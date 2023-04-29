Тур: 23. Стадион: Inhulets Stadium.
0'
9' Желтая карточкаБланко Доминго
18' Желтая карточкаКогут Игорь
53' Желтая карточкаМатаррита Рональд
0:1
58' ПенальтиДовбик Артём
60' Желтая карточкаСарапий Эдуард
0:2
63' ГолКогут Игорь
74' Желтая карточкаПихалёнок Александр
90' Желтая карточкаЗапорожец Евгений
90'+5
Ход матча
18'
58'
0:1
60'
63'
0:2
68'
31
Билык
Олег
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Макс ВалефВратарь
-
10 ПеглоуЗащитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Ингулец
Днепр-1
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.13
|Одарюк Владимир
|3
|0.13
|Artem Smolyakov
|2
|0.09
|Ситало Артём
|2
|0.09
|Марусич Максим
|2
|0.09
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.09
|Клименко Владислав
|1
|0.04
|Запорожец Евгений
|1
|0.04
|Кучеренко Александр
|1
|0.04
|Головкин Иван
|1
|0.04
|Кравчук Даниил
|1
|0.04
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|20 (7)
|0.91
|Пихалёнок Александр
|6
|0.27
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.27
|Сарапий Эдуард
|4
|0.18
|Когут Игорь
|3
|0.14
|Адамюк Владимир
|3
|0.14
|Хамаче Янис
|2
|0.09
|Бланко Доминго
|1
|0.05
|Громов Артём
|1
|0.05
|Валентин Рубчинский
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козак Александр
|5
|0
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Запорожец Евгений
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|2
|1
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Мельничук Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Бланко Доминго
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Когут Игорь
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Днепр-1
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
5
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Днепр-1
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
24
Ингулец
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Днепр-1
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
11
29
Голы по времени матча
Забито
10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
3
30%
8
33%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
5
38%
3
30%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
1
11%
6
25%
61-75
2
22%
5
21%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
36%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Забито
19
48
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 1
3
16%
4
8%
1-15
2
11%
7
15%
16-30
4
21%
9
19%
31-45
2
11%
7
15%
46-60
3
16%
8
17%
61-75
5
26%
13
27%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
7
26%
6
32%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
7
26%
5
26%
61-75
3
11%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0
Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1
Результаты матчей
Ингулец
Днепр-1
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:2
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:2
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
91
111
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
211
419
157
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Львов
|Васильев Александр Андреевич
|8