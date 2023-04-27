  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 66
Ахмат 7.6% (5)
X 30.3% (20)
ЦСКА Москва 62.1% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
ЦСКА Москва
3.64
3.62
2.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
ЦСКА Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед

31 матч

12.9%
12.9%
74.2%
4 победы 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

9.7%
38.7%
51.6%
3 победы 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.71
0.47

Среднее время на гол

126
191

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.79

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 7 0.29
Конате Мохамед II 7 0.29
Бериша Бернард 5 (2) 0.21
Харин Евгений 4 0.17
Ильин Владимир 3 0.13
Садулаев Лечи 2 0.08
Швец Антон 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Олейников Иван 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Агаларов Гамид 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 14 (4) 0.58
Медина Хесус 6 (2) 0.25
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.25
Обляков Иван 5 0.21
Заболотный Антон 3 0.13
Кучаев Константин 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Дивеев Игорь 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 9 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Конате Мохамед II 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Карапузов Владислав 4 0
Семёнов Андрей 3 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Зделар Саша 5 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Гайич Милан III 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Заболотный Антон 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ЦСКА Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
5
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

14
29
Ахмат
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
27%
4
31%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
33%
4
29%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
5
25%
1
3%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
2
10%
7
24%
61-75
4
20%
5
17%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
5
28%
4
44%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Забито

35
42
21 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
9
26%
5
12%
1-15
3
9%
9
21%
16-30
9
26%
9
21%
31-45
5
14%
3
7%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
6
17%
7
17%
76-90

Пропущено

30
23
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
1
3%
0
0%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
4
13%
6
26%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
8
27%
5
22%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

Ахмат
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:2
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
2
7 раз 29%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ахмат
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
20
4
11
13
1.5
13
11
3
21
2.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 19 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Ахмат 7.6% (5)
    X 30.3% (20)
    ЦСКА Москва 62.1% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.64
    3.62
    2.22
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ахмат - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ахмат
    9% (6)
    Ничья
    29.9% (20)
    ЦСКА Москва
    61.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (22)
    Меньше
    60.71% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    26.9% (18)
    1:1 Ничья
    26.9% (18)
    0:1 ЦСКА Москва
    14.9% (10)
    0:2 ЦСКА Москва
    7.5% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ахмат
    ЦСКА Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     