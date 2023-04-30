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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 18650 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Кадис
2:1
Конец матча
Валенсия
0'
1:0
39' Гол
Эскаланте Гонсало
2:0
46' Гол
Гвардиола Серхи
2:1
51' Гол
Лино Сэмуел
60' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
75' Желтая карточка
Кастильехо Самуэль
85' Желтая карточка
Собрино Рубен
85' Желтая карточка
Мориба Илайкс
89' Желтая карточка
Лосано Энтони
90' Желтая карточка
Ледесма Херемиас
90' Желтая карточка
Эрнандес Луис
90' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
90'+7

Ход матча

39'
Эскаланте Гонсало
(Собрино Рубен)
1:0
46'
Гвардиола Серхи
(Эспино Альфонсо)
2:0
51'
2:1
Лино Сэмуел
56'
 
Лопес Диего
Муса Юнус
56'
 
Кастильехо Самуэль
Кёмерт Эрай
58'
Мере Хорхе
Хименес Фали
 
59'
Бонгонда Тео
Алехо Иван
 
60'
Сан Эметерио Феде
 
67'
Алькарас Рубен
Рамос Кристофер
 
67'
Мбайе Мамаду
Парра Рауль
 
71'
 
Герра Хавьер
Нико Гонсалес
71'
 
Корреа Тьерри
Фулкье Димитри
72'
Лосано Энтони
Гвардиола Серхи
 
75'
 
Кастильехо Самуэль
82'
 
Кавани Эдинсон
Лато Тони
85'
Собрино Рубен
 
85'
 
Мориба Илайкс
89'
Лосано Энтони
 
90'
Ледесма Херемиас
 
90'
Эрнандес Луис
 
90'
Эспино Альфонсо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Кадис 16.1% (20)
X 37.9% (47)
Валенсия 46% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
2
Парра
Рауль
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
17
Эскаланте
Гонсало
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
19
Гвардиола
Серхи
25
Мамардашвили
Георгий
24
Кёмерт
Эрай
12
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
20
Фулкье
Димитри
3
Лато
Тони
4
Муса
Юнус
8
Мориба
Илайкс
17
Нико
Гонсалес
16
Лино
Сэмуел
19
Дуро
Уго
Кадис
4-4-2
Валенсия
5-3-2

История личных встреч

Кадис
Валенсия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
КК
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.6

Среднее время на гол

135
150

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
180

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эскаланте Гонсало 3 0.09
Гвардиола Серхи 3 0.09
Перес Лукас 3 0.09
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Алькарас Рубен 3 (2) 0.09
Бонгонда Тео 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Негредо Альваро 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.16
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.16
Лино Сэмуел 4 0.13
Кастильехо Самуэль 4 0.13
Дьякаби Муктар 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Фулкье Димитри 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 1
Собрино Рубен 10 0
Сан Эметерио Феде 10 0
Алькарас Рубен 8 1
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Хименес Фали 5 0
Лосано Энтони 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Мари Хосе 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Эскаланте Гонсало 2 0
Ледесма Херемиас 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0
Парра Рауль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 9 0
Мориба Илайкс 4 2
Кастильехо Самуэль 7 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кёмерт Эрай 4 1
Дуро Уго 5 0
Гильямон Уго 5 0
Кавани Эдинсон 4 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Перес Фран 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Кадис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Валенсия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
10
Кадис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Валенсия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

6
20
Кадис
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
50% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Валенсия
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

12
30

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
24%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

22
22
3 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
2
9%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
5
23%
7
32%
46-60
6
27%
2
9%
61-75
8
36%
6
27%
76-90

Забито

8
22
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
1
13%
2
9%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
50%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
25%
6
27%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
5
23%
6
35%
61-75
7
32%
3
18%
76-90

Забито

25
35
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
16 Не забивали 12
5
20%
4
11%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
5
20%
7
20%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
8
32%
8
23%
76-90

Пропущено

44
39
12 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 27
1
2%
5
13%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
9
20%
5
13%
31-45
6
14%
9
23%
46-60
11
25%
8
21%
61-75
15
34%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2
Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2
Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3

Результаты матчей

Кадис
Валенсия

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 25%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кадис
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
6
10
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
7
1
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
21
11
7
25
1.5
9
23
1
31
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 31 15 5 11 43 - 32 50
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
19.
Эспаньол
 Заявка 31 6 10 15 37 - 53 28
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Вильярреал
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 13 (2)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 94'
      Дуро Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 94'
      Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Илайш Мориба из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
    • 92'
      Мбайе Мамаду из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Мбайе Мамаду выиграл воздушное противоборство у Дуро Уго.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Желтая карточка
      91'
      Глупую желтую получил Эрнандес Луис за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Лино Сэмуел
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Кадис: 54%, Валенсия: 46%.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Фол, нарушение
      47'
      Фулкье Димитри задерживает мяч рукой
    • Угловой
      47'
      Лато Тони из команды Валенсия подал угловой слева.
    • 46'
      Raul Parra ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Кадис: 55%, Валенсия: 45%.
    • 45'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 41'
      Шанс! Нико Гонсалес из команды Валенсия пробил головой, но мимо
    • 41'
      Рамос Кристофер из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 39'
      Собрино Рубен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      ГОООООЛ - Эскаланте Гонсало Кадис забивает ударом головой
    • 39'
      Собрино Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 38'
      Кадис контролирует мяч.
    • 37'
      Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      37'
      Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.
    • 37'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Контроль мяча: Кадис: 56%, Валенсия: 44%.
    • 36'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 35'
      Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Кадис контролирует мяч.
    • 34'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Лато Тони.
    • 33'
      Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 33'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Нико Гонсалес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Raul Parra ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 31'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Нико Гонсалес из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Эскаланте Гонсало
    • 30'
      Контроль мяча: Кадис: 61%, Валенсия: 39%.
    • 30'
      Валенсия контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
    • 29'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Рамос Кристофер из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Кёмерт Эрай
    • 27'
      Эрнандес Луис выиграл воздушное противоборство у Дуро Уго.
    • 27'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Кадис: 62%, Валенсия: 38%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Лато Тони из команды Валенсия опасно и грубо сыграл. Ледесма Херемиас пострадал.
    • 25'
      Эрнандес Луис успешно блокирует удар.
    • 24'
      Лино Сэмуел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Юнус Муса из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Валенсия начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Нико Гонсалес
    • 23'
      Лато Тони ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      23'
      Иван Алехо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Кёмерт Эрай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 22'
      Кадис контролирует мяч.
    • 22'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 21'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Собрино Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Контроль мяча: Кадис: 60%, Валенсия: 40%.
    • 20'
      Дьякаби Муктар успешно блокирует удар.
    • 20'
      Гвардиола Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Лато Тони.
    • 20'
      Рамос Кристофер выиграл воздушное противоборство у Кёмерт Эрай.
    • 20'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 19'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Рамос Кристофер выиграл воздушное противоборство у Кёмерт Эрай.
    • Фол, нарушение
      19'
      Юнус Муса из команды Валенсия толкнул локтем оппонента. Это Эспино Альфонсо заработал фол
    • 18'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Кадис контролирует мяч.
    • 16'
      Гвардиола Серхи из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Кадис: 54%, Валенсия: 46%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Дженк Озкаджар наказан за толчок Иван Алехо
    • 14'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Эскаланте Гонсало из команды Кадис опасно и грубо сыграл. Лино Сэмуел пострадал.
    • 13'
      Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Илайш Мориба.
    • 11'
      Кадис контролирует мяч.
    • Угловой
      11'
      Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.
    • 11'
      Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Кадис: 49%, Валенсия: 51%.
    • 9'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия заходит слишком далеко, он валит Raul Parra.
    • 7'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • Офсайд
      5'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Кадис: 35%, Валенсия: 65%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 4'
      Рамос Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Дженк Озкаджар ошибается в защите.
    • 4'
      Кадис начинает контратаку
    • 4'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 3'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Сан Эметерио Феде наказан за толчок Илайш Мориба
    • 3'
      Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Кадис начинает контратаку
    • 2'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Кадис 16.1% (20)
    X 37.9% (47)
    Валенсия 46% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 2:1 Валенсия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 2:1 Валенсия

    Исход игры
    Кадис
    16.1% (20)
    Ничья
    37.9% (47)
    Валенсия
    46% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.17% (35)
    Меньше
    69.83% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    62.93% (73)
    Нет
    37.07% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (38)
    1:2 Валенсия
    21.8% (27)
    0:1 Валенсия
    18.5% (23)
    1:0 Кадис
    8.9% (11)
    2:1 Кадис
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    0:2 Валенсия
    2.4% (3)
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