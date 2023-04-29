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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Минай
1:1
Конец матча
Металлист-1925
0'
3' Желтая карточка
Безуглый Никита
19' Желтая карточка
Капинус Дмитрий
51' Желтая карточка
Гончар Игорь
0:1
52' Гол
Безуглый Никита
1:1
72' Пенальти
Vadym Vitenchuk
90' Желтая карточка
Danylo Kolesnyk
90'+6
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
44
Vadym
Vitenchuk
25
Горин
Олег
8
Andriy
Buleza
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Гечев
Михаил
77
Вишневский
Олег
1
Сидоренко
Денис
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
3
Ткачук
Евгений
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
6
Вачиберадзе
Бека
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
21
Бичек
Константин
Минай
Металлист-1925

История личных встреч

Минай
Металлист-1925

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 4 0.17
Вишневский Олег 3 0.13
Nazariy Vorobchak 2 0.09
Кравчук Юрий 2 0.09
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.09
Хахлев Алексей 1 0.04
Трубочкин Иван 1 0.04
Кулиев Эльдар 1 0.04
Danylo Golub 1 0.04
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.17
Борячук Андрей 3 0.13
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.09
Бичек Константин 2 0.09
Безуглый Никита 2 0.09
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Шершень Михаил 1 0.04
Дмитренко Владислав 1 0.04
Капинус Дмитрий 1 0.04
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 5 0
Трубочкин Иван 4 0
Гончар Игорь 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Бандура Александр 2 1
Vadym Vitenchuk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Мельник Александр 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Вишневский Олег 1 0
Andriy Buleza 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 7 1
Курило Игорь 7 0
Капинус Дмитрий 3 1
Жичиков Максим 4 0
Ткачук Евгений 3 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Безуглый Никита 3 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0

Результаты матчей

Минай
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
5
Минай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

7
10
Минай
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Металлист-1925
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
33%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
5
36%
4
19%
61-75
4
29%
4
19%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
7 Не забивали 12
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Пропущено

26
35
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 15
4
15%
8
23%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
7
20%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
5
19%
9
26%
61-75
7
27%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2
Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1
Металлист-1925
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1

Результаты матчей

Минай
Металлист-1925

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 30%
0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 65%
0
7 раз 30%
2
1 раз 4%
0
12 раз 52%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Минай
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
11
12
1
22
1.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 17 5 1 56 - 17 56
2.
Днепр-1
 22 16 3 3 48 - 19 51
3.
Заря
 23 15 4 4 48 - 28 49
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 22 8 10 4 34 - 28 34
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 23 8 6 9 20 - 24 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
11.
Верес
 23 6 6 11 30 - 36 24
12.
Черноморец Од
 23 5 8 10 23 - 32 23
13.
Минай
 23 5 8 10 17 - 27 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 23 4 7 12 25 - 39 19
16.
Львов
 23 3 4 16 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 11 8 3 0 29 - 14 27
3.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
13.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
10.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
11.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
12.
Александрия
 10 2 5 3 10 - 14 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Львов Васильев Александр Андреевич 8
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      19'
      Dmytro Kapinus получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Безуглый Никита получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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