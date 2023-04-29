Тур: 23. Стадион: Minaj Arena.
1:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаБезуглый Никита
19' Желтая карточкаКапинус Дмитрий
51' Желтая карточкаГончар Игорь
0:1
52' ГолБезуглый Никита
1:1
72' ПенальтиVadym Vitenchuk
90' Желтая карточкаDanylo Kolesnyk
90'+6
Ход матча
19'
51'
52'
72'
1:1
90'
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Горин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Минай
Металлист-1925
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|4
|0.17
|Вишневский Олег
|3
|0.13
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.09
|Кравчук Юрий
|2
|0.09
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.09
|Хахлев Алексей
|1
|0.04
|Трубочкин Иван
|1
|0.04
|Кулиев Эльдар
|1
|0.04
|Danylo Golub
|1
|0.04
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.17
|Борячук Андрей
|3
|0.13
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.09
|Бичек Константин
|2
|0.09
|Безуглый Никита
|2
|0.09
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|5
|0
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Гончар Игорь
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Бандура Александр
|2
|1
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Мельник Александр
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Вишневский Олег
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|7
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Жичиков Максим
|4
|0
|Ткачук Евгений
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Минай
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
5
Минай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
7
10
Минай
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Металлист-1925
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
33%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
5
36%
4
19%
61-75
4
29%
4
19%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
7 Не забивали 12
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
4
22%
5
25%
76-90
Пропущено
26
35
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 15
4
15%
8
23%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
7
20%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
5
19%
9
26%
61-75
7
27%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2
Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1
Металлист-1925
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1
Результаты матчей
Минай
Металлист-1925
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 30%
0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 65%
0
7 раз 30%
2
1 раз 4%
0
12 раз 52%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Минай
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
1112
122
716
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Львов
|Васильев Александр Андреевич
|8