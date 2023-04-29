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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Ингулец
0:2
Конец матча
Днепр-1
0'
9' Желтая карточка
Бланко Доминго
18' Желтая карточка
Когут Игорь
53' Желтая карточка
Матаррита Рональд
0:1
58' Пенальти
Довбик Артём
60' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
0:2
63' Гол
Когут Игорь
74' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
90' Желтая карточка
Запорожец Евгений
90'+5
31
Билык
Олег
33
Нагиев
Дмитрий
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
29
Artem
Smolyakov
88
Кухарук
Андрей
23
Кучеренко
Александр
8
Клименко
Владислав
24
Головкин
Иван
9
Марусич
Максим
5
Запорожец
Евгений
1
Рыбак
Владислав
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
44
Матаррита
Рональд
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
25
Когут
Игорь
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
Ингулец
Днепр-1

История личных встреч

Ингулец
Днепр-1

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПД
3:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.13
Одарюк Владимир 3 0.13
Artem Smolyakov 2 0.09
Ситало Артём 2 0.09
Марусич Максим 2 0.09
Ковалёв Максим 2 (2) 0.09
Клименко Владислав 1 0.04
Запорожец Евгений 1 0.04
Кучеренко Александр 1 0.04
Головкин Иван 1 0.04
Кравчук Даниил 1 0.04
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 20 (7) 0.91
Пихалёнок Александр 6 0.27
Гуцуляк Алексей 6 0.27
Сарапий Эдуард 4 0.18
Когут Игорь 3 0.14
Адамюк Владимир 3 0.14
Хамаче Янис 2 0.09
Бланко Доминго 1 0.05
Громов Артём 1 0.05
Валентин Рубчинский 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Сваток Александр 0 0
Танчик Владимир 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козак Александр 5 0
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Запорожец Евгений 4 0
Клименко Владислав 4 0
Artem Smolyakov 2 1
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Мельничук Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 0
Бабенко Руслан 5 0
Бланко Доминго 4 0
Сваток Александр 3 0
Когут Игорь 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Пихалёнок Александр 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Ингулец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Днепр-1
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
5
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Днепр-1
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
24
Ингулец
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Днепр-1
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

11
29

Голы по времени матча

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
3
30%
8
33%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
5
38%
3
30%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
1
11%
6
25%
61-75
2
22%
5
21%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
36%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Забито

19
48
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 1
3
16%
4
8%
1-15
2
11%
7
15%
16-30
4
21%
9
19%
31-45
2
11%
7
15%
46-60
3
16%
8
17%
61-75
5
26%
13
27%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
7
26%
6
32%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
7
26%
5
26%
61-75
3
11%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0
Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1

Результаты матчей

Ингулец
Днепр-1

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:2
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:2
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
1
1
11
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
21
1
4
19
1.5
15
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Днепр-1
 22 16 3 3 48 - 19 51
3.
Заря
 23 15 4 4 48 - 28 49
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 22 8 10 4 34 - 28 34
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 23 5 8 10 23 - 32 23
13.
Минай
 23 5 8 10 17 - 27 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 11 8 3 0 29 - 14 27
3.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
10.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
11.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
12.
Александрия
 10 2 5 3 10 - 14 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Львов Васильев Александр Андреевич 8
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      18'
      Когут Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Бланко Доминго получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ингулец 0:2 Днепр-1 онлайн

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