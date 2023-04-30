Тур: 32. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18650 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
1:0
39' ГолЭскаланте Гонсало
2:0
46' ГолГвардиола Серхи
2:1
51' ГолЛино Сэмуел
60' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
75' Желтая карточкаКастильехо Самуэль
85' Желтая карточкаСобрино Рубен
85' Желтая карточкаМориба Илайкс
89' Желтая карточкаЛосано Энтони
90' Желтая карточкаЛедесма Херемиас
90' Желтая карточкаЭрнандес Луис
90' Желтая карточкаЭспино Альфонсо
90'+7
Ход матча
39'
46'
51'
2:1
56'
85'
85'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Алехо
Иван
24
Кёмерт
Эрай
16
Лино
Сэмуел
19
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лино СэмуелНападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Лопес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Валенсия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.6
Среднее время на гол
135
150
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
180
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.09
|Гвардиола Серхи
|3
|0.09
|Перес Лукас
|3
|0.09
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.09
|Бонгонда Тео
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.16
|Клюйверт Джастин
|5 (1)
|0.16
|Лино Сэмуел
|4
|0.13
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.13
|Дьякаби Муктар
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Собрино Рубен
|10
|0
|Сан Эметерио Феде
|10
|0
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Мари Хосе
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|9
|0
|Мориба Илайкс
|4
|2
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Дуро Уго
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Перес Фран
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Валенсия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
10
Кадис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Валенсия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
6
20
Кадис
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
50% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Валенсия
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
12
30
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
24%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Пропущено
22
22
3 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
2
9%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
5
23%
7
32%
46-60
6
27%
2
9%
61-75
8
36%
6
27%
76-90
Забито
8
22
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
1
13%
2
9%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
50%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
25%
6
27%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
5
23%
6
35%
61-75
7
32%
3
18%
76-90
Забито
25
35
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
16 Не забивали 12
5
20%
4
11%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
5
20%
7
20%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
8
32%
8
23%
76-90
Пропущено
44
39
12 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 27
1
2%
5
13%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
9
20%
5
13%
31-45
6
14%
9
23%
46-60
11
25%
8
21%
61-75
15
34%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2
Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2
Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3
Результаты матчей
Кадис
Валенсия
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 25%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кадис
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
124
611
610
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
2111
725
923
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|43 - 32
|50
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|19.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|37 - 53
|28
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|1 11
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|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 2:1 Валенсия
Исход игры
Кадис
16.1% (20)
Ничья
37.9% (47)
Валенсия
46% (57)
Тотал 2.5
Больше
30.17% (35)
Меньше
69.83% (81)
Обе команды забьют
Да
62.93% (73)
Нет
37.07% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (38)
1:2 Валенсия
21.8% (27)
0:1 Валенсия
18.5% (23)
1:0 Кадис
8.9% (11)
2:1 Кадис
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
0:2 Валенсия
2.4% (3)
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