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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Заря
2:1
Первый тайм: 45+'
Черноморец Од
0'
1:0
16' Гол
Герреро Эдуардо
19' Желтая карточка
Авагимян Артур
2:0
34' Гол
Антюх Денис
43' Желтая карточка
Имереков Максим
2:1
44' Гол
Ермаков Виталий

Ход матча

16'
Герреро Эдуардо
(Бражко Владимир)
1:0
19'
 
Авагимян Артур
34'
Антюх Денис
2:0
43'
Имереков Максим
 
44'
2:1
Ермаков Виталий
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Черноморец Од
1.59
6.40
6.45
Все Коэффициенты
1
Сапутин
Александр
47
Вантух
Роман
44
Батагов
Арсений
32
Имереков
Максим
2
Бутко
Богдан
28
Шахов
Евгений
5
Бражко
Владимир
31
Русин
Назарий
10
Булеца
Сергей
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
12
Непогодов
Дмитрий
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
9
Путря
Илья
23
Васильев
Александр
Андреевич
39
Бадибанга
Зигей
7
Кузык
Орест
18
Демченко
Александр
45
Брагару
Максим
20
Авагимян
Артур
Заря
Черноморец Од

История личных встреч

Заря
Черноморец Од

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.77
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.77

Среднее время на гол

108
117

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.32
1.2

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 7 0.3
Алефиренко Даниил 7 0.3
Булеца Сергей 6 (2) 0.26
Кирюханцев Игорь 5 0.22
Бражко Владимир 5 (1) 0.22
Герреро Эдуардо 3 0.13
Мишнёв Дмитрий 3 0.13
Бутко Богдан 2 0.09
Чурко Вячеслав 2 0.09
Шахов Евгений 2 0.09
Имереков Максим 2 0.09
Безбородько Денис 2 0.09
Антюх Денис 2 0.09
Вантух Роман 1 0.04
Нагнойный Денис 1 0.04
Vladyslav Pohorilyi 1 0.04
Назарина Егор 1 (1) 0.04
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Путря Илья 2 (2) 0.09
Юсов Дмитрий 2 0.09
Брагару Максим 2 0.09
Бадибанга Зигей 1 0.04
Кузык Орест 1 0.04
Guy Hadida 1 (1) 0.04
Селин Евгений 1 0.04
Бобко Иван 1 0.04
Ермаков Виталий 1 0.04
Манджрекар Джеймс 1 0.04
Салюк Владимир 1 0.04
Войтиховский Максим 1 0.04
Гладкий Александр 1 (1) 0.04
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Демченко Александр 0 0
Авагимян Артур 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 6 0
Назарина Егор 4 0
Алефиренко Даниил 4 0
Бражко Владимир 4 0
Вантух Роман 2 1
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Снурницын Игорь 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Сапутин Александр 1 0
Михайленко Николай 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 5 1
Салюк Владимир 6 0
Путря Илья 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Демченко Александр 2 1
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Васильев Александр Андреевич 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Авагимян Артур 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Войтиховский Максим 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Черноморец Од
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
6
Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

18
6
Заря
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Черноморец Од
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (13)
36% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

23
12

Голы по времени матча

Забито

26
16
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
8%
4
25%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
9
35%
1
6%
61-75
4
15%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
2 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
5
42%
61-75
5
38%
4
33%
76-90

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
1
5%
2
29%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
5
26%
2
29%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
21%
1
6%
1-15
2
14%
6
38%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

45
23
17 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
3
7%
6
26%
1-15
7
16%
2
9%
16-30
7
16%
5
22%
31-45
9
20%
2
9%
46-60
10
22%
3
13%
61-75
9
20%
5
22%
76-90

Пропущено

27
28
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
19%
1
4%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
6
22%
6
21%
61-75
5
19%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0
Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3

Результаты матчей

Заря
Черноморец Од

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 36%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Заря
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
2
9
6
4
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
4
7
4
8
2.5
2
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
14
8
14
8
1.5
6
16
10
12
2.5
2
20
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Заря
 2:0 23 15 4 4 47 - 27 49
3.
Днепр-1
 21 15 3 3 46 - 19 48
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 21 8 10 3 33 - 26 34
6.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 22 8 4 10 19 - 26 28
9.
Металлист-1925
 0:0 23 5 11 7 19 - 34 26
10.
Ингулец
 22 7 5 10 20 - 24 26
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 0:2 23 5 8 10 22 - 31 23
13.
Минай
 0:0 23 5 8 10 16 - 26 23
14.
Рух Львов
 22 4 7 11 22 - 34 19
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 2:0 11 8 3 0 28 - 13 27
3.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
8.
Кривбасс
 11 5 2 4 9 - 11 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 0:0 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 0:0 11 2 4 5 7 - 12 10
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 0:2 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 2:0 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 0:2 12 4 4 4 15 - 15 16
7.
Металлист-1925
 0:0 12 2 8 2 9 - 11 14
8.
Минай
 0:0 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
10.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
11.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
12.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 19 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Бадибанга Зигей сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ермаков Виталий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Имереков Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Denys Antyukh бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Авагимян Артур получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Volodymyr Brazhko сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Герреро Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Заря.
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Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Черноморец Од
1.59
6.40
6.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заря 2:1 Черноморец Од онлайн

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Заря
Черноморец Од
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