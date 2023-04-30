Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Javier Guerra нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Илайш Мориба не смог попасть в створ ударом издали

Тактическая замена. Нико Гонсалес уходит с поля и его заменяет Javier Guerra

Javier Guerra не смог попасть в створ ударом издали

Илайш Мориба не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Raul Parra ослабляет давление, выбив мяч.

46' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

43' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Кадис

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

41' Шанс! Нико Гонсалес из команды Валенсия пробил головой, но мимо

39' Собрино Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

37' Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.

36' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

35' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

34' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Лато Тони

33' Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Нико Гонсалес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Raul Parra ослабляет давление, выбив мяч.

31' Удар от ворот произведет Кадис

31' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Юнус Муса из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Иван Алехо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Валенсия

21' Собрино Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Лато Тони

20' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гвардиола Серхи из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Дженк Озкаджар наказан за толчок Иван Алехо

14' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Илайш Мориба.

11' Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.

11' Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.

10' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

4' Удар от ворот произведет Валенсия

4' Рамос Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Дженк Озкаджар ошибается в защите.

4' Удар от ворот произведет Кадис

3' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Валенсия

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кадис начинает с центра поля