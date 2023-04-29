Соболев получает через паузу карточку желтого цвета. Сейчас явно придержал он Глебова за футболку, едва ее не порвав на игроке "Ростова". Девятая карточка для Александра в сезоне.

Тавареш что-то одному из партнеров сейчас высказывает. Вполне вероятно, что не понравилось игроку "Спартака", как его товарищ по команде открывается впереди под мяч.

Комаров после прострела с левого фланга наносил удар в касание по воротам соперника. Мешал ему в этой ситуации Джикия, и именно по этой причине футболист пробил значительно выше мишени.

Комаров с правого края забрасывал мяч на Комличенко. Дуарте пропустил сферу, улетающую за пределы поля, и успел ее там сохранить в игре Селихов. Правда, боковой все же фиксирует, что мяч пределы поля покинул. Стало быть, удар от ворот.

10 500 зрителей сегодня на стадионе, если верить статистике. Неплохая посещаемость по нынешним меркам, в эпоху Fan ID.

Едва Дуарте и Литвинов не привезли момент на свои ворота. Комличенко отдал передачу на Уткина, который с левого края штрафной пробил намного правее створа!

Соболев в лицо Ланговичу сейчас врезался. На тонкого, конечно, эту встречу Александр проводит. Вторая желтая карточка где-то рядом с ним находится.

Соболев в центр поля получил удар по ногам, и в свойственной для себя манере начал давить на рефери, выражая свое недовольство. В итоге главный арбитр встречи предупредил Александра о том, что так себя вести на футбольном поле он не имеет права.

Тугарев отдавал на Комличенко пяткой. Форвард "Ростова" продлевал полет мяча на Миронова. Получил в итоге мяч на фланге игрок "Ростова", но подача в центр штрафной была крайне неточной.

Комличенко сейчас снес с ног Литвинов. За руку он держал соперника, уронив его на газон. Желтая карточка игроку "Спартака" за этот фол. Стандарт будет опасным.

Миронов низом со штрафного простреливал мяч на ближнюю штангу. Селихов был хорош и надежно мяч забрал в своих перчатках, сумев зафиксировать сферу в перчатках.

30 минут фактически прошло в нашей встрече. Фактически ничего впереди не получается у "Спартака" впереди. Возможно, Абаскаль не угадал со стартовым составом.

Тугарев с левой бровки выполнял пас в центр штрафной, но Джикия на линии вратарской добрался до мяча. Выбил капитан "Спартака" сферу за пределы поля. В аут.

По владению мячом у нас сейчас практически равенство. 49% против 51% по проценту владения. По игре же кажется, что намного чаще сферой подопечные Карпина владеют.

Песьяков играл за пределами штрафной, но ошибся с выносом сферы Сергей, который выбил мяч в аут. Извинился он перед партнерами за плохую передачу вперед.

24' ТАВАРЕШ! Классный розыгрыш углового от "Спартака". Последовала подача с левого края на дужку штрафной, откуда игрок "Спартак" пробил чуть выше левой "девятки"!

23' В руку Глебову мяч получил сейчас. Быстро разыграли хозяева штрафной. Игнатов получил мяч на левом краю, прострелил в центр, и Игнатов выбил сферу на угловой.

22' Миронов на Комарова сейчас покатил мяч. Игрок "Ростова" выполнял подачу с левой ноги на дальнюю штангу - на дальней штанге никого из партнеров не оказалось.

21' Миронов наносил дальний удар по воротам соперника, Зобнин подставил ногу и заблокировал выстрел, направив мяч намного выше цели. Угловой.

19' Комличенко сейчас до мяча не добрался, в подкате против него уверенно сыграли соперники. Не было тут фола, и не должен был рефери назначать штрафной.

18' Обидно за Щетинина, но никуда не деться. Травма действительно серьезная, и с сотрясениями никто и никогда не шутят. Предстоит игроку восстановление.

17' Слезы на глазах у Щетинина сейчас появляются. Уткин вместо него на футбольном поле появился. Абаскаль подошел к игроку "Ростова" и поддержал его.

16' Вернулся зачем-то на поле Щетинин, но продолжить встречу он не может. Зачем его вообще на футбольное поле возвращали, мне не совсем понятно.

15' Судя по всему, Уткин сейчас на поле появится. У нас же еще одно столкновение. На сей раз головами Тугарев и Мартинс столкнулись, но оба игрока матч продолжили.