Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Габриэль Вейга не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

49' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Серви Франко из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

46' Серви Франко из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Матч возобновлен

46' Судья подбегает и показывает Васкес Кевин из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.

45' Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Сельта

43' Джексон Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

41' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Оооо... вот это был удар! Чуквезе Саму должен был забить с этой позиции.

40' Чуквезе Саму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Галан Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

36' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

35' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Сельта

34' Джексон Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Сельта

32' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

29' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает ударом с правой ноги!

29' Серви Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Сельта

26' Неудачный пенальти! - Парехо Даниэль подходит к мячу, чтобы выполнить пенальти, но ему не удается хорошо пробить.

25' Рефери не любит споров - именно за это Сеферович Харис сейчас получил желтую

25' После проверки VAR судья изменил решение - Вильярреал пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Ло Чельсо Джовани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Серви Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Капу Этьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

19' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Оскар Родригес бьет со штрафного в створ, но Хосе Рейна держит все под контролем

14' Удар от ворот произведет Вильярреал

13' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Г О О О О Л - Джексон Николас забивает с правой ноги!

12' Ло Чельсо Джовани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Манди Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Вильярреал

10' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Матч остановлен

7' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Ох, нехорошо это выглядит. Тапия Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Г О О О О Л - Джексон Николас забивает с правой ноги!