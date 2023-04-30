Тур: 32. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Позже
20
Онгла
Мартин
25
Ларин
Кайл
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
-
39 Роза ЛукасЗащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paulo Pezzolano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Доэрти МэттЗащитник
-
36 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Атлетико М
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
19 матчей
10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.78
0.7
Среднее время на гол
115
128
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
2
1.89
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.42
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
71
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|6
|0.19
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.16
|Мончу Рамон
|3
|0.1
|Роке Меса
|2
|0.06
|Амалла Селим
|2
|0.06
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|11
|0.35
|Мората Альваро
|11
|0.35
|Корреа Анхель
|6
|0.19
|Карраско Янник
|4
|0.13
|Фелиш Жоау
|3
|0.1
|Депай Мемфис
|3
|0.1
|Эрмосо Марио
|3
|0.1
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Молина Науэль
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Хименес Хосе
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|9
|1
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Мончу Рамон
|8
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Онгла Мартин
|5
|1
|Масип Хорди
|4
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Хименес Хосе
|8
|0
|Молина Науэль
|6
|1
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Атлетико М
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
4
Вальядолид
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Атлетико М
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
5
Волевые поражения
8
30
Вальядолид
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
48% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Атлетико М
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
32
7
Волевые поражения
12
34
Голы по времени матча
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Пропущено
16
11
2 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
50%
6
55%
76-90
Забито
11
31
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 17
3
27%
3
10%
1-15
2
18%
7
23%
16-30
3
27%
3
10%
31-45
1
9%
7
23%
46-60
1
9%
5
16%
61-75
1
9%
6
19%
76-90
Пропущено
34
13
19 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
6%
0
0%
1-15
11
32%
3
23%
16-30
6
18%
2
15%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
4
12%
4
31%
61-75
9
26%
4
31%
76-90
Забито
27
49
14 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 23
14 Не забивали 4
3
11%
5
10%
1-15
5
19%
11
22%
16-30
6
22%
3
6%
31-45
2
7%
11
22%
46-60
6
22%
9
18%
61-75
5
19%
10
20%
76-90
Пропущено
50
24
21 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 18
2
4%
1
4%
1-15
12
24%
4
17%
16-30
7
14%
4
17%
31-45
6
12%
1
4%
46-60
6
12%
4
17%
61-75
17
34%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0
Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2
Результаты матчей
Вальядолид
Атлетико М
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
142
411
88
213
511
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
132
214
510
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
274
625
1318
328
625
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|29 - 42
|31
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетико М
Исход игры
Вальядолид
1.6% (2)
Ничья
3.2% (4)
Атлетико М
95.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
47.83% (55)
Нет
52.17% (60)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
38.4% (48)
0:1 Атлетико М
26.4% (33)
0:2 Атлетико М
19.2% (24)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:3 Атлетико М
1.6% (2)
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