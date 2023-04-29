Тур: 25. Стадион: Ахмат-Арена.
0:2
Первый тайм: 30'
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
0:1
22'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
5.80 Ничья со счётом 1:1
-
-
-
-
-
-
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
23
Швец
Антон
78
Дивеев
Игорь
28
Медина
Хесус
10
Обляков
Иван
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеНападающий
-
99 Черняк ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Носков ЕгорПолузащитник
-
77 Агапов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Ахмат
ЦСКА Москва
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед
31 матч
12.9%
12.9%
74.2%
4 победы 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
9.7%
38.7%
51.6%
3 победы 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.71
0.47
Среднее время на гол
126
191
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.79
Среднее время на гол
46
50
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.39
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
64
84
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимофеев Артём
|7
|0.28
|Конате Мохамед II
|7
|0.28
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.2
|Харин Евгений
|4
|0.16
|Ильин Владимир
|3
|0.12
|Садулаев Лечи
|2
|0.08
|Швец Антон
|2
|0.08
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Агаларов Гамид
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|14 (4)
|0.56
|Обляков Иван
|7
|0.28
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.24
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.24
|Заболотный Антон
|3
|0.12
|Кучаев Константин
|2
|0.08
|Виллиан Роша
|2
|0.08
|Дивеев Игорь
|1
|0.04
|Набабкин Кирилл
|1
|0.04
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|9
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Карапузов Владислав
|4
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Зделар Саша
|5
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Обляков Иван
|3
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Гайич Милан III
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ЦСКА Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
5
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
14
29
Ахмат
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
18
34
Голы по времени матча
Забито
15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
27%
4
31%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
33%
4
29%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
5
25%
1
3%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
2
10%
7
24%
61-75
4
20%
5
17%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
5
28%
4
44%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
2
11%
1
11%
76-90
Забито
35
42
21 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
9
26%
5
12%
1-15
3
9%
9
21%
16-30
9
26%
9
21%
31-45
5
14%
3
7%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
6
17%
7
17%
76-90
Пропущено
30
23
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
1
3%
0
0%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
4
13%
6
26%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
8
27%
5
22%
61-75
5
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1
Результаты матчей
Ахмат
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:2
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
2
7 раз 29%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ахмат
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
48
84
111
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
75
57
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
204
1113
1311
321
618
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 31
|48
|4.
|2:0 Заявка
|25
|14
|6
|5
|45 - 22
|48
|5.
|0:2 Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 32
|40
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|52 - 40
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 15
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|6.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 13
|21
|5.
|0:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (7)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
-
5.80 Ничья со счётом 1:1
-
-
-
-
-
-
Прогнозы на матч Ахмат 0:2 ЦСКА Москва
Исход игры
Ахмат
10.9% (18)
Ничья
27.9% (46)
ЦСКА Москва
61.2% (101)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
27.9% (46)
1:1 Ничья
23.6% (39)
0:1 ЦСКА Москва
10.3% (17)
0:2 ЦСКА Москва
4.8% (8)
2:1 Ахмат
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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