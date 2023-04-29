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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Ворскла
0'
45' Желтая карточка
Сулейманов Таулан
0:1
57' Гол
Степанюк Руслан
64' Желтая карточка
Fernando Edson
74' Желтая карточка
Яворский Сергей
78' Желтая карточка
Челядин Артём
90' Красная карточка
Яворский Сергей
1:1
90' Пенальти
Климчук Юрий
90'+5
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
35
Fernando
Edson
99
Рунич
Василий
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
18
Павлюк
Евгений
38
Челядин
Артём
16
Сулейманов
Таулан
7
Олейник
Денис
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
Рух Львов
Ворскла

История личных встреч

Рух Львов
Ворскла

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.3
Климчук Юрий 5 (2) 0.22
Довгий Алексей 4 0.17
Карабин Ярослав 3 (1) 0.13
Бойчук Богдан 1 (1) 0.04
Рунич Василий 1 0.04
Слюсар Денис 1 0.04
Дидик Роман 1 0.04
Marko Sapuha 1 0.04
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 11 (4) 0.48
Кравец Василий 3 0.13
Степанюк Руслан 3 0.13
Марлисон 3 (1) 0.13
Олейник Денис 2 (1) 0.09
Скляр Александр 1 0.04
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 6 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Дидик Роман 4 0
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Рунич Василий 3 0
Мысык Марьян 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Челядин Артём 7 0
Яворский Сергей 5 1
Сулейманов Таулан 4 1
Кравец Василий 5 0
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Бацула Андрей 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кане Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ворскла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
13
Рух Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ворскла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

6
10
Рух Львов
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Ворскла
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

16
23

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
4
29%
7
37%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
5
25%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
5
50%
76-90

Забито

24
30
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
0
0%
1
3%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
7
29%
29%
5
17%
31-45
6
25%
6
20%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
5
21%
6
20%
76-90

Пропущено

34
29
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
5
15%
2
7%
1-15
5
15%
4
14%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
6
18%
9
31%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
7
21%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0
Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Ворскла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0
Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1

Результаты матчей

Рух Львов
Ворскла

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
7
16
1.5
9
14
1
22
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Днепр-1
 22 16 3 3 48 - 19 51
3.
Заря
 23 15 4 4 48 - 28 49
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 22 8 10 4 34 - 28 34
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 23 5 8 10 23 - 32 23
13.
Минай
 23 5 8 10 17 - 27 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 11 8 3 0 29 - 14 27
3.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
10.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
11.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
12.
Александрия
 10 2 5 3 10 - 14 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Львов Васильев Александр Андреевич 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Сулейманов Таулан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 1:1 Ворскла онлайн

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