Тур: 23. Стадион: Hirnyk Stadium.
2:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаЛунёв Максим
46' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
50' Желтая карточкаKyrylo Sigeev
1:0
65' ГолСтецков Тимур
75' Желтая карточкаБондаренко Валерий
2:0
81' ГолМикитишин Артур
88' Желтая карточкаKlim Prykhodko
2:1
90' ГолМирошниченко Денис
90'+4
Ход матча
41'
50'
65'
1:0
81'
2:0
88'
90'
55
Дибанго
Иван
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Кривбасс
Александрия
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|4 (2)
|0.17
|Дебелко Роман
|4
|0.17
|Волошин Назар
|4
|0.17
|Стецков Тимур
|2
|0.09
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|Лунёв Максим
|1
|0.04
|Понедельник Андрей
|1
|0.04
|Klim Prykhodko
|1
|0.04
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.32
|Цуриков Андрей
|5
|0.23
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.18
|Мирошниченко Денис
|4
|0.18
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.09
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.09
|Ковалец Кирилл
|2
|0.09
|Демченко Александр
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Костишин Денис
|1
|0.05
|Кулаков Андрей
|1
|0.05
|Bogdan Kobzar
|1
|0.05
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.05
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|4
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Задерака Максим
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Kyrylo Sigeev
|2
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
6
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
8
21
Кривбасс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Александрия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
10
27
Голы по времени матча
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
1
9%
6
60%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
6
43%
61-75
5
42%
5
36%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
7
32%
61-75
2
18%
7
32%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Забито
22
32
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
5
23%
1
3%
46-60
7
32%
8
25%
61-75
3
14%
13
41%
76-90
Пропущено
26
30
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
6
23%
4
13%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
12%
8
27%
61-75
8
31%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2
Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0
Александрия
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0
Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1
Результаты матчей
Кривбасс
Александрия
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
48
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
184
716
1111
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Львов
|Васильев Александр Андреевич
|8