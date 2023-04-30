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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Вальядолид
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 125
Вальядолид 1.6% (2)
X 3.2% (4)
Атлетико М 95.2% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вальядолид
Ничья
Атлетико М
5.73
5.45
1.71
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
2
Луис
Перез
8
Мончу
Рамон
20
Онгла
Мартин
6
Агуадо
Альваро
4
Перес
Кике
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
1
Грбич
Иво
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
Вальядолид
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Вальядолид
Атлетико М

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:0
П
2:3
П
3:0
П
0:2
П
0:3
П
2:1
П
3:1
П
0:4
П
1:2
П
2:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
0:0
ПД
4:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.7

Среднее время на гол

115
128

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2
1.89

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.42
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
71

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 6 0.19
Леон Серхио 5 (1) 0.16
Мончу Рамон 3 0.1
Роке Меса 2 0.06
Амалла Селим 2 0.06
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 11 0.35
Мората Альваро 11 0.35
Корреа Анхель 6 0.19
Карраско Янник 4 0.13
Фелиш Жоау 3 0.1
Депай Мемфис 3 0.1
Эрмосо Марио 3 0.1
Де Пауль Родриго 2 0.06
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Молина Науэль 1 0.03
Ньигес Сауль 1 0.03
Хименес Хосе 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 9 1
Санчес Хавьер 10 0
Мончу Рамон 8 0
Перес Кике 7 0
Онгла Мартин 5 1
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Хименес Хосе 8 0
Молина Науэль 6 1
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 3 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Грбич Иво 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Карраско Янник 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Атлетико М
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
4
Вальядолид
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Атлетико М
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
5

Волевые поражения

8
30
Вальядолид
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
48% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Атлетико М
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

32
7

Волевые поражения

12
34

Голы по времени матча

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Пропущено

16
11
2 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
50%
6
55%
76-90

Забито

11
31
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 17
3
27%
3
10%
1-15
2
18%
7
23%
16-30
3
27%
3
10%
31-45
1
9%
7
23%
46-60
1
9%
5
16%
61-75
1
9%
6
19%
76-90

Пропущено

34
13
19 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
6%
0
0%
1-15
11
32%
3
23%
16-30
6
18%
2
15%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
4
12%
4
31%
61-75
9
26%
4
31%
76-90

Забито

27
49
14 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 23
14 Не забивали 4
3
11%
5
10%
1-15
5
19%
11
22%
16-30
6
22%
3
6%
31-45
2
7%
11
22%
46-60
6
22%
9
18%
61-75
5
19%
10
20%
76-90

Пропущено

50
24
21 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 18
2
4%
1
4%
1-15
12
24%
4
17%
16-30
7
14%
4
17%
31-45
6
12%
1
4%
46-60
6
12%
4
17%
61-75
17
34%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0
Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Вальядолид
Атлетико М

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
2
4
11
1.5
8
8
2
13
2.5
5
11
1
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
2
2
14
1.5
5
10
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
27
4
6
25
1.5
13
18
3
28
2.5
6
25
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Вальядолид" сыграет дома с мадридским "Атлетико". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2023, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

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  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 125
Вальядолид 1.6% (2)
X 3.2% (4)
Атлетико М 95.2% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Атлетико М
5.73
5.45
1.71
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетико М

Исход игры
Вальядолид
1.6% (2)
Ничья
3.2% (4)
Атлетико М
95.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
47.83% (55)
Нет
52.17% (60)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
38.4% (48)
0:1 Атлетико М
26.4% (33)
0:2 Атлетико М
19.2% (24)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:3 Атлетико М
1.6% (2)
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