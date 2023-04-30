Тур: 32. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 16123 Главный судья: Гонсалес Пабло
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолДжексон Николас
2:0
12' ГолДжексон Николас
22' Желтая карточкаКапу Этьен
25' Желтая карточкаСеферович Харис
2:0
26' Не забитый пенальтиПарехо Даниэль
2:1
29' ГолЛарсен Йорген
45' Желтая карточкаВаскес Кевин
49' Желтая карточкаНуньес Унай
54' Желтая карточкаТапия Ренато
58' Желтая карточкаКарлос Карвалхал
3:1
70' ГолТеррац Рамон
90'+3
Ход матча
2'
1:0
12'
22'
25'
26'
2:0
29'
2:1
45'
49'
54'
58'
70'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
5 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
454 Количество передач 388
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Победа «Сельты»
-
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Сельта
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
111.1%
44.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.36
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.64
1.7
Среднее время на гол
141
52
Всего голов
27
32
Голов в среднем за матч
1.29
1.52
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
59
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.22
|Чуквезе Саму
|6
|0.19
|Джексон Николас
|6
|0.19
|Морено Херард
|6 (1)
|0.19
|Баэна Алехандро
|4
|0.13
|Пино Йереми
|3
|0.09
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.09
|Капу Этьен
|3
|0.09
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.38
|Вейга Габриэль
|9
|0.28
|Ларсен Йорген
|3
|0.09
|Айду Джозеф
|3
|0.09
|Перес Карлес
|2
|0.06
|Сеферович Харис
|2
|0.06
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Пино Йереми
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Джексон Николас
|3
|1
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Ману Морланес
|1
|1
|Рейна Пепе
|2
|0
|Капу Этьен
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|7
|0
|Мальо Уго
|5
|1
|Тапия Ренато
|5
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Сеферович Харис
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Карлос Карвалхал
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
3
7
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сельта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
15
18
Вильярреал
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
19% (6)
25% (8)
Сельта
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
27
16
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
7%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
9
33%
4
25%
76-90
Пропущено
15
28
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
20%
5
18%
1-15
3
20%
2
7%
16-30
5
33%
4
14%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
0
0%
8
29%
76-90
Забито
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
8
42%
3
14%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
7
39%
3
17%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Забито
46
37
13 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
4
9%
4
11%
1-15
3
7%
6
16%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
10
22%
4
11%
46-60
6
13%
8
22%
61-75
17
37%
7
19%
76-90
Пропущено
33
46
20 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
4
12%
9
20%
1-15
4
12%
5
11%
16-30
12
36%
7
15%
31-45
5
15%
9
20%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
1
3%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5
Сельта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2
Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3
Результаты матчей
Вильярреал
Сельта
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
97
511
313
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
610
313
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
248
1517
824
626
527
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|19.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|37 - 53
|28
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|13 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12