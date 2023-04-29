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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 39'
Ростов
0'
27' Желтая карточка
Литвинов Руслан
33' Желтая карточка
Соболев Александр
Щетинин покидает поле из-за трав...
Интервью Валерия Карпина перед м...

Ход матча

17'
 
Уткин Даниил
Щетинин Кирилл
27'
Литвинов Руслан
 
33'
Соболев Александр
 
Прогнозы 166
Спартак Москва 58.4% (97)
X 27.1% (45)
Ростов 14.5% (24)
0
выиграет Ростов, со счетом 1:2
Ростов сегодня сильнее!
атомщик #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Ростов
4.05
4.30
4.92
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
4
Дуарте
Алексис
68
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
97
Денисов
Даниил
22
Игнатов
Михаил
35
Мартинс
Кристофер
47
Зобнин
Роман
20
Тавареш
Томаш
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
62
Комаров
Иван
27
Комличенко
Николай
23
Тугарев
Роман
Спартак Москва
3-5-2
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

47.1%
11.8%
41.1%
16 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

20.6%
52.9%
26.5%
7 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.76
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.76
0.94

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

60
31

Голов в среднем за матч

1.76
0.91

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

51
98

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 17 (2) 0.68
Соболев Александр Сергеевич 11 (2) 0.44
Зиньковский Антон 3 0.12
Николсон Шамар 3 0.12
Зобнин Роман 3 (1) 0.12
Литвинов Руслан 3 0.12
Мартинс Кристофер 2 0.08
Игнатов Михаил 2 0.08
Мозес Виктор 2 0.08
Бальде Диао Кейта 2 0.08
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.44
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.32
Осипенко Максим 6 (4) 0.24
Глебов Данил 4 0.16
Уткин Даниил 3 0.12
Сильянов Александр 2 0.08
Лангович Андрей 2 0.08
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 9 0
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Пруцев Данил 3 0
Денисов Даниил 3 0
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 7 0
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Байрамян Хорен 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Глебов Данил 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Тугарев Роман 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

7
7
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

19
20
Спартак Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Ростов
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

26
27

Голы по времени матча

Забито

33
21
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
12%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
9
27%
6
29%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
5%
1
5%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
5
24%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Пропущено

17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Забито

54
43
23 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
5
9%
3
7%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
10
19%
6
14%
31-45
8
15%
10
23%
46-60
9
17%
8
19%
61-75
14
26%
11
26%
76-90

Пропущено

31
31
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
2
6%
5
16%
1-15
7
23%
5
16%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
3
10%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
8
5
7
5
2.5
2
11
4
8
3.5
1
12
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
6
5
2
10
2.5
3
8
2
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
22
2
16
8
1.5
14
10
9
15
2.5
5
19
6
18
3.5
2
22
2
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 0:0 Заявка 25 14 8 3 43 - 31 50
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 25 14 7 4 54 - 31 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Краснодар
 1:1 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
7.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 1:1 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
4.
Ростов
 0:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
6.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
7.
Краснодар
 1:1 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
8.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 1:1 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 15 23
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 1:1 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
16.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    42'
    Соболев в лицо Ланговичу сейчас врезался. На тонкого, конечно, эту встречу Александр проводит. Вторая желтая карточка где-то рядом с ним находится. 
  • 41'
    Едва Дуарте и Литвинов не привезли момент на свои ворота. Комличенко отдал передачу на Уткина, который с левого края штрафной пробил намного правее створа!
  • 40'
    10 500 зрителей сегодня на стадионе, если верить статистике. Неплохая посещаемость по нынешним меркам, в эпоху Fan ID.
  • 39'
    Комаров с правого края забрасывал мяч на Комличенко. Дуарте пропустил сферу, улетающую за пределы поля, и успел ее там сохранить в игре Селихов. Правда, боковой все же фиксирует, что мяч пределы поля покинул. Стало быть, удар от ворот.
  • 37'
    Комаров после прострела с левого фланга наносил удар в касание по воротам соперника. Мешал ему в этой ситуации Джикия, и именно по этой причине футболист пробил значительно выше мишени. 
  • 36'
    Тавареш что-то одному из партнеров сейчас высказывает. Вполне вероятно, что не понравилось игроку "Спартака", как его товарищ по команде открывается впереди под мяч.
  • Желтая карточка
    35'
    Соболев получает через паузу карточку желтого цвета. Сейчас явно придержал он Глебова за футболку, едва ее не порвав на игроке "Ростова". Девятая карточка для Александра в сезоне.
  • 34'
    Песьяков играл за пределами штрафной, но ошибся с выносом сферы Сергей, который выбил мяч в аут. Извинился он перед партнерами за плохую передачу вперед.
  • Анонс
    33'
    По владению мячом у нас сейчас практически равенство. 49% против 51% по проценту владения. По игре же кажется, что намного чаще сферой подопечные Карпина владеют.
  • 32'
    Тугарев с левой бровки выполнял пас в центр штрафной, но Джикия на линии вратарской добрался до мяча. Выбил капитан "Спартака" сферу за пределы поля. В аут. 
  • 31'
    30 минут фактически прошло в нашей встрече. Фактически ничего впереди не получается у "Спартака" впереди. Возможно, Абаскаль не угадал со стартовым составом.
  • 30'
    Миронов низом со штрафного простреливал мяч на ближнюю штангу. Селихов был хорош и надежно мяч забрал в своих перчатках, сумев зафиксировать сферу в перчатках. 
  • Желтая карточка
    28'
    Комличенко сейчас снес с ног Литвинов. За руку он держал соперника, уронив его на газон. Желтая карточка игроку "Спартака" за этот фол. Стандарт будет опасным. 
  • 27'
    Тугарев отдавал на Комличенко пяткой. Форвард "Ростова" продлевал полет мяча на Миронова. Получил в итоге мяч на фланге игрок "Ростова", но подача в центр штрафной была крайне неточной. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Соболев в центр поля получил удар по ногам, и в свойственной для себя манере начал давить на рефери, выражая свое недовольство. В итоге главный арбитр встречи предупредил Александра о том, что так себя вести на футбольном поле он не имеет права. 
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    • Опасный момент
      24'
      ТАВАРЕШ! Классный розыгрыш углового от "Спартака". Последовала подача с левого края на дужку штрафной, откуда игрок "Спартак" пробил чуть выше левой "девятки"!
    • Угловой
      23'
      В руку Глебову мяч получил сейчас. Быстро разыграли хозяева штрафной. Игнатов получил мяч на левом краю, прострелил в центр, и Игнатов выбил сферу на угловой.
    • 22'
      Миронов на Комарова сейчас покатил мяч. Игрок "Ростова" выполнял подачу с левой ноги на дальнюю штангу - на дальней штанге никого из партнеров не оказалось.
    • Угловой
      21'
      Миронов наносил дальний удар по воротам соперника, Зобнин подставил ногу и заблокировал выстрел, направив мяч намного выше цели. Угловой.
    • 19'
      Комличенко сейчас до мяча не добрался, в подкате против него уверенно сыграли соперники. Не было тут фола, и не должен был рефери назначать штрафной. 
    • 18'
      Обидно за Щетинина, но никуда не деться. Травма действительно серьезная, и с сотрясениями никто и никогда не шутят. Предстоит игроку восстановление.
    • Замена
      17'
      Слезы на глазах у Щетинина сейчас появляются. Уткин вместо него на футбольном поле появился. Абаскаль подошел к игроку "Ростова" и поддержал его.
    • 16'
      Вернулся зачем-то на поле Щетинин, но продолжить встречу он не может. Зачем его вообще на футбольное поле возвращали, мне не совсем понятно.
    • 15'
      Судя по всему, Уткин сейчас на поле появится. У нас же еще одно столкновение. На сей раз головами Тугарев и Мартинс столкнулись, но оба игрока матч продолжили. 
    • 13'
      Щетинин покидает пределы поля. Есть ощущение, что Кирилл не сможет встречу. Готовится замена, а пока играет в меньшинстве команда Валерия Карпина. 
    • 12'
      Пошли уже игроки "остова" разминаться. Вполне вероятно, что Щетинин встречу не продолжить, хотя медики продолжают "колдовать" над игроком ростовчан, которому, вероятно, еще и зуб выбили.
    • Травма, повреждение
      11'
      В голову Щетинину сейчас сыграл свой же партнер. Не исключено, что футболист "Ростова" закончит встречу. Похоже, что получает он сотрясение.
    • 10'
      Не лучшим образом разыграли угловой удар игроки "Ростова", но сфера остается у южан, которые продолжают атаковать ворота соперника, ни на минуту не останавливаясь.
    • Угловой
      8'
      Миронов получил мяч на левом краю, сместился в центр, после чего пробил по воротам "Спартака". Мяч попал в ногу защитнику и полетел за пределы поля. Угловой для "Ростова".
    • 7'
      Центральным является этот матч 25-го тура РПЛ, в этом нет сомнений, ведь обе команды располагаются в верхней части турнирной таблицы и борются за пребывание на пьедестале.
    • Травма, повреждение
      6'
      Промес небольшое повреждение сейчас получил. Однако уже поднялся футболист и матч смог продолжить. Все в порядке с Квинси. Показывает он это в сторону скамейки. 
    • 4'
      Промес вошел в штрафную соперника, после чего в борьбе с тремя игроками соперника нанести удар по рамке не сумел. Мяч был вынесен в центре поля.
    • 3'
      Селихов сейчас ошибся с выносом мяча на одного из своих партнеров. В итоге не смогли ростовчане довести дело до точного удара. Отбивается команда Абаскаля. 
    • 2'
      Футболисты "Спартака" вышли на футбольный газон в красно-белых цветах, а игроки "Ростова" предстали в желто-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      33'
      Соболев Александр Сергеевич получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Литвинов Руслан получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Щетинин Кирилл уходит с поля. Уткин Даниил выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    58.4% (97)
    Ничья
    27.1% (45)
    Ростов
    14.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (80)
    Меньше
    33.33% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (105)
    Нет
    12.5% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    30.1% (50)
    1:1 Ничья
    15.1% (25)
    2:2 Ничья
    9% (15)
    1:0 Спартак Москва
    8.4% (14)
    1:2 Ростов
    3.6% (6)
    3:2 Спартак Москва
    1.8% (3)
    3:1 Спартак Москва
    1.2% (2)
    2:3 Ростов
    1.2% (2)
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