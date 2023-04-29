Тур: 23. Стадион: Арена Львов.
0'
45' Желтая карточкаСулейманов Таулан
0:1
57' ГолСтепанюк Руслан
64' Желтая карточкаFernando Edson
74' Желтая карточкаЯворский Сергей
78' Желтая карточкаЧелядин Артём
90' Красная карточкаЯворский Сергей
1:1
90' ПенальтиКлимчук Юрий
90'+5
Ход матча
57'
0:1
64'
74'
78'
90'
90'
1:1
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Рух Львов
Ворскла
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.3
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.22
|Довгий Алексей
|4
|0.17
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.13
|Бойчук Богдан
|1 (1)
|0.04
|Рунич Василий
|1
|0.04
|Слюсар Денис
|1
|0.04
|Дидик Роман
|1
|0.04
|Marko Sapuha
|1
|0.04
|Мысык Марьян
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|11 (4)
|0.48
|Кравец Василий
|3
|0.13
|Степанюк Руслан
|3
|0.13
|Марлисон
|3 (1)
|0.13
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.09
|Скляр Александр
|1
|0.04
|Юрченко Владлен
|1
|0.04
|Кравчук Андрей
|1
|0.04
|Челядин Артём
|1
|0.04
|Чеснаков Владимир
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|6
|1
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Дидик Роман
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Челядин Артём
|7
|0
|Яворский Сергей
|5
|1
|Сулейманов Таулан
|4
|1
|Кравец Василий
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Бацула Андрей
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ворскла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
10
13
Рух Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ворскла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
6
10
Рух Львов
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Ворскла
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
16
23
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
4
29%
7
37%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
5
25%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
5
50%
76-90
Забито
24
30
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
0
0%
1
3%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
7
29%
29%
5
17%
31-45
6
25%
6
20%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
5
21%
6
20%
76-90
Пропущено
34
29
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
5
15%
2
7%
1-15
5
15%
4
14%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
6
18%
9
31%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
7
21%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0
Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Ворскла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0
Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1
Результаты матчей
Рух Львов
Ворскла
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
48
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
38
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
716
914
122
122
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Львов
|Васильев Александр Андреевич
|8