|3
|0
|Joseph Forde
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Таггарт Адам
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Adam Zimarino
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|10
|0
|Лакруа Лео
|6
|1
|Топор-Стэнли Николай
|2
|2
|Диаманти Алессандро
|5
|0
|Думбия Тонго
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|1
|Прийович Александар
|3
|0
|Пэйн Коннор
|3
|0
|Benjamin Garuccio
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Уэлс Лаклан
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
14
10
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Вестерн Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
6
8
Перт Глори
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (11)
50% (13)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
25
20
Волевые поражения
20
18
Голы по времени матча
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
22
23
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
6
26%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
3
27%
5
42%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
8%
1
5%
1-15
5
20%
6
32%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
5
26%
61-75
5
20%
3
16%
76-90
Забито
35
33
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
1
3%
5
15%
1-15
6
17%
6
18%
16-30
8
23%
8
24%
31-45
7
20%
3
9%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
9
26%
7
21%
76-90
Пропущено
47
42
19 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
3
6%
3
7%
1-15
8
17%
10
24%
16-30
8
17%
5
12%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
8
17%
8
19%
61-75
12
26%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
2:1
7 раз 27%
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
205
1214
916
224
322
125
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (4)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|15 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Перт Глори
|Биверс Марк
|2 7
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 7
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8