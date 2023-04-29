Активно начали игру во втором тайме "шмели". Влут адресовал передачу из штрафной площади с левой стороны в центральную часть, но в место того чтобы нанести удар по воротам, Юшин адресовал без адресную передачу пяткой.

Батчи перестарался в момент отбора мяча в центральной части поля. Сиссе не смог продолжить движение из-за захвата соперника за футболку.

Грубоватый фол в исполнении Юшина на половине поля хозяев. Игрок прыгнул ногами в подкате, ударив оппонента в ногу, всё обошлось без карточки на этот раз.

Сперцян нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч не лёг как следует на ногу и свалившись полетел неточно

Очень неприятный момент произошёл с игроком команды "Урал". Сиссе на ровном месте упал на газон и подвернул сильно ногу. Потребовалось помощь медицинского штаба. Продолжение игры в этом матче для игрока остаётся под вопросом.

"Урал" стал активнее действовать в прессинге, пытаясь поймать соперника на ошибке, но в итоге гости теряют свои позиции и упускают соперника на контратаку.

Ахметов наносит удар по воротам с разворота после контратаки команды хозяев, но мяч полетел точно в руки Помазуна по центру ворот.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Юшин! "Шмели" провели хорошую атаку, с правого фланга последовала передача на линию штрафной, где Бикфалви выполнил отличную скидку грудью на Юшина, тот в одно касание нанёс удар по воротам, мяч после рикошета летит в сетку!

"Краснодар" мчит со всех сил отвечать на пропущенный мяч, началась острая атака по правому флангу поля, передачу делал Ахметов в центральную часть штрафной, но никто из партнёров не смог подставить ногу!

Небольшая пауза в игре. Сергей Карасёв остановил игру из-за того, что один игрок "Урала" получил небольшое повреждение, но всё обошлось, игрок разбегался и игра продолжилась.

Не может подняться с газона автор забитого мяча в ворота "Краснодара". Юшин получил по ногам от соперника в момент борьбы за нейтральный мяч.

35' Штрафной удар фиксирует Сергей Карасёв на половине поля гостевой команды. За подножку соперника был назначен штрафной в пользу "шмелей".

33' Угловой стандарт выполняет команда "Краснодар". Сперцян выполнил подачу с правого фланга поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, Ленини наносит удар головой, сильно выше ворот.

32' "Урал" по-прежнему не встречает своего соперника, а выжидает его на подходах к штрафной площади. "Краснодар" выжидает ошибок.

30' Фол в центральной части поля фиксирует Сергей Карасёв. Игрок гостевой команды толкнул рукой своего соперника, хозяева быстро разыграли.

29' Успокоилась игра, команды не форсируют события. С мячом преимущественно находятся хозяева, но ничего конструктивного они создать не могут.

28' Опасный момент! "Краснодар" не смог использовать чистый выход один на один! Батчи выполнил прекрасный пас в коридор на ход к чужим воротам Кордобе, Джон приблизился к воротам и нанёс удар между ног вратарю, но Помазун сыграл надёжно, спасая свою команду.

26' "Краснодар" не позволяет своему сопернику, создать возможность для контратаки, но и в то же время сам нечего не создаёт. Очень осторожно действуют футболисты.

25' "Урал" по-прежнему действует вторым номером. "Шмели" рассчитывают только на контратаку, но дело до этого не доводят.

23' Сафонов долго вводит мяч в игру, голкипер "Краснодара" выжидает момент передачи, болельщики начинают свистеть из-за нехватки смотрибельности футбола.