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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Ахмат
0:2
Первый тайм: 30'
ЦСКА Москва
0'
0:1
2' Гол
Обляков Иван
0:2
22' Гол
Обляков Иван
0:2. Гол Ивана Облякова (видео)....
0:1. Гол Ивана Облякова (видео)....

Ход матча

2'
0:1
Обляков Иван
22'
0:2
Обляков Иван
Прогнозы 165
Ахмат 10.9% (18)
X 27.9% (46)
ЦСКА Москва 61.2% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
ЦСКА Москва
37.00
3.68
2.14
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
23
Швец
Антон
29
Ильин
Владимир
17
Карапузов
Владислав
11
Садулаев
Лечи
77
Агаларов
Гамид
35
Акинфеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
78
Дивеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
22
Гайич
Милан
III
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
28
Медина
Хесус
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
20
Кучаев
Константин
Ахмат
4-2-3-1
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Ахмат
ЦСКА Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед

31 матч

12.9%
12.9%
74.2%
4 победы 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

9.7%
38.7%
51.6%
3 победы 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.71
0.47

Среднее время на гол

126
191

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.79

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 7 0.28
Конате Мохамед II 7 0.28
Бериша Бернард 5 (2) 0.2
Харин Евгений 4 0.16
Ильин Владимир 3 0.12
Садулаев Лечи 2 0.08
Швец Антон 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Олейников Иван 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Агаларов Гамид 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 14 (4) 0.56
Обляков Иван 7 0.28
Медина Хесус 6 (2) 0.24
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.24
Заболотный Антон 3 0.12
Кучаев Константин 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Дивеев Игорь 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 9 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Конате Мохамед II 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Карапузов Владислав 4 0
Семёнов Андрей 3 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Зделар Саша 5 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Гайич Милан III 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Заболотный Антон 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ЦСКА Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
5
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

14
29
Ахмат
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
27%
4
31%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
33%
4
29%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
5
25%
1
3%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
2
10%
7
24%
61-75
4
20%
5
17%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
5
28%
4
44%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Забито

35
42
21 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
9
26%
5
12%
1-15
3
9%
9
21%
16-30
9
26%
9
21%
31-45
5
14%
3
7%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
6
17%
7
17%
76-90

Пропущено

30
23
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
1
3%
0
0%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
4
13%
6
26%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
8
27%
5
22%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

Ахмат
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:2
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
2
7 раз 29%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ахмат
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
20
4
11
13
1.5
13
11
3
21
2.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 25 14 6 5 45 - 22 48
5.
Ахмат
 0:2 Заявка 25 12 4 9 35 - 32 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
6.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Ахмат
 0:2 Заявка 13 6 2 5 15 - 14 20
9.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 13 6 3 4 16 - 13 21
5.
Ахмат
 0:2 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
16.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Шелия стал чаще себя предлагать партнерам впереди. Несколько раз его подключали к атаке партнеры. Георгий несколько раз выбивал мяч на чужую половину поля. Но неудачно. 
  • 36'
    По сути, пока никаких проблем по ходу встречи нет у ЦСКА. Преимущество в два очка выглядит убедительным. В свою очередь, южане практически ничего не могут придумать впереди.
  • 35'
    Виллиан получил сейчас передачу, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где Карапузов добирается до сферы, вынося ее в аут.
  • 34'
    Садулаев с левого фланга снова простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но успел сыграть Дивеев. Головой Игорь выносит мяч в центр поля.
  • 32'
    У "Ахмата" уже целая бригада запасных футболистов отправилась разминаться. Мне кажется, что уже в перерыве на футбольном поле будет замена. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Штрафной удар заработали игроки "Ахмата" на дужке штрафной. Семёнов пробивал по воротам ЦСКА, но угодил в стоящего в "стенке" защитника. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Заболотный получил удар по ногам перед штрафной ЦСКА. Мне кажется, что там повреждение может быть серьезное у Антона. Пока не поднимается он с газона.
  • 28'
    Садулаев классно с левого края ворвался в чужую штрафную, после чего прострелил мяч на Агаларова... Тот выстрел по центру, и мяч угодил в ногу защитнику.
  • 27'
    Виллиан с правого края отдавал пас в центр Набабкину, тот подал мяч в штрафную соперника, но на выходе уверенно сыграл вратарь, забравший сферу в перчатки.
  • Офсайд
    26'
    На Медину пошла передача в штрафную "Ахмата", но у игрока ЦСКА было зафиксировано новое положение "вне игры". Арбитры офсайд определили. 
  • 25'
    Для Ивана Облякова и вовсе хорошо этот сезон проходит. Как и для его партнеров - Чалова и Заболотного, которые также показывают прекрасную игру и немало голов забивают.
  • 24'
    Середина первого тайма у нас идет сейчас. Мне кажется, что полностью владеет преимуществом ЦСКА в эти минуты. Да и вообще - по ходу первой половины игры "армейцы" действуют прекрасно.
  • 22'
    Шелия, как мне кажется, не может поверить в то, что на поле происходит. По сути, два опасных момента создал ЦСКА у ворот соперника, забив два мяча. Фантастическая реализация.
  • 2 гола - дубль!
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБЛЯКОВ! 0:2!
    Второй гол ЦСКА получает! На полном ходу от Кучаева получает передачу Обляков. Иван в окружении трех защитников находился, но это не помешало ему нанести удар по воротам соперника и забить второй мяч.
  • 20'
    Заболотный с Семёновым за мяч поборолся, однако потерял снаряд под прессингом оппонента. Мяч был выбит за пределы поля.
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    • 19'
      Чуть активнее сейчас ЦСКА задвигался, быстрее заиграл. Мне кажется, что коллектив "армейцев" все держит под своим контролем. В своих руках. 
    • 18'
      Оба наставника с первых минут у кромки поля стоят. Мне кажется, что каждый из тренеров уже подготовил свои определенные внутренние перестановки, которые команды будут готовы применить в игру.
    • 16'
      Снова дальний удар игроки ЦСКА сейчас нанести. Гайич пробил  23-х метров в правый угол, но голкипер "Ахмата" был к такому повороту готов.
    • 15'
      Швец выполнял передачу на Ильина, который с левого края штрафной наносил удар по воротам, но мяч угодил в ногу одному из защитников.
    • Офсайд
      14'
      В офсайде сейчас оказался один из игроков ЦСКА, который с мячом оказался на правом фланге, но линейный поднял флажок. Было "вне игры".
    • Угловой
      13'
      ЦСКА теперь заработал угловой. Подача с левого края на Дивеева, который головой направил сферу значительно выше цели. Мяч полетел в сторону рамки "Ахмата", но слишком неточно.
    • Угловой
      11'
      Угловой подали с правого края сейчас футболисты "Ахмата". Последовал навес с правого края на дальнюю штангу, где до мяча первыми  добрались "армейцы".
    • 9'
      В центре поля удар по ногам Облякова прилетел, но свистка судьи не последовало, несмотря на все возмущения футболистов "армейцев". Игра продолжилась.
    • 8'
      "Ахмат" свою атаку по левому флангу снова организовывал, однако подача от Садулаева в район 11-метровой отметки оставляла желать лучшего.
    • Фол, нарушение
      7'
      Гайич получил удар по ноге в центре поля. Фол зафиксировала судейская бригада. Без желтой карточки дело обошлось.
    • 6'
      Садулаев на левом краю штрафной получил мяч, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но мяч полетел значительно выше рамки "армейцев".
    • 5'
      Вот так старт для ЦСКА. Красивая атака, и сразу же удается вырваться вперед "армейцам". Посмотрим, что придумает впереди "Ахмат".
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБЛЯКОВ! 0:1!
      Забивает быстрый гол ЦСКА! Гайич с правого края прострелил мяч в штрафную. Там не удалось Заболотному отправить мяч в сетку, но сделал это Обляков, который переправил сферу в сетку! Гол засчитан!
    • 2'
      Футболисты "Ахмата" вышли на футбольный газон в белых цветах, а игроки ЦСКА предстали в красно-синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будет слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Обляков Иван бьет в цель!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Обляков Иван бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:2 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ахмат
    10.9% (18)
    Ничья
    27.9% (46)
    ЦСКА Москва
    61.2% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    27.9% (46)
    1:1 Ничья
    23.6% (39)
    0:1 ЦСКА Москва
    10.3% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    4.8% (8)
    2:1 Ахмат
    2.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (3)
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    Ахмат
    ЦСКА Москва
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