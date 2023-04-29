Тур: 25. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
23
Бейл
Гленн
11
Ежов
Роман
77
Ренан
Роберт
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бейл ГленнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Тоцкий ЕгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Ренан РобертЗащитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Крылья Советов
Зенит
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
25 матчей
8%
16%
76%
2 победы 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.75
0.85
Среднее время на гол
120
106
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
1.4
1.44
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
62
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|6
|0.25
|Ежов Роман
|3
|0.13
|Пиняев Сергей
|3
|0.13
|Костанца Фернандо
|3
|0.13
|Шитов Владислав
|2
|0.08
|Коваленко Александр
|1
|0.04
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.04
|Якуба Денис
|1
|0.04
|Рахманович Амер
|1
|0.04
|Гапонов Илья
|1
|0.04
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.04
|Чиркович Александар
|1
|0.04
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|18 (1)
|0.75
|Сергеев Иван
|8
|0.33
|Вендел Маркус
|8
|0.33
|Мостовой Андрей
|7
|0.29
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.21
|Мантуан Густаво
|4
|0.17
|Клаудиньо
|3
|0.13
|Барриос Вильмар
|1
|0.04
|Ерохин Александр
|1
|0.04
|Ловрен Деян
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|4
|1
|Солдатенков Александр
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Рахманович Амер
|3
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Коваленко Александр
|2
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Кержаков Михаил
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Зенит
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
2
Крылья Советов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Зенит
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
2
Волевые поражения
12
40
Крылья Советов
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Зенит
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
16
42
Голы по времени матча
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
38%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
17
41
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
2
12%
7
17%
1-15
2
12%
5
12%
16-30
2
12%
5
12%
31-45
5
29%
29%
4
10%
46-60
4
24%
7
17%
61-75
2
12%
13
32%
76-90
Пропущено
23
8
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
4
17%
2
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
1
4%
2
25%
46-60
6
26%
2
25%
61-75
5
22%
2
25%
76-90
Забито
25
58
9 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
3
12%
7
12%
1-15
3
12%
8
14%
16-30
3
12%
8
14%
31-45
5
20%
9
16%
46-60
7
28%
10
17%
61-75
4
16%
16
28%
76-90
Пропущено
34
14
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 11
5
15%
3
21%
1-15
6
18%
2
14%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
8
24%
3
21%
61-75
6
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0
Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Зенит
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
2
7 раз 29%
3
6 раз 25%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
58
66
112
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
213
717
177
123
1014
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 31
|48
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|43 - 22
|45
|5.
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|35 - 30
|40
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|52 - 40
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 15
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|6.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (7)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит
Исход игры
Крылья Советов
5.3% (8)
Ничья
9.3% (14)
Зенит
85.4% (129)
Тотал 2.5
Больше
64.17% (77)
Меньше
35.83% (43)
Обе команды забьют
Да
67.5% (81)
Нет
32.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Зенит
32.5% (49)
0:2 Зенит
15.2% (23)
1:3 Зенит
11.3% (17)
0:1 Зенит
6.6% (10)
1:1 Ничья
4.6% (7)
2:1 Крылья Советов
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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