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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Зенит
Прогнозы 69
Крылья Советов 8.7% (6)
X 8.7% (6)
Зенит 82.6% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Зенит
5.50
5.30
1.70
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История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

25 матчей

8%
16%
76%
2 победы 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.75
0.85

Среднее время на гол

120
106

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.4
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
62

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 6 0.25
Ежов Роман 3 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Костанца Фернандо 3 0.13
Шитов Владислав 2 0.08
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Цыпченко Дмитрий 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 18 (1) 0.75
Сергеев Иван 8 0.33
Вендел Маркус 8 0.33
Мостовой Андрей 7 0.29
Кузяев Далер 5 (2) 0.21
Мантуан Густаво 4 0.17
Клаудиньо 3 0.13
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 4 1
Солдатенков Александр 5 0
Ежов Роман 4 0
Рахманович Амер 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Писарский Владимир 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Вендел Маркус 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Клаудиньо 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Зенит
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
2
Крылья Советов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Зенит
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
2

Волевые поражения

12
40
Крылья Советов
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Зенит
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

16
42

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
38%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

17
41
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
2
12%
7
17%
1-15
2
12%
5
12%
16-30
2
12%
5
12%
31-45
5
29%
29%
4
10%
46-60
4
24%
7
17%
61-75
2
12%
13
32%
76-90

Пропущено

23
8
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
4
17%
2
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
1
4%
2
25%
46-60
6
26%
2
25%
61-75
5
22%
2
25%
76-90

Забито

25
58
9 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
3
12%
7
12%
1-15
3
12%
8
14%
16-30
3
12%
8
14%
31-45
5
20%
9
16%
46-60
7
28%
10
17%
61-75
4
16%
16
28%
76-90

Пропущено

34
14
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 11
5
15%
3
21%
1-15
6
18%
2
14%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
8
24%
3
21%
61-75
6
18%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0
Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Зенит

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
2
7 раз 29%
3
6 раз 25%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
11
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
6
6
1
12
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
21
3
7
17
1.5
17
7
1
23
2.5
10
14
1
23
3.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 17 часов 1 минуту.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Зенит.
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    • Прогнозы 69
    Крылья Советов 8.7% (6)
    X 8.7% (6)
    Зенит 82.6% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Зенит
    5.50
    5.30
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Зенит онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит

    Исход игры
    Крылья Советов
    8.3% (6)
    Ничья
    8.3% (6)
    Зенит
    83.3% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.08% (41)
    Меньше
    34.92% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (42)
    Нет
    33.33% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    34.7% (25)
    0:2 Зенит
    13.9% (10)
    1:3 Зенит
    11.1% (8)
    0:1 Зенит
    8.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (3)
    2:1 Крылья Советов
    2.8% (2)
    1:0 Крылья Советов
    2.8% (2)
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