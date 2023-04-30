Тур: 32. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Гонсалес Пабло
1:0
Первый тайм: 3'
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
14
Тапия
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Сельта
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
111.1%
44.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.36
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.64
1.7
Среднее время на гол
141
52
Всего голов
27
32
Голов в среднем за матч
1.29
1.52
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
59
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.23
|Чуквезе Саму
|6
|0.19
|Морено Херард
|6 (1)
|0.19
|Баэна Алехандро
|4
|0.13
|Джексон Николас
|4
|0.13
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.1
|Пино Йереми
|3
|0.1
|Капу Этьен
|3
|0.1
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.39
|Вейга Габриэль
|9
|0.29
|Айду Джозеф
|3
|0.1
|Перес Карлес
|2
|0.06
|Ларсен Йорген
|2
|0.06
|Сеферович Харис
|2
|0.06
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Пино Йереми
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Джексон Николас
|3
|1
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Ману Морланес
|1
|1
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|5
|1
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
7% (1)
13% (2)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
3
6
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
15
18
Вильярреал
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
Сельта
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
24
15
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
0
0%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
9
38%
4
27%
76-90
Пропущено
14
25
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
5
36%
4
16%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
0
0%
8
32%
76-90
Забито
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
8
42%
3
14%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
7
39%
3
17%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Забито
43
36
11 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
2
5%
4
11%
1-15
3
7%
5
14%
16-30
6
14%
8
22%
31-45
10
23%
4
11%
46-60
5
12%
8
22%
61-75
17
40%
7
19%
76-90
Пропущено
32
43
19 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
4
13%
7
16%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
12
38%
7
16%
31-45
5
16%
9
21%
46-60
7
22%
5
12%
61-75
1
3%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5
Сельта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2
Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3
Результаты матчей
Вильярреал
Сельта
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
87
511
213
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
96
610
312
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
238
1417
823
526
526
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|43 - 32
|50
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|19.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|37 - 53
|28
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Сельта
Исход игры
Вильярреал
91.1% (113)
Ничья
6.5% (8)
Сельта
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
50.8% (63)
1:0 Вильярреал
20.2% (25)
2:0 Вильярреал
10.5% (13)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 Вильярреал
3.2% (4)
1:2 Сельта
1.6% (2)
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