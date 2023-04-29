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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Краснодар
1:1
Второй тайм: 51'
Урал
0'
1:0
13' Гол
Ленини Пина
1:1
39' Гол
Юшин Александр
1:1. Гол Александра Юшина (видео...
1:0. Гол Кевина Ленини (видео). ...

Ход матча

13'
Ленини Пина
(Кайо Панталеао)
1:0
39'
1:1
Юшин Александр
(Бикфалви Эрик)
Прогнозы 137
Краснодар 86.1% (118)
X 5.1% (7)
Урал 8.8% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Урал
4.00
3.94
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
6
Рамирес
Кристиан
10
Сперцян
Эдуард
14
Баньяц
Михайло
16
Ленини
Пина
7
Ахметов
Ильзат
9
Кордоба
Джон
19
Батчи
Жоау
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
4
Иллой-Айет
Эммерсон
2
Бегич
Сильвие
3
Гогличидзе
Лео
9
Ранджелович
Лазар
20
Влут
Рай
75
Сунгатулин
Фаниль
6
Сиссе
Ибраима
7
Юшин
Александр
10
Бикфалви
Эрик
Краснодар
4-3-3
Урал
4-5-1

История личных встреч

Краснодар
Урал

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.77

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.83

Среднее время на гол

68
108

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.6
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 11 0.44
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.4
Кривцов Никита 6 0.24
Ионов Алексей 5 0.2
Олусегун Олакунле 4 0.16
Батчи Жоау 3 0.12
Кади 3 0.12
Ахметов Ильзат 2 0.08
Баньяц Михайло 2 (1) 0.08
Рамирес Кристиан 2 0.08
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.2
Бикфалви Эрик 4 0.16
Влут Рай 4 (2) 0.16
Ранджелович Лазар 3 0.12
Газинский Юрий 3 0.12
Мишкич Даниэль 2 0.08
Юшин Александр 2 0.08
Филипенко Егор 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Рамирес Кристиан 4 1
Кривцов Никита 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Ленини Пина 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 8 0
Бевеев Мингиян 5 1
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 3 1
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0

Результаты матчей

Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Урал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

8
5
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

21
11
Краснодар
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Урал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

29
16

Голы по времени матча

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
6
50%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

31
15
14 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
6%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
9
29%
29%
1
7%
46-60
4
13%
5
33%
61-75
4
13%
6
40%
76-90

Пропущено

22
21
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
23%
6
29%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
5
23%
6
29%
76-90

Забито

55
27
23 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
9%
2
7%
1-15
9
16%
3
11%
16-30
9
16%
4
15%
31-45
14
25%
1
4%
46-60
9
16%
11
41%
61-75
9
16%
6
22%
76-90

Пропущено

37
39
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
4
11%
2
5%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
9
24%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1
Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3
Урал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0
Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1

Результаты матчей

Краснодар
Урал

Точный счет

3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
3
7 раз 29%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
2
1.5
5
8
4
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
5
9
4
1.5
4
7
5
8
2.5
1
10
2
11
3.5
1
10
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
15
9
18
6
1.5
9
15
9
15
2.5
1
23
2
22
3.5
1
23
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 0:0 Заявка 25 14 8 3 43 - 31 50
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 25 14 7 4 54 - 31 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Краснодар
 1:1 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
7.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 1:1 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
4.
Ростов
 0:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
6.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
7.
Краснодар
 1:1 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
8.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 1:1 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 15 23
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 1:1 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
16.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    53'
    Очень неприятный момент произошёл с игроком команды "Урал". Сиссе на ровном месте упал на газон и подвернул сильно ногу. Потребовалось помощь медицинского штаба. Продолжение игры в этом матче для игрока остаётся под вопросом.
  • 52'
    Сперцян нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч не лёг как следует на ногу и свалившись полетел неточно
  • Фол, нарушение
    50'
    Грубоватый фол в исполнении Юшина на половине поля хозяев. Игрок прыгнул ногами в подкате, ударив оппонента в ногу, всё обошлось без карточки на этот раз.
  • Фол, нарушение
    49'
    Батчи перестарался в момент отбора мяча в центральной части поля. Сиссе не смог продолжить движение из-за захвата соперника за футболку.
  • 47'
    Активно начали игру во втором тайме "шмели". Влут адресовал передачу из штрафной площади с левой стороны в центральную часть, но в место того чтобы нанести удар по воротам, Юшин адресовал без адресную передачу пяткой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма! "Краснодар" - "Урал" 1:1. Перерыв!
  • Фол, нарушение
    45'
    Ахметов нарушает правила, ударив по ногам сзади Гогличидзе. Сергей Карасёв фиксирует штрафной удар в центральной части поля.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
  • Травма, повреждение
    44'
    Не может подняться с газона автор забитого мяча в ворота "Краснодара". Юшин получил по ногам от соперника в момент борьбы за нейтральный мяч.
  • Травма, повреждение
    43'
    Небольшая пауза в игре. Сергей Карасёв остановил игру из-за того, что один игрок "Урала" получил небольшое повреждение, но всё обошлось, игрок разбегался и игра продолжилась.
  • Опасный момент
    41'
    "Краснодар" мчит со всех сил отвечать на пропущенный мяч, началась острая атака по правому флангу поля, передачу делал Ахметов в центральную часть штрафной, но никто из партнёров не смог подставить ногу!
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Юшин!
    "Шмели" провели хорошую атаку, с правого фланга последовала передача на линию штрафной, где Бикфалви выполнил отличную скидку грудью на Юшина, тот в одно касание нанёс удар по воротам, мяч после рикошета летит в сетку!
  • 38'
    Ахметов наносит удар по воротам с разворота после контратаки команды хозяев, но мяч полетел точно в руки Помазуна по центру ворот.
  • 36'
    "Урал" стал активнее действовать в прессинге, пытаясь поймать соперника на ошибке, но в итоге гости теряют свои позиции и упускают соперника на контратаку.
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    • Фол, нарушение
      35'
      Штрафной удар фиксирует Сергей Карасёв на половине поля гостевой команды. За подножку соперника был назначен штрафной в пользу "шмелей".
    • Угловой
      33'
      Угловой стандарт выполняет команда "Краснодар". Сперцян выполнил подачу с правого фланга поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, Ленини наносит удар головой, сильно выше ворот.
    • 32'
      "Урал" по-прежнему не встречает своего соперника, а выжидает его на подходах к штрафной площади. "Краснодар" выжидает ошибок.
    • Фол, нарушение
      30'
      Фол в центральной части поля фиксирует Сергей Карасёв. Игрок гостевой команды толкнул рукой своего соперника, хозяева быстро разыграли.
    • 29'
      Успокоилась игра, команды не форсируют события. С мячом преимущественно находятся хозяева, но ничего конструктивного они создать не могут.
    • Опасный момент
      28'
      Опасный момент! "Краснодар" не смог использовать чистый выход один на один! Батчи выполнил прекрасный пас в коридор на ход к чужим воротам Кордобе, Джон приблизился к воротам и нанёс удар между ног вратарю, но Помазун сыграл надёжно, спасая свою команду.
    • 26'
      "Краснодар" не позволяет своему сопернику, создать возможность для контратаки, но и в то же время сам нечего не создаёт. Очень осторожно действуют футболисты.
    • 25'
      "Урал" по-прежнему действует вторым номером. "Шмели" рассчитывают только на контратаку, но дело до этого не доводят.
    • 23'
      Сафонов долго вводит мяч в игру, голкипер "Краснодара" выжидает момент передачи, болельщики начинают свистеть из-за нехватки смотрибельности футбола.
    • 22'
      Юшин технично ворвался в чужую штрафную и пробил из-под двух защитников, Сафонов не видел момент удара, но сумел прочитать полёт, отбив мяч на своего игрока.
    • 20'
      "Краснодар" в случае потери мяча очень быстро его себе возвращает. "Урал" наблюдает за футболом и не спешит с ответными действами.
    • Фол, нарушение
      19'
      Сергей Карасёв фиксирует фол у полузащитника команды "Краснодар". Ленини подыграл себе рукой в момент борьбы за нейтральный мяч.
    • 17'
      "Краснодар" завладел преимуществом и практически не расстаётся с мячом. "Урал" не проявляет активность в прессинге и просто ждёт.
    • 16'
      Быстрый гол забили "быки", посмотрим, чем ответит "Урал". Стоит отметить, что после пропущенного мяча, гости значительно прибавили в атаке.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Ленини!
      "Быки" заработали право на угловой стандарт. Сперцян выполнил подачу с правого фланга, Кордоба нанёс удар головой, Помазун справился, но на добивании играл Ленини, отправив мяч в сетку ворот!
    • 13'
      Заводятся трибуны на стадионе "Краснодар". Болельщики требуют от своей команды больше активных действий!
    • 12'
      "Шмели" убежали в контратаку, Ранджелович выполнил мягкий заброс с правой стороны у чужой штрафной, Юшин пытался нанести удар, но Волков его опередил, сбросив мяч грудью на своего голкипера.
    • Угловой
      11'
      Сперцян выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную часть штрафной, после чего был отбит на Волкова, Сергей нанёс удар по воротам, но мяч полетел сильно неточно.
    • 9'
      Хозяева задействуют длинные диагональные передачи, за счёт чего сейчас заработали право на угловой стандарт. Кулаков не позволил сопернику ворваться в штрафную, выбив мяч за лицевую линию ворот.
    • 8'
      "Краснодар" по хозяйски владеет преимуществом по контролю мяча, вынуждая соперника действовать в позиционной обороне.
    • Фол, нарушение
      6'
      Сингатулин нарушил правила против Сперцяна, толкнув его руками в спину. Фол произошёл на половине поле "быков". Сергей Карасёв назначил штрафной удар.
    • 5'
      Первый удар в створ ворот нанёс игрок команды "Краснодар". Волков технично сместился с правого фланга в центр и нанёс удар из-под защитника. Помазун надёжно поймал мяч в руки.
    • 3'
      Хозяева сегодня играют в тёмно-зелёных футболках, а гостям выдан комплект белого цвета. На первых мгновеньях матча команды не форсируют события, выдерживая спокойный темп.
    • 2'
      В Краснодаре сегодня комфортные погодные условия для игры в футбол. Прогноз погоды переменная облачность + 13 градусов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! "Быки" ввели мяч с центра поля. Поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бикфалви Эрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Юшин Александр бьет в цель!
    • 13'
      Кайо Панталеао сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Ленини Пина бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Урал.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:1 Урал

    Исход игры
    Краснодар
    86.1% (118)
    Ничья
    5.1% (7)
    Урал
    8.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.17% (83)
    Меньше
    30.83% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (88)
    Нет
    26.67% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    43.8% (60)
    1:0 Краснодар
    12.4% (17)
    2:0 Краснодар
    10.2% (14)
    3:1 Краснодар
    10.2% (14)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    1:2 Урал
    3.6% (5)
    3:2 Краснодар
    1.5% (2)
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    Краснодар
    Урал
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