Заболотный получил удар по ногам перед штрафной ЦСКА. Мне кажется, что там повреждение может быть серьезное у Антона. Пока не поднимается он с газона.

Штрафной удар заработали игроки "Ахмата" на дужке штрафной. Семёнов пробивал по воротам ЦСКА, но угодил в стоящего в "стенке" защитника.

У "Ахмата" уже целая бригада запасных футболистов отправилась разминаться. Мне кажется, что уже в перерыве на футбольном поле будет замена.

Садулаев с левого фланга снова простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но успел сыграть Дивеев. Головой Игорь выносит мяч в центр поля.

Виллиан получил сейчас передачу, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где Карапузов добирается до сферы, вынося ее в аут.

По сути, пока никаких проблем по ходу встречи нет у ЦСКА. Преимущество в два очка выглядит убедительным. В свою очередь, южане практически ничего не могут придумать впереди.

Шелия стал чаще себя предлагать партнерам впереди. Несколько раз его подключали к атаке партнеры. Георгий несколько раз выбивал мяч на чужую половину поля. Но неудачно.

28' Садулаев классно с левого края ворвался в чужую штрафную, после чего прострелил мяч на Агаларова... Тот выстрел по центру, и мяч угодил в ногу защитнику.

27' Виллиан с правого края отдавал пас в центр Набабкину, тот подал мяч в штрафную соперника, но на выходе уверенно сыграл вратарь, забравший сферу в перчатки.

26' На Медину пошла передача в штрафную "Ахмата", но у игрока ЦСКА было зафиксировано новое положение "вне игры". Арбитры офсайд определили.

25' Для Ивана Облякова и вовсе хорошо этот сезон проходит. Как и для его партнеров - Чалова и Заболотного, которые также показывают прекрасную игру и немало голов забивают.

24' Середина первого тайма у нас идет сейчас. Мне кажется, что полностью владеет преимуществом ЦСКА в эти минуты. Да и вообще - по ходу первой половины игры "армейцы" действуют прекрасно.

22' Шелия, как мне кажется, не может поверить в то, что на поле происходит. По сути, два опасных момента создал ЦСКА у ворот соперника, забив два мяча. Фантастическая реализация.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБЛЯКОВ! 0:2!

Второй гол ЦСКА получает! На полном ходу от Кучаева получает передачу Обляков. Иван в окружении трех защитников находился, но это не помешало ему нанести удар по воротам соперника и забить второй мяч.