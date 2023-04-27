Тур: 25. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Краснодар
Урал
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.92
1.77
Среднее время на гол
46
50
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.83
Среднее время на гол
68
108
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.6
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|11
|0.46
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|0.42
|Кривцов Никита
|6
|0.25
|Ионов Алексей
|5
|0.21
|Олусегун Олакунле
|4
|0.17
|Батчи Жоау
|3
|0.13
|Кади
|3
|0.13
|Ахметов Ильзат
|2
|0.08
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.08
|Рамирес Кристиан
|2
|0.08
|Петров Сергей
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.21
|Бикфалви Эрик
|4
|0.17
|Влут Рай
|4 (2)
|0.17
|Ранджелович Лазар
|3
|0.13
|Газинский Юрий
|3
|0.13
|Мишкич Даниэль
|2
|0.08
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|Юшин Александр
|1
|0.04
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.04
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Быковский Илья
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|5
|1
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|1
|Кривцов Никита
|5
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Черников Александр
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кобнан Мозес
|2
|0
|Кади
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|8
|0
|Бевеев Мингиян
|5
|1
|Егорычев Андрей
|5
|1
|Гогличидзе Лео
|3
|1
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Урал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
8
5
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
21
11
Краснодар
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Урал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
21
Волевые поражения
29
16
Голы по времени матча
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
6
50%
61-75
5
21%
0
0%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Забито
31
15
14 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
6%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
9
29%
29%
1
7%
46-60
4
13%
5
33%
61-75
4
13%
6
40%
76-90
Пропущено
22
21
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
23%
6
29%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
5
23%
6
29%
76-90
Забито
55
27
23 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
9%
2
7%
1-15
9
16%
3
11%
16-30
9
16%
4
15%
31-45
14
25%
1
4%
46-60
9
16%
11
41%
61-75
9
16%
6
22%
76-90
Пропущено
37
39
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
4
11%
2
5%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
9
24%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1
Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3
Урал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0
Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1
Результаты матчей
Краснодар
Урал
Точный счет
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
3
7 раз 29%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
94
92
58
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
65
94
47
58
110
211
110
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
159
186
915
915
123
222
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 31
|48
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|43 - 22
|45
|5.
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|35 - 30
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|52 - 40
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 15
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|6.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (7)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Исход игры
Краснодар
77.6% (45)
Ничья
10.3% (6)
Урал
12.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (32)
Меньше
39.62% (21)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
36.2% (21)
1:0 Краснодар
13.8% (8)
2:0 Краснодар
12.1% (7)
1:1 Ничья
10.3% (6)
3:1 Краснодар
8.6% (5)
1:2 Урал
6.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!