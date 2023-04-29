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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Кривбасс
2:1
Конец матча
Александрия
0'
41' Желтая карточка
Лунёв Максим
46' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
50' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
1:0
65' Гол
Стецков Тимур
75' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
2:0
81' Гол
Микитишин Артур
88' Желтая карточка
Klim Prykhodko
2:1
90' Гол
Мирошниченко Денис
90'+4
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Капич
Рифет
11
Татарков
Никита
10
Хомченовский
Дмитрий
20
Микитишин
Артур
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
66
Бондаренко
Валерий
4
Бабогло
Владислав
30
Копына
Юрий
37
Рыбалка
Сергей
14
Kyrylo
Sigeev
91
Михайленко
Николай
9
Калитвинцев
Владислав
8
Кулаков
Андрей
10
Третьяков
Максим
Кривбасс
Александрия

История личных встреч

Кривбасс
Александрия

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ВД
1:1
ПД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 4 (2) 0.17
Дебелко Роман 4 0.17
Волошин Назар 4 0.17
Стецков Тимур 2 0.09
Микитишин Артур 1 0.04
Вернидуб Виталий 1 0.04
Лунёв Максим 1 0.04
Понедельник Андрей 1 0.04
Klim Prykhodko 1 0.04
Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.32
Цуриков Андрей 5 0.23
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.18
Мирошниченко Денис 4 0.18
Калитвинцев Владислав 2 0.09
Мустафаев Эмиль 2 0.09
Ковалец Кирилл 2 0.09
Демченко Александр 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Костишин Денис 1 0.05
Кулаков Андрей 1 0.05
Bogdan Kobzar 1 0.05
Artem Shulyanskyi 1 0.05
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 4 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Капич Рифет 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Лунёв Максим 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Хомченовский Дмитрий 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Kyrylo Sigeev 2 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
6
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

8
21
Кривбасс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Александрия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

10
27

Голы по времени матча

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
1
9%
6
60%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
6
43%
61-75
5
42%
5
36%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
7
32%
61-75
2
18%
7
32%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Забито

22
32
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
5
23%
1
3%
46-60
7
32%
8
25%
61-75
3
14%
13
41%
76-90

Пропущено

26
30
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
6
23%
4
13%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
12%
8
27%
61-75
8
31%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2
Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0
Александрия
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0
Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1

Результаты матчей

Кривбасс
Александрия

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
18
4
7
16
1.5
11
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Днепр-1
 22 16 3 3 48 - 19 51
3.
Заря
 23 15 4 4 48 - 28 49
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 22 8 10 4 34 - 28 34
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 23 5 8 10 23 - 32 23
13.
Минай
 23 5 8 10 17 - 27 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 11 8 3 0 29 - 14 27
3.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
10.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
11.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
12.
Александрия
 10 2 5 3 10 - 14 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Львов Васильев Александр Андреевич 8
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