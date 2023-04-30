Тур: 32. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Санчес Хосе
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
27 Санчес РубенЗащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
35 Santi Garcia
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Хетафе
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.9%
64.3%
17.8%
5 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.08
0.93
Среднее время на гол
83
96
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
0.85
Среднее время на гол
75
106
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.14
0.89
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
78
100
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (3)
|0.42
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.29
|Дардер Серхи
|5
|0.16
|Пуадо Хавьер
|4
|0.13
|Эспозито Эду
|2
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.42
|Майораль Борха
|8
|0.26
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|12
|0
|Кабрера Леандро
|8
|2
|Винисиус Соуза
|7
|1
|Видаль Алеш
|6
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|4
|1
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Монтес Сесар
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|9
|1
|Аленья Карлес
|9
|1
|Дьене Даконам
|7
|1
|Альдерете Омар
|8
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Мата Хайме
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Хетафе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
16
10
Эспаньол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Хетафе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
11
14
Эспаньол
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Хетафе
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
27
24
Голы по времени матча
Забито
20
13
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
6
30%
5
38%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
6
26%
6
27%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
6
26%
4
18%
76-90
Забито
19
18
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
2
11%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
8
42%
1
6%
61-75
5
26%
5
28%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
2
7%
5
29%
29%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
5
29%
29%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
7
25%
2
12%
76-90
Забито
39
31
9 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
2
5%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
10%
5
16%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
13
33%
3
10%
61-75
11
28%
10
32%
76-90
Пропущено
51
39
25 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
5
10%
7
18%
1-15
10
20%
3
8%
16-30
10
20%
7
18%
31-45
7
14%
9
23%
46-60
6
12%
7
18%
61-75
13
25%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2
Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2
Результаты матчей
Эспаньол
Хетафе
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 55%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
69
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
105
412
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
2011
1021
823
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|19.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|37 - 53
|28
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
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|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|13 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол - Хетафе
Исход игры
Эспаньол
61.3% (76)
Ничья
29% (36)
Хетафе
9.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Эспаньол
27.4% (34)
1:0 Эспаньол
24.2% (30)
1:1 Ничья
23.4% (29)
2:0 Эспаньол
4% (5)
1:2 Хетафе
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:1 Хетафе
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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