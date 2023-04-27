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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Урал
Прогнозы 54
Краснодар 75.9% (41)
X 11.1% (6)
Урал 13% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Урал
1.92
4.30
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Урал

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.77

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.83

Среднее время на гол

68
108

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.6
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 11 0.46
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.42
Кривцов Никита 6 0.25
Ионов Алексей 5 0.21
Олусегун Олакунле 4 0.17
Батчи Жоау 3 0.13
Кади 3 0.13
Ахметов Ильзат 2 0.08
Баньяц Михайло 2 (1) 0.08
Рамирес Кристиан 2 0.08
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.21
Бикфалви Эрик 4 0.17
Влут Рай 4 (2) 0.17
Ранджелович Лазар 3 0.13
Газинский Юрий 3 0.13
Мишкич Даниэль 2 0.08
Филипенко Егор 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Рамирес Кристиан 4 1
Кривцов Никита 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Ленини Пина 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 8 0
Бевеев Мингиян 5 1
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 3 1
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0

Результаты матчей

Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Урал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

8
5
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

21
11
Краснодар
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Урал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

29
16

Голы по времени матча

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
6
50%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

31
15
14 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
6%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
9
29%
29%
1
7%
46-60
4
13%
5
33%
61-75
4
13%
6
40%
76-90

Пропущено

22
21
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
23%
6
29%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
5
23%
6
29%
76-90

Забито

55
27
23 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
9%
2
7%
1-15
9
16%
3
11%
16-30
9
16%
4
15%
31-45
14
25%
1
4%
46-60
9
16%
11
41%
61-75
9
16%
6
22%
76-90

Пропущено

37
39
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
4
11%
2
5%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
9
24%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1
Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3
Урал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0
Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1

Результаты матчей

Краснодар
Урал

Точный счет

3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
3
7 раз 29%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
2
1.5
5
8
4
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
5
9
4
1.5
4
7
5
8
2.5
1
10
2
11
3.5
1
10
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
15
9
18
6
1.5
9
15
9
15
2.5
1
23
2
22
3.5
1
23
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 22 часа 2 минуты.



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    • Прогнозы 54
    Краснодар 75.9% (41)
    X 11.1% (6)
    Урал 13% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Урал
    1.92
    4.30
    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Урал

    Исход игры
    Краснодар
    77.6% (45)
    Ничья
    10.3% (6)
    Урал
    12.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    36.2% (21)
    1:0 Краснодар
    13.8% (8)
    2:0 Краснодар
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    10.3% (6)
    3:1 Краснодар
    8.6% (5)
    1:2 Урал
    6.9% (4)
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