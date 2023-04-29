Тур: 23. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
16' ГолГерреро Эдуардо
19' Желтая карточкаАвагимян Артур
2:0
34' ГолАнтюх Денис
43' Желтая карточкаИмереков Максим
2:1
44' ГолЕрмаков Виталий
Ход матча
16'
19'
34'
2:0
43'
44'
2:1
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Бурда НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Заря
Черноморец Од
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.77
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.77
Среднее время на гол
108
117
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.32
1.2
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|7
|0.3
|Алефиренко Даниил
|7
|0.3
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.26
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.22
|Бражко Владимир
|5 (1)
|0.22
|Герреро Эдуардо
|3
|0.13
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.13
|Бутко Богдан
|2
|0.09
|Чурко Вячеслав
|2
|0.09
|Шахов Евгений
|2
|0.09
|Имереков Максим
|2
|0.09
|Безбородько Денис
|2
|0.09
|Антюх Денис
|2
|0.09
|Вантух Роман
|1
|0.04
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.04
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.04
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Путря Илья
|2 (2)
|0.09
|Юсов Дмитрий
|2
|0.09
|Брагару Максим
|2
|0.09
|Бадибанга Зигей
|1
|0.04
|Кузык Орест
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.04
|Селин Евгений
|1
|0.04
|Бобко Иван
|1
|0.04
|Ермаков Виталий
|1
|0.04
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.04
|Салюк Владимир
|1
|0.04
|Войтиховский Максим
|1
|0.04
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.04
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|6
|0
|Назарина Егор
|4
|0
|Алефиренко Даниил
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Снурницын Игорь
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Сапутин Александр
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Салюк Владимир
|6
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Демченко Александр
|2
|1
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Черноморец Од
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
6
Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
18
6
Заря
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Черноморец Од
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (13)
36% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
23
12
Голы по времени матча
Забито
26
16
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
8%
4
25%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
9
35%
1
6%
61-75
4
15%
3
19%
76-90
Пропущено
13
12
2 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
5
42%
61-75
5
38%
4
33%
76-90
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
1
5%
2
29%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
5
26%
2
29%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
21%
1
6%
1-15
2
14%
6
38%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
45
23
17 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
3
7%
6
26%
1-15
7
16%
2
9%
16-30
7
16%
5
22%
31-45
9
20%
2
9%
46-60
10
22%
3
13%
61-75
9
20%
5
22%
76-90
Пропущено
27
28
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
19%
1
4%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
6
22%
6
21%
61-75
5
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0
Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3
Результаты матчей
Заря
Черноморец Од
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
3
8 раз 36%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Заря
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
29
64
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
57
47
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
148
148
616
1012
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|5
|1
|56 - 17
|56
|2.
|2:0
|23
|15
|4
|4
|47 - 27
|49
|3.
|21
|15
|3
|3
|46 - 19
|48
|4.
|23
|13
|5
|5
|34 - 19
|44
|5.
|21
|8
|10
|3
|33 - 26
|34
|6.
|23
|8
|6
|9
|20 - 24
|30
|7.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|8.
|22
|8
|4
|10
|19 - 26
|28
|9.
|0:0
|23
|5
|11
|7
|19 - 34
|26
|10.
|22
|7
|5
|10
|20 - 24
|26
|11.
|23
|6
|6
|11
|30 - 36
|24
|12.
|0:2
|23
|5
|8
|10
|22 - 31
|23
|13.
|0:0
|23
|5
|8
|10
|16 - 26
|23
|14.
|22
|4
|7
|11
|22 - 34
|19
|15.
|23
|4
|7
|12
|25 - 39
|19
|16.
|23
|3
|4
|16
|18 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|2:0
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|3.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|8.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|9.
|11
|5
|0
|6
|10 - 11
|15
|10.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|13.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|14.
|11
|2
|2
|7
|10 - 20
|8
|15.
|0:2
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|2:0
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|7.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|9 - 11
|14
|8.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|10.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|19 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6