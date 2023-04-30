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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 16123 Главный судья: Гонсалес Пабло
Вильярреал
3:1
Конец матча
Сельта
0'
1:0
2' Гол
Джексон Николас
2:0
12' Гол
Джексон Николас
22' Желтая карточка
Капу Этьен
25' Желтая карточка
Сеферович Харис
2:0
26' Не забитый пенальти
Парехо Даниэль
2:1
29' Гол
Ларсен Йорген
45' Желтая карточка
Васкес Кевин
49' Желтая карточка
Нуньес Унай
54' Желтая карточка
Тапия Ренато
58' Желтая карточка
Карлос Карвалхал
3:1
70' Гол
Террац Рамон
90'+3

Ход матча

2'
Джексон Николас
(Пино Йереми)
1:0
12'
Джексон Николас
(Ло Чельсо Джовани)
2:0
22'
Капу Этьен
 
25'
 
Сеферович Харис
26'
Парехо Даниэль
2:0
29'
2:1
Ларсен Йорген
45'
 
Васкес Кевин
46'
Террац Рамон
Ло Чельсо Джовани
 
49'
 
Нуньес Унай
54'
 
Тапия Ренато
58'
 
Карлос Карвалхал
63'
 
Сеферович Харис
Оскар Родригес
63'
 
Вейга Габриэль
Аспас Яго
63'
Тапия Ренато
Чуквезе Саму
 
63'
Хассан Хессем
Пейнадо Франсиско
 
64'
Баэна Алехандро
Капу Этьен
 
70'
Террац Рамон
(Пино Йереми)
3:1
72'
 
Родригес Мигель
Серви Франко
76'
Тригерос Мануэль
Джексон Николас
 
79'
 
Пасьенса Гонсало
Ларсен Йорген
86'
Педраса Альфонсо
Пино Йереми
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 5 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 454 Количество передач 388
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Вильярреал 91.1% (113)
X 6.5% (8)
Сельта 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
11
Чуквезе
Саму
17
Ло
Чельсо
Джовани
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
4
Нуньес
Унай
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Де
ла
Торре
Лука
5
Оскар
Родригес
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
18
Ларсен
Йорген
22
Сеферович
Харис
Вильярреал
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Сельта

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

111.1%
44.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2
1.36

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.64
1.7

Среднее время на гол

141
52

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.29
1.52

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
59

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.22
Чуквезе Саму 6 0.19
Джексон Николас 6 0.19
Морено Херард 6 (1) 0.19
Баэна Алехандро 4 0.13
Пино Йереми 3 0.09
Парехо Даниэль 3 (2) 0.09
Капу Этьен 3 0.09
Данджума Арно 2 (1) 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.38
Вейга Габриэль 9 0.28
Ларсен Йорген 3 0.09
Айду Джозеф 3 0.09
Перес Карлес 2 0.06
Сеферович Харис 2 0.06
Оскар Родригес 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 0.06
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 6 0
Пино Йереми 6 0
Морено Альберто 5 0
Джексон Николас 3 1
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Педраса Альфонсо 3 0
Ману Морланес 1 1
Рейна Пепе 2 0
Капу Этьен 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 7 0
Мальо Уго 5 1
Тапия Ренато 5 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Аспас Яго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Галан Хави 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Сеферович Харис 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Карлос Карвалхал 2 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

3
7
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сельта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

15
18
Вильярреал
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
19% (6)
25% (8)
Сельта
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

27
16
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
7%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
9
33%
4
25%
76-90

Пропущено

15
28
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
20%
5
18%
1-15
3
20%
2
7%
16-30
5
33%
4
14%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
0
0%
8
29%
76-90

Забито

19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
8
42%
3
14%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
7
39%
3
17%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Забито

46
37
13 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
4
9%
4
11%
1-15
3
7%
6
16%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
10
22%
4
11%
46-60
6
13%
8
22%
61-75
17
37%
7
19%
76-90

Пропущено

33
46
20 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
4
12%
9
20%
1-15
4
12%
5
11%
16-30
12
36%
7
15%
31-45
5
15%
9
20%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
1
3%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5
Сельта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2
Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3

Результаты матчей

Вильярреал
Сельта

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
9
7
1.5
5
11
3
13
2.5
3
13
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
3
13
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
24
8
15
17
1.5
8
24
6
26
2.5
5
27
2
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
19.
Эспаньол
 Заявка 31 6 10 15 37 - 53 28
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 13 (2)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
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