  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Эспаньол
 
Позже
Хетафе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 124
Эспаньол 61.3% (76)
X 29% (36)
Хетафе 9.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Хетафе
2.47
3.60
3.56
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пачеко
Фернандо
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
10
Дардер
Серхи
5
Калеро
Фернандо
6
Денис
Суарес
21
Рибаудо
Нико
9
Хоселу
Санмартин
17
Брайтвайт Мартин
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
15
Альдерете
Омар
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
9
Порту
Кристиан
24
Вильяр
Гонсало
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Эспаньол
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Хетафе

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.9%
64.3%
17.8%
5 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
0:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
3:1
П
1:1
П
0:2
КК
1:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.08
0.93

Среднее время на гол

83
96

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.2
0.85

Среднее время на гол

75
106

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.14
0.89

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

78
100

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 13 (3) 0.42
Брайтвайт Мартин 9 0.29
Дардер Серхи 5 0.16
Пуадо Хавьер 4 0.13
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (4) 0.42
Майораль Борха 8 0.26
Аленья Карлес 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 12 0
Кабрера Леандро 8 2
Винисиус Соуза 7 1
Видаль Алеш 6 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Брайтвайт Мартин 4 1
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Дардер Серхи 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 9 1
Аленья Карлес 9 1
Дьене Даконам 7 1
Альдерете Омар 8 0
Милья Луис 5 1
Альварес Гастон 5 1
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 3 1
Дамиан Суарес 4 0
Унал Энес 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Мата Хайме 4 0
Майораль Борха 4 0
Вильяр Гонсало 4 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Максимович Неманья 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Хетафе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

16
10
Эспаньол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Хетафе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

11
14
Эспаньол
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Хетафе
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

27
24

Голы по времени матча

Забито

20
13
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
6
30%
5
38%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
6
26%
6
27%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
6
26%
4
18%
76-90

Забито

19
18
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
2
11%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
8
42%
1
6%
61-75
5
26%
5
28%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
2
7%
5
29%
29%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
5
29%
29%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
7
25%
2
12%
76-90

Забито

39
31
9 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
2
5%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
10%
5
16%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
13
33%
3
10%
61-75
11
28%
10
32%
76-90

Пропущено

51
39
25 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
5
10%
7
18%
1-15
10
20%
3
8%
16-30
10
20%
7
18%
31-45
7
14%
9
23%
46-60
6
12%
7
18%
61-75
13
25%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2
Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2

Результаты матчей

Эспаньол
Хетафе

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 55%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
20
11
10
21
1.5
8
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
19.
Эспаньол
 Заявка 31 6 10 15 37 - 53 28
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 13 (2)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Эспаньол.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.43. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.43 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 124
Эспаньол 61.3% (76)
X 29% (36)
Хетафе 9.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Хетафе
2.47
3.60
3.56
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эспаньол - Хетафе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эспаньол - Хетафе

Исход игры
Эспаньол
61.3% (76)
Ничья
29% (36)
Хетафе
9.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Эспаньол
27.4% (34)
1:0 Эспаньол
24.2% (30)
1:1 Ничья
23.4% (29)
2:0 Эспаньол
4% (5)
1:2 Хетафе
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:1 Хетафе
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эспаньол
Хетафе
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 